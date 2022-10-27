Китай: Мы поддерживаем РФ под руководством Путина и намерены усилить сотрудничество
Китай будет поддерживать Россию под руководством президента Владимира Путина и намерен усилить сотрудничество между странами.
Об этом заявили в министерстве иностранных дел Китая, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По данным ведомства, министр иностранных дел Китая Ван I провел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
"Китайская сторона будет твердо поддерживать российскую сторону под руководством президента Путина в объединении и ведении российского народа для преодоления проблем, устранения беспорядков, реализации стратегических целей развития и дальнейшего утверждения статуса России как крупного государства на международном этапе. Это законное право Китая и России осуществлять собственное развитие и возрождение", - говорится в сообщении МИД по итогам разговора двух министров.
Также в министерстве отмечают, что Китай готов продвигать сотрудничество с Россией в разных сферах и вывести ее "на более высокий уровень".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А від Nokia там
токо сєрьгітільки шильд з назвою.
(я в темі, якщо що, тому знаю ситуацію докладно)
Поэтому такая риторика - щенок-хуйло ты давай там скорее для того чтобы ты скорее шевелился с Украиной мы поддержим тебя...щенок обнадежится поднатужится и... пукнет.... загонит себя в яму....а Китай скажет - уважаемый мы тебя поддерживаем но также поддерживаем и коренное китайское население Маньчжурии и Сибири и для их охраны введем войска - ты не против?
нужно их переносить, пока это возможно! пока китай это не заблокировал, как россия сейчас блокирует!
теперь мир поймет, что инвестиции можно вкладывать только в страны с демократическими режимами.
диктаторские режимы остануться совсем без инвестиций.
А кто-то ставил пример сингапура, и говорил, что экономическое развитие не зависит от того, диктаторский режим или демократический.
>Сейчас же когда в Китае зп уже за тысячу уе там невыгодно держать производства. Так что медленно, но уверенно они переносятся
Я нібито мав би знаходитися в центрі подій, але озираюсь довкола і ще ні одного перенесеного "взад" підприємства не помітив. Навіть більше скажу, BMW недавно вирішив перенести значну частину виробництв Mini з Британії ... до Китаю.
Хотілося б, звичайно, щоб це було так, як ви кажете.
Сказать: "Либо мы, либо россия!"
А объем торговли между китаем и западом в 20 раз больше, чем между китаем и россией!
Ван И заявил, что 20-й Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая является съездом единства, победы и съездом, устремленным в будущее. Генеральным секретарем ЦК КПК единогласно избран товарищ Си Цзиньпин, что в полной мере отражает общую волю всей партии и народа всей страны. Утверждение товарища Си Цзиньпина в качестве ядра ЦК партии и ядра всей партии, а также утверждение идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой для новой эры в качестве руководящей идеологии, которой необходимо придерживаться в течение длительного времени, обеспечит самая фундаментальная основа для Китая, чтобы плавно продвигать процесс модернизации в китайском стиле и осуществлять великое омоложение китайской нации, политическая безопасность. На конференции генеральный секретарь Си Цзиньпин призвал не забывать о первоначальном намерении, помнить о миссии, быть смиренным и благоразумным, усердно работать и иметь мужество бороться и быть хорошим в борьбе.Просьба членов партии также является обращение к жителям всей страны.