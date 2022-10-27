Українську систему ситуаційної обізнаності презентували на щорічному заході НАТО

Офіцери Центру інновацій та розвитку оборонних технологій Міністерства оборони України спільно з Віце-прем’єр міністром - Міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим представили на закритому заході НАТО українську програму ситуаційної обізнаності Delta, що забезпечує військових різноманітними даними про ворога та координацію сил на полі бою.

Про це повідомляє ГО "Аеророзвідка", інформує Цензор.НЕТ.

Презентація відбулася під час заходу НАТО TIDE Sprint, який проводиться всього двічі на рік у США та Європі і нині триває у місті Вірджинія-Біч, штат Вірджинія, США. Tide Sprint - один з ключових майданчиків НАТО, де експерти, науковці й розробники з понад 30 країн світу обмінюються досвідом та можливостями адаптації Альянсу до технологічних змін.

Українські фахівці презентували систему Delta. Цей програмний продукт розробляють в Центрі інновацій та розвитку оборонних технологій Міноборони за підтримки Мінцифри та іноземних союзників.

За словами розробників, Delta забезпечує об’ємне розуміння простору бою в режимі реального часу, інтегрує інформацію про противника від різноманітних сенсорів та джерел, в тому числі - розвіддані, на цифровій мапі, не потребує додаткових налаштувань і може працювати на будь-якому пристрої - ноутбуці, планшеті або в мобільному телефоні.

"Починаючи з 2017 року ми брали участь у Tide Hackaton, Tide Sprint i CWIX - у найкращих інкубаторах інновацій і технологій, які ми намагаємося тепер впровадити як частину нашої національної системи Дельта, що допомагає нам перемагати у цій війні проти Росії", - розповів один з розробників програми майор Артем Мартиненко з Центру інновацій та розвитку оборонних технологій Міністерства оборони України.

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Delta є хмарним рішенням і вже зараз впроваджує стандарти НАТО та останні тренди індустрії, такі як cloud native environment, zero trust security, multi domain operations, розповів інший розробник Delta майор Сергій Гальчинський. Він відзначив, що інші учасники Tide Sprint розповідали про архітектурні підходи та надсучасні рішення, які вже використані в Delta або на завершальному етапі впровадження.

Платформа та сервіси Delta побудовані за стандартами НАТО, тож система є сумісною з аналогічними рішеннями, що використовують армії країн-членів Альянсу. Саме тому до української делегації був підвищений інтерес з боку учасників НАТО Tide Sprint, зазначили українські військові.

"Delta є чудовим прикладом того, як Україна та НАТО можуть співпрацювати, спільно розвиватися та отримувати взаємну вигоду. Україна прагне стати невід'ємною частиною організації. Наша армія вже впроваджує новітні стандарти НАТО. Але що ще важливіше, ми перебуваємо в процесі тестування та впровадження нових стандартів для НАТО. Україна є найкращим полігоном, оскільки ми маємо можливість перевірити всі гіпотези в бою та запровадити революційні зміни у військовій техніці та сучасній війні. І я вірю, що в партнерстві з країнами НАТО, особливо в частині розвитку технологічних можливостей, ми швидше здобудемо заслужену перемогу", - зазначив у своєму виступі на Tide Sprint Михайло Федоров, Віце-прем'єр міністр – Міністр цифрової трансформації України.

За словами Федорова, головною перевагою в сучасній війні зараз вважається повна інформаційна обізнаність на полі бою, розуміння того, де знаходиться противник, його чисельність, боєздатність тощо. Це так званий мережецентричний підхід. І Україна в цьому питанні є одним із світових лідерів завдяки розумним рішенням та креативності українських розробників.

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