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Новини Агресія Росії проти України
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Встановлено причини смерті ексгумованих у Лимані дітей, - поліція

лиман,поховання,нацполіція

На деокупованих територіях Донецької області продовжується ексгумація знайдених тіл. На території області зафіксовано 83 захоронення. Всього на деокупованих територіях знайшли тіла 268 загиблих громадян.

Про це повідомила під час брифінгу в Media Center Ukraine-Ukrinform пресофіцер поліції Донеччини Олександра Гаврилко, інформує Цензор.НЕТ.

"Всього ексгумували 5 дітей. Чотири - на місці масового захоронення в Лимані, ще одного хлопчика також в Лимані знайшли похороненим у дворі будинку. Хлопчик 2012 та дівчинка 2008 року народження загинули від стискання тіла важким предметом – їх завалило стіною в результаті обстрілу. Інші дві дівчинки, 2019 та 2021 року народження, померли від осколкових поранень голови", - повідомила пресофіцер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На визволеній Донеччині вже ексгумували 146 тіл, - поліція

Автор: 

ексгумація (141) Донецька область (8440) Лиман (229)


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Топ коментарі
+40
Горіти в пеклі кацапсячим виродкам!!!
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27.10.2022 16:36
+30
Smert kacapam
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27.10.2022 16:36
+18
Помста і відплата буде за кожного
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27.10.2022 16:47
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Smert kacapam
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27.10.2022 16:36 Відповісти
Горіти в пеклі кацапсячим виродкам!!!
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27.10.2022 16:36 Відповісти
Помста і відплата буде за кожного
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27.10.2022 16:47 Відповісти
Не буде! Нормальана помста, була би, замкнути проводку в "Зимней Вишне"!
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28.10.2022 08:56 Відповісти
Ждуни там оставались,как сейчас в Бахмуте.Краматорске.
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27.10.2022 16:51 Відповісти
до чого тут малі діти? вони не кацапи і не вата, вони діти!
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27.10.2022 17:38 Відповісти
діти які виховуються ватниками і які виростуть з ненавистю до україни
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27.10.2022 17:43 Відповісти
это рашабот
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27.10.2022 18:00 Відповісти
гарить у пеклі покідьки, за все буде відплата.
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27.10.2022 18:57 Відповісти
Якими треба бути нелюдами щоб вбивати дітей!
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27.10.2022 20:00 Відповісти
 
 