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Китай: Мы поддерживаем РФ под руководством Путина и намерены усилить сотрудничество

ван

Китай будет поддерживать Россию под руководством президента Владимира Путина и намерен усилить сотрудничество между странами.

Об этом заявили в министерстве иностранных дел Китая, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По данным ведомства, министр иностранных дел Китая Ван I провел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Китайская сторона будет твердо поддерживать российскую сторону под руководством президента Путина в объединении и ведении российского народа для преодоления проблем, устранения беспорядков, реализации стратегических целей развития и дальнейшего утверждения статуса России как крупного государства на международном этапе. Это законное право Китая и России осуществлять собственное развитие и возрождение", - говорится в сообщении МИД по итогам разговора двух министров.

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Также в министерстве отмечают, что Китай готов продвигать сотрудничество с Россией в разных сферах и вывести ее "на более высокий уровень".

Китай (2964) путин владимир (31247) россия (95497)


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Топ комментарии
+104
Есть страна England где проживают такие люди как англичане, есть страна Deutschland где проживает такой народ как немцы. А есть такое образование как Мразьленд, где проживают не люди и не животные, а тупые и кровожадные мрази, которые даже название для своей помойки придумать не смогли, а украли у Руси
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27.10.2022 18:45
+92
Мудак мудака видит издалека.
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27.10.2022 18:45
+81
Китай это будущий агрессор не менее кровожадный чем рашисты. Те кто сегодня инвестирует в Китай, очень скоро, об этом очень сильно пожалеет.
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27.10.2022 18:48
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Страница 4 из 4
Це заява..брехливого міду росії. Завтра Китай скаже іншими словами, про інші галузі
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27.10.2022 22:10 Ответить
Є повно товарів не китайського виробництва.Як правило ще кращої якості.Товари зрблені в Таіланді,Малайзії,Сінгапурі кращі.До речі спостерігається невеликий рух серед Японських корпорацій по переносу виробництва від китайозів.
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27.10.2022 22:14 Ответить
Купил финскую Нокию немного подороже и немного хуже по характеристикам, но не китайскую Сяоми
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27.10.2022 22:15 Ответить
Ага, "фінскую"... Designed by HMD Global, Espoo, Finland. Made in China.

А від Nokia там токо сєрьгі тільки шильд з назвою.
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27.10.2022 22:42 Ответить
а это не из-за того, что финны портировали производство там - узкоглазым макакам платить надо меньше... но технологии и детали финские...или я ошибаюсь....
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27.10.2022 22:56 Ответить
Помиляєтесь. Деталі або китайські, або американські, або європейські, або японські. Жодна мікросхема не спроєктована у Суомі. На жаль. Минули вже ті часи.

(я в темі, якщо що, тому знаю ситуацію докладно)
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27.10.2022 22:59 Ответить
Ещё бы не поддерживать такую политику самоуничтожения 😂 , Сибир наш
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27.10.2022 22:26 Ответить
СНР или МНР (Маньчжурская нар респ) - это не просто территории (которые очень нужны узкоглазым) и ресурсы (тут не так важно так как узкоглазики итак имеют почти полный доступ к ним) это то что Китаю нужно сейчас в первую очередь для идеологии которая сплотит всех вокруг Си...

