Украинскую систему ситуационной осведомленности презентовали на ежегодном мероприятии НАТО

Офицеры Центра инноваций и развития оборонных технологий Министерства обороны Украины совместно с Вице-премьер-министром - Министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым представили на закрытом мероприятии НАТО украинскую программу ситуационной осведомленности Delta, обеспечивающую военные разнообразные данные о враге и координации сил на поле боя.

Об этом сообщает ОО "Аеророзвідка", передает Цензор.НЕТ.

Презентация состоялась во время мероприятия НАТО TIDE Sprint, которое проводится всего дважды в год в США и Европе и в настоящее время проходит в городе Вирджиния-Бич, штат Вирджиния, США. Tide Sprint – одна из ключевых площадок НАТО, где эксперты, ученые и разработчики из более чем 30 стран мира обмениваются опытом и возможностями адаптации Альянса к технологическим изменениям.

Украинские специалисты представили систему Delta. Этот программный продукт разрабатывается в Центре инноваций и развития оборонных технологий Минобороны при поддержке Минцифры и иностранных союзников.

По словам разработчиков, Delta обеспечивает объемное понимание пространства боя в режиме реального времени, интегрирует информацию о противнике от различных сенсоров и источников, в том числе – разведданные, на цифровой карте, не требует дополнительных настроек и может работать на любом устройстве. ноутбук, планшет или в мобильном телефоне.

"Начиная с 2017 года мы принимали участие в Tide Hackaton, Tide Sprint и CWIX – в лучших инкубаторах инноваций и технологий, которые мы пытаемся теперь внедрить как часть нашей национальной системы Дельта, помогающей нам побеждать в этой войне против России", – рассказал один из разработчиков программы майор Артем Мартыненко из Центра инноваций и развития оборонных технологий Министерства обороны Украины.

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Delta является облачным решением и уже сейчас внедряет стандарты НАТО и последние тренды индустрии, такие как cloud native environment, zero trust security, multi domain operations, рассказал другой разработчик Delta майор Сергей Гальчинский. Он отметил, что другие участники Tide Sprint рассказывали об архитектурных подходах и сверхсовременных решениях, уже использованных в Delta или на завершающем этапе внедрения.

Платформа и сервисы Delta построены по стандартам НАТО, поэтому система совместима с аналогичными решениями, которые используют армии стран-членов Альянса. Именно поэтому украинской делегации был повышен интерес со стороны участников НАТО Tide Sprint, отметили украинские военные.

"Delta является отличным примером того, как Украина и НАТО могут сотрудничать, совместно развиваться и получать взаимную выгоду. Украина стремится стать неотъемлемой частью организации. Наша армия уже внедряет новейшие стандарты НАТО. Но еще более важно, что мы находимся в процессе тестирования и внедрения новых стандартов для НАТО. Украина является лучшим полигоном, поскольку мы можем проверить все гипотезы в бою и внести революционные изменения в военную технику и современную войну. И я верю, что в партнерстве со странами НАТО, особенно в части развития технологических возможностей, мы скорее добьемся заслуженной победы", - отметил в своем выступлении на Tide Sprint Михаил Федоров, Вице-премьер министр – Министр цифровой трансформации Украины.

По словам Федорова, главным преимуществом в современной войне сейчас считается полная информационная осведомленность на поле боя, понимание того, где находится противник, его численность, боеспособность. Это так называемый сетевой центрический подход. И Украина в этом вопросе - один из мировых лидеров благодаря разумным решениям и креативности украинских разработчиков.

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