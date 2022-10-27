За сутки оккупанты убили 3 мирных жителей Донецкой области, - ОВА. ИНФОГРАФИКА
За прошедшие сутки оккупанты убили трех мирных жителей в Донецкой области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
"За 26 октября стало известно о 3 мирных жителях Донетчины, убитых россиянами — в Бахмуте. Еще 2 человека за вчера получили ранения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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Чайка Київ
показать весь комментарий27.10.2022 10:09 Ответить Мне нравится 1
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