Поэтому такая риторика - щенок-хуйло ты давай там скорее для того чтобы ты скорее шевелился с Украиной мы поддержим тебя...щенок обнадежится поднатужится и... пукнет.... загонит себя в яму....а Китай скажет - уважаемый мы тебя поддерживаем но также поддерживаем и коренное китайское население Маньчжурии и Сибири и для их охраны введем войска - ты не против?
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27.10.2022 22:53 Ответить
так правильно - чому б не посилити співпрацю стосовно наприклад Сибіру тим більше якщо парашею керує лошара: велика частина Сибіру фактично здана в вічну оренду китайцям - там навіть вже є не тільки цілі села а й цілі райони з китайських робітників і їх сімей занятих на вирубках лісу і т. п. потім буде косплей парашки "з метою захисту корінного населення Маньчжурії ми - китайці - змушені ввести війська"...Короче китайози заграють с кацапнею намагаючись максимально зблизитись щоб зручніше було їх поставити в зручну для себе позу....
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27.10.2022 22:33 Ответить
Маємо будувати свій світ, вигідний Україні
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27.10.2022 22:59 Ответить
пофуй. Кетай зависит от Штатов экономически от слова абсолютно
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27.10.2022 23:01 Ответить
Китайские банки давно перестали работать с Россией, рублем и русскими. Хотя этого им никто не запрещал. Был лишь намёк из Федерального резерва ( и здравый смысл ). Подставляться под гнев Федерального Резерва никто (из разумных людей) не будет. А для неразумных (или слишком хитрых) сделали пример: на несколько больших компаний в Индии наложили санкции и штрафы, одномоментн от США, ЕС и Японии. Без предупреждения. Проснулись они утром в понедельник - и вот. Так что бояться нечего.
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27.10.2022 23:04 Ответить
Ещё один конченные. Комуняки все такие.
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27.10.2022 23:07 Ответить
Мы будем терпеть высказывания китайцев ( придумавших Ковид и погубивших десятки тысяч людей) ,до тех пор пока не научимся шить трусы и носки в своей стране! А так мы зависимы от этих ******** узкоглазых и будим терпеть.их ******** ,,геополитику,,
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27.10.2022 23:08 Ответить
Китай пішов тіє. стежкою що і союз їм кришка.
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27.10.2022 23:10 Ответить
вот уроды...
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27.10.2022 23:11 Ответить
хєр на вас! і нераз
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27.10.2022 23:19 Ответить
Почему Китай поддерживает Путина? Да это же очень просто. Чем быстрее этот недофюрер сломает себе шею, тем быстрее Китай получит Сибирь. Си умный, а Путин дурак.
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27.10.2022 23:33 Ответить
Ситуація змінилась - Китай після неофіційного банкрутство обрав шлях протистояння з Заходом і паРаша у нього для цього буде в ролі інструмента.
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27.10.2022 23:55 Ответить
Зе клоуну облом на швидке закінчення війни, по друге параша відбашляла Китаю весь Сибір скоріш за все.
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27.10.2022 23:53 Ответить
А чим це додатково допоможе рашистам??? Наче їм Китай не допомогав до цього....
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27.10.2022 23:58 Ответить
Звісно не допомагав, бо були санкції Заходу, а тепер Китай судячи по всьому робить вигляд що ніяких санкцій Заходу немає.
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28.10.2022 00:00 Ответить
Ви такий наівний.... мо ще й у Санту вірите.... "недопомогав".... нась тамь нєть.
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28.10.2022 00:07 Ответить
Та наївний ви і не по дитячому як що думаєте що Китай активно допомагав кацапам військовою допомогою.
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28.10.2022 00:12 Ответить
Таки вирішили примкнути Китайці до нелюдей та терористів рюззкіх.... ну що ж як то кажуть "нехай счастить".... а я вважав що Китай розумнійшій.
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27.10.2022 23:56 Ответить
Ну так и идите *****
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28.10.2022 00:14 Ответить
Им лучше провести референдум в Сибири, чем поддерживать кремлехунту.
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28.10.2022 00:23 Ответить
Здравствуй Третья мировая.... Или КИтай будет торговать у Штатов Тайвань
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28.10.2022 00:49 Ответить
Да перестаньте у этого китая покупать их товары.
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28.10.2022 00:56 Ответить
дурные американцы, что в китае производства размещали.

нужно их переносить, пока это возможно! пока китай это не заблокировал, как россия сейчас блокирует!

теперь мир поймет, что инвестиции можно вкладывать только в страны с демократическими режимами.

диктаторские режимы остануться совсем без инвестиций.

