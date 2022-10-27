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Новости Война
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Джонсон собирается предложить "план Маршалла для Украины", - The Daily Telegraph

Бывший премьер-министр Борис Джонсон может создать новый фонд для поддержки Украины и возобновления разрушенной войной экономики.

Об этом со ссылкой на друзей Джонсона пишет The Daily Telegraph, сообщает Цензор.НЕТ.

Друзья Джонсона рассказали, что это может быть что-то вроде "Плана Маршалла для Украины". Они убеждены, что "Борис соберет кучу денег" от частных доноров.

Бывший премьер-министр открыл офис в Вестминстере, из которого он надеется создать фонд для помощи разрушенной войной Украине.

Напомним, План Маршалла – это программа экономической помощи европейским государствам после Второй мировой войны, инициированная госсекретарем США Джорджем Маршаллом в 1947 году. Она была призвана поднять разрушенную войной экономику Европы.

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Топ комментарии
+11
Джонсон жги, ми в тебе віримо )
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27.10.2022 17:00
+10
Тільки зовнівше управління...
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27.10.2022 16:59
+8
Первый Шольц, теперь и Джонсон👍. Значит будет все ОК! А сейчас впо создадут такое, что в израиле завидовать будут. У Украины сосед все таки по опасней любых бармалеев как ни как
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27.10.2022 17:04
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Може спочатку план Паттона?
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27.10.2022 16:54 Ответить
Первый Шольц, теперь и Джонсон👍. Значит будет все ОК! А сейчас впо создадут такое, что в израиле завидовать будут. У Украины сосед все таки по опасней любых бармалеев как ни как
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27.10.2022 17:04 Ответить
Тим часом Сунак подав пропозицію скоротити видатки держбюджету на армію.
Особливо в частині допомоги Україні.
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27.10.2022 18:17 Ответить
може спочатку фонд "Вбий путіна"?
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27.10.2022 16:57 Ответить
Зброю дайте!
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27.10.2022 16:57 Ответить
Тільки зовнівше управління...
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27.10.2022 16:59 Ответить
Джонсон жги, ми в тебе віримо )
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27.10.2022 17:00 Ответить
Добре так, чкурнути з України і триндіти всяку муйню
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27.10.2022 17:26 Ответить
И ревизоров с прокурорами. иначе бесполезно
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27.10.2022 18:05 Ответить
Для українців ДЖОНСОН - святий.
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27.10.2022 18:07 Ответить
Закусывать надо
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27.10.2022 18:19 Ответить
Шо, кацапе, очко грае 🤣🤣🤣?
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27.10.2022 18:23 Ответить
Ермак ще не знае про плани Джонсона?
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27.10.2022 18:46 Ответить
Цей план має починатись так!
" У волю нагулявшись відірваними головами х*йла і підх*йловників, треба буде зробити так -"...
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27.10.2022 21:37 Ответить
Наша людина.
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28.10.2022 02:18 Ответить
 
 