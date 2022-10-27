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Новости Агрессия России против Украины
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Установлены причины смерти эксгумированных в Лимане детей, - полиция

лиман,поховання,нацполіція

На деоккупированных территориях Донецкой области продолжается эксгумация найденных тел. На территории области зафиксировано 83 захоронения. Всего на деоккупированных территориях обнаружили тела 268 погибших граждан.

Об этом сообщила во время брифинга в Media Center Ukraine-Ukrinform пресс-офицер полиции Донбасса Александра Гаврилко, информирует Цензор.НЕТ.

"Всего эксгумировали 5 детей. Четыре - на месте массового захоронения в Лимане, еще одного мальчика также в Лимане нашли похороненным во дворе дома. Мальчик 2012 и девочка 2008 года рождения погибли от сжатия тела тяжелым предметом - их завалило стеной в результате обстрела. Остальные две девочки, 2019 и 2021 года, умерли от осколочных ранений головы", - сообщила пресс-офицер.

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эксгумация (142) Донецкая область (9629) Лиман (318)


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Топ комментарии
+40
Горіти в пеклі кацапсячим виродкам!!!
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27.10.2022 16:36
+30
Smert kacapam
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27.10.2022 16:36
+18
Помста і відплата буде за кожного
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27.10.2022 16:47
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Smert kacapam
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27.10.2022 16:36 Ответить
Горіти в пеклі кацапсячим виродкам!!!
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27.10.2022 16:36 Ответить
Помста і відплата буде за кожного
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27.10.2022 16:47 Ответить
Не буде! Нормальана помста, була би, замкнути проводку в "Зимней Вишне"!
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28.10.2022 08:56 Ответить
Ждуни там оставались,как сейчас в Бахмуте.Краматорске.
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27.10.2022 16:51 Ответить
до чого тут малі діти? вони не кацапи і не вата, вони діти!
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27.10.2022 17:38 Ответить
діти які виховуються ватниками і які виростуть з ненавистю до україни
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27.10.2022 17:43 Ответить
это рашабот
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27.10.2022 18:00 Ответить
гарить у пеклі покідьки, за все буде відплата.
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27.10.2022 18:57 Ответить
Якими треба бути нелюдами щоб вбивати дітей!
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27.10.2022 20:00 Ответить
 
 