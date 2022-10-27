Установлены причины смерти эксгумированных в Лимане детей, - полиция
На деоккупированных территориях Донецкой области продолжается эксгумация найденных тел. На территории области зафиксировано 83 захоронения. Всего на деоккупированных территориях обнаружили тела 268 погибших граждан.
Об этом сообщила во время брифинга в Media Center Ukraine-Ukrinform пресс-офицер полиции Донбасса Александра Гаврилко, информирует Цензор.НЕТ.
"Всего эксгумировали 5 детей. Четыре - на месте массового захоронения в Лимане, еще одного мальчика также в Лимане нашли похороненным во дворе дома. Мальчик 2012 и девочка 2008 года рождения погибли от сжатия тела тяжелым предметом - их завалило стеной в результате обстрела. Остальные две девочки, 2019 и 2021 года, умерли от осколочных ранений головы", - сообщила пресс-офицер.
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