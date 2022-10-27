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Новини Війна
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Джонсон збирається запропонувати "план Маршалла для України", - The Daily Telegraph

Колишній прем’єр-міністр Борис Джонсон може створити новий фонд для підтримки України та відновлення її зруйнованої війною економіки.

Про це з посиланням на друзів Джонсона пише The Daily Telegraph, повідомляє Цензор.НЕТ.

Друзі Джонсона розповіли, що це може бути щось на зразок "Плану Маршалла для України". Вони переконані, що "Борис збере купу грошей" від приватних донорів.

Колишній прем'єр-міністр відкрив офіс у Вестмінстері, з якого він сподівається створити фонд для допомоги зруйнованій війною Україні.

Нагадаємо, План Маршалла - це програма економічної допомоги європейським державам після Другої світової війни, ініційована держсекретарем США Джорджем Маршаллом у 1947 році. Вона була покликана підняти зруйновану війною економіку Європи.

Також читайте: Джонсон має намір продовжити просування підтримки України країнами Заходу, - Financial Times

Автор: 

план (170) Джонсон Борис (582) відбудова (354)


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Топ коментарі
+11
Джонсон жги, ми в тебе віримо )
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27.10.2022 17:00
+10
Тільки зовнівше управління...
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27.10.2022 16:59
+8
Первый Шольц, теперь и Джонсон👍. Значит будет все ОК! А сейчас впо создадут такое, что в израиле завидовать будут. У Украины сосед все таки по опасней любых бармалеев как ни как
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27.10.2022 17:04
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Може спочатку план Паттона?
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27.10.2022 16:54 Відповісти
Первый Шольц, теперь и Джонсон👍. Значит будет все ОК! А сейчас впо создадут такое, что в израиле завидовать будут. У Украины сосед все таки по опасней любых бармалеев как ни как
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27.10.2022 17:04 Відповісти
Тим часом Сунак подав пропозицію скоротити видатки держбюджету на армію.
Особливо в частині допомоги Україні.
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27.10.2022 18:17 Відповісти
може спочатку фонд "Вбий путіна"?
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27.10.2022 16:57 Відповісти
Зброю дайте!
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27.10.2022 16:57 Відповісти
Тільки зовнівше управління...
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27.10.2022 16:59 Відповісти
Джонсон жги, ми в тебе віримо )
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27.10.2022 17:00 Відповісти
Добре так, чкурнути з України і триндіти всяку муйню
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27.10.2022 17:26 Відповісти
И ревизоров с прокурорами. иначе бесполезно
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27.10.2022 18:05 Відповісти
Для українців ДЖОНСОН - святий.
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27.10.2022 18:07 Відповісти
Закусывать надо
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27.10.2022 18:19 Відповісти
Шо, кацапе, очко грае 🤣🤣🤣?
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27.10.2022 18:23 Відповісти
Ермак ще не знае про плани Джонсона?
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27.10.2022 18:46 Відповісти
Цей план має починатись так!
" У волю нагулявшись відірваними головами х*йла і підх*йловників, треба буде зробити так -"...
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27.10.2022 21:37 Відповісти
Наша людина.
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28.10.2022 02:18 Відповісти
 
 