За сутки оккупанты убили 3 мирных жителей Донецкой области, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

За прошедшие сутки оккупанты убили трех мирных жителей в Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"За 26 октября стало известно о 3 мирных жителях Донетчины, убитых россиянами — в Бахмуте. Еще 2 человека за вчера получили ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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