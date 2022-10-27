Джонсон собирается предложить "план Маршалла для Украины", - The Daily Telegraph
Бывший премьер-министр Борис Джонсон может создать новый фонд для поддержки Украины и возобновления разрушенной войной экономики.
Об этом со ссылкой на друзей Джонсона пишет The Daily Telegraph, сообщает Цензор.НЕТ.
Друзья Джонсона рассказали, что это может быть что-то вроде "Плана Маршалла для Украины". Они убеждены, что "Борис соберет кучу денег" от частных доноров.
Бывший премьер-министр открыл офис в Вестминстере, из которого он надеется создать фонд для помощи разрушенной войной Украине.
Напомним, План Маршалла – это программа экономической помощи европейским государствам после Второй мировой войны, инициированная госсекретарем США Джорджем Маршаллом в 1947 году. Она была призвана поднять разрушенную войной экономику Европы.
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