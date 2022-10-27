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За сутки оккупанты убили 3 мирных жителей Донецкой области, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

За прошедшие сутки оккупанты убили трех мирных жителей в Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"За 26 октября стало известно о 3 мирных жителях Донетчины, убитых россиянами — в Бахмуте. Еще 2 человека за вчера получили ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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За сутки оккупанты убили 3 мирных жителей Донецкой области, - ОВА 01

Донецкая область (9629) Кириленко Павел (638)


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27.10.2022 10:09 Ответить
 
 