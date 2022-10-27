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За добу окупанти вбили 3 мирних жителів Донеччини, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Минулої доби окупанти вбили трьох мирних жителів у Донецькій області.

Про це повідомив утелеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"За 26 жовтня стало відомо про 3 мирних жителів Донеччини, убитих росіянами — у Бахмуті. Ще 2 людини за вчора зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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За добу окупанти вбили 3 мирних жителів Донеччини, - ОВА 01

Автор: 

Донецька область (8440) Кириленко Павло (907)


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27.10.2022 10:09 Відповісти
 
 