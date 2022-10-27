Встановлено причини смерті ексгумованих у Лимані дітей, - поліція
На деокупованих територіях Донецької області продовжується ексгумація знайдених тіл. На території області зафіксовано 83 захоронення. Всього на деокупованих територіях знайшли тіла 268 загиблих громадян.
Про це повідомила під час брифінгу в Media Center Ukraine-Ukrinform пресофіцер поліції Донеччини Олександра Гаврилко, інформує Цензор.НЕТ.
"Всього ексгумували 5 дітей. Чотири - на місці масового захоронення в Лимані, ще одного хлопчика також в Лимані знайшли похороненим у дворі будинку. Хлопчик 2012 та дівчинка 2008 року народження загинули від стискання тіла важким предметом – їх завалило стіною в результаті обстрілу. Інші дві дівчинки, 2019 та 2021 року народження, померли від осколкових поранень голови", - повідомила пресофіцер.
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