А кто-то ставил пример сингапура, и говорил, что экономическое развитие не зависит от того, диктаторский режим или демократический.
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28.10.2022 01:05 Ответить
Это была не дурость, а обычный капиталистический расчёт: дешевая рабочая сила в неограниченном количестве. Сейчас же когда в Китае зп уже за тысячу уе там невыгодно держать производства. Так что медленно, но уверенно они переносятся.
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28.10.2022 01:37 Ответить
@

>Сейчас же когда в Китае зп уже за тысячу уе там невыгодно держать производства. Так что медленно, но уверенно они переносятся

Я нібито мав би знаходитися в центрі подій, але озираюсь довкола і ще ні одного перенесеного "взад" підприємства не помітив. Навіть більше скажу, BMW недавно вирішив перенести значну частину виробництв Mini з Британії ... до Китаю.

Хотілося б, звичайно, щоб це було так, як ви кажете.
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28.10.2022 03:21 Ответить
узкопльоночні кацапи. сі цзіпиня внучок мао цзедуна, як і путін внучок сталіна. кетайози і кацапи - це патологія людства
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28.10.2022 01:07 Ответить
Нужно западу уже разобраться с узкоглазыми!

Сказать: "Либо мы, либо россия!"

А объем торговли между китаем и западом в 20 раз больше, чем между китаем и россией!
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28.10.2022 01:07 Ответить
Узкоглазые бесы.
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28.10.2022 01:45 Ответить
ну, то, что он там на протокольной встрече говорил лаврову, то не имеет особого значения, так реверансы.
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28.10.2022 02:40 Ответить
Може таки треба було привітати Сі з "переобранням" генсеком7
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28.10.2022 03:15 Ответить
ja toze podderjivaju rossiu pod rukovodstvom putina, tolko on mojet samorazlagatsa
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28.10.2022 05:31 Ответить
только разрыв отношений во страной узкоглазых уродов и установление дипотношений в Тайванем...но... пока сидят зеленые сопли, куляйбы и прочая необразованная и непатриотичная шлобабень, так и буду сопли размазывать... 8 месяцев войны и эти чмошники не осудили расию за агрессию... отрезать, как аппендицит, который не лечится, а только вырезается...
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28.10.2022 06:39 Ответить
Помню как "Слуги народа" клялись в любви к китаю, ставили в пример, помнится Зеленский даже какой то безвизовый вьезд для их граждан подписывал....
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28.10.2022 08:50 Ответить
Китайцы беспринципные дельцы, которых недалекая, руководствующаяся только эмоциями, американская элита настроила против себя.
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28.10.2022 09:16 Ответить
Нашему Президенту и МИДу следует иметь хорошие отношения с Китаем, что бы не было таких заявлений китайского МИДа и плєшь ⓒ не козыряла своей дружбой с Китаем
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28.10.2022 10:09 Ответить
"27 октября 2022 года состоялся телефонный разговор члена Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, государственного советника, министра иностранных дел Ван И с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Ван И заявил, что 20-й Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая является съездом единства, победы и съездом, устремленным в будущее. Генеральным секретарем ЦК КПК единогласно избран товарищ Си Цзиньпин, что в полной мере отражает общую волю всей партии и народа всей страны. Утверждение товарища Си Цзиньпина в качестве ядра ЦК партии и ядра всей партии, а также утверждение идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой для новой эры в качестве руководящей идеологии, которой необходимо придерживаться в течение длительного времени, обеспечит самая фундаментальная основа для Китая, чтобы плавно продвигать процесс модернизации в китайском стиле и осуществлять великое омоложение китайской нации, политическая безопасность. На конференции генеральный секретарь Си Цзиньпин призвал не забывать о первоначальном намерении, помнить о миссии, быть смиренным и благоразумным, усердно работать и иметь мужество бороться и быть хорошим в борьбе.Просьба членов партии также является обращение к жителям всей страны.
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28.10.2022 10:24 Ответить
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