Джонсон собирается предложить "план Маршалла для Украины", - The Daily Telegraph

Бывший премьер-министр Борис Джонсон может создать новый фонд для поддержки Украины и возобновления разрушенной войной экономики.

Об этом со ссылкой на друзей Джонсона пишет The Daily Telegraph, сообщает Цензор.НЕТ.

Друзья Джонсона рассказали, что это может быть что-то вроде "Плана Маршалла для Украины". Они убеждены, что "Борис соберет кучу денег" от частных доноров.

Бывший премьер-министр открыл офис в Вестминстере, из которого он надеется создать фонд для помощи разрушенной войной Украине.

Напомним, План Маршалла – это программа экономической помощи европейским государствам после Второй мировой войны, инициированная госсекретарем США Джорджем Маршаллом в 1947 году. Она была призвана поднять разрушенную войной экономику Европы.

Читайте также: Джонсон заявил, что не будет бороться за премьерство