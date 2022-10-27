Джонсон збирається запропонувати "план Маршалла для України", - The Daily Telegraph

Колишній прем’єр-міністр Борис Джонсон може створити новий фонд для підтримки України та відновлення її зруйнованої війною економіки.

Про це з посиланням на друзів Джонсона пише The Daily Telegraph, повідомляє Цензор.НЕТ.

Друзі Джонсона розповіли, що це може бути щось на зразок "Плану Маршалла для України". Вони переконані, що "Борис збере купу грошей" від приватних донорів.

Колишній прем'єр-міністр відкрив офіс у Вестмінстері, з якого він сподівається створити фонд для допомоги зруйнованій війною Україні.

Нагадаємо, План Маршалла - це програма економічної допомоги європейським державам після Другої світової війни, ініційована держсекретарем США Джорджем Маршаллом у 1947 році. Вона була покликана підняти зруйновану війною економіку Європи.

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