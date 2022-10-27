Китай: Мы поддерживаем РФ под руководством Путина и намерены усилить сотрудничество

Китай будет поддерживать Россию под руководством президента Владимира Путина и намерен усилить сотрудничество между странами.

Об этом заявили в министерстве иностранных дел Китая, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По данным ведомства, министр иностранных дел Китая Ван I провел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Китайская сторона будет твердо поддерживать российскую сторону под руководством президента Путина в объединении и ведении российского народа для преодоления проблем, устранения беспорядков, реализации стратегических целей развития и дальнейшего утверждения статуса России как крупного государства на международном этапе. Это законное право Китая и России осуществлять собственное развитие и возрождение", - говорится в сообщении МИД по итогам разговора двух министров.

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Также в министерстве отмечают, что Китай готов продвигать сотрудничество с Россией в разных сферах и вывести ее "на более высокий уровень".