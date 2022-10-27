УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7802 відвідувача онлайн
Новини
77 390 344

Китай: Ми підтримуємо РФ під керівництвом Путіна та збираємося посилити співпрацю

ван

Китай підтримуватиме Росію під керівництвом президента Володимира Путіна і планує посилити співпрацю між країнами.

Про це заявили в міністерстві закордонних справ Китаю, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За даними відомства, міністр закордонних справ Китаю Ван І провів телефонну розмову зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим.

"Китайська сторона твердо підтримуватиме російську сторону під керівництвом президента Путіна в об'єднанні та веденні російського народу для подолання проблем, усунення заворушень, реалізації стратегічних цілей розвитку та подальшого утвердження статусу Росії як великої держави на міжнародному етапі. Це законне право Китаю та Росії здійснювати власний розвиток та відродження", - сказано у повідомленні МЗС за підсумками розмови двох міністрів.

Читайте: Китай назвав санкції проти Ірану за допомогу РФ у війні в Україні "незаконними та односторонніми"

Також у міністерстві зазначають, що Китай готовий просувати співпрацю з Росією у різних галузях та вивести її "на більш високий рівень".

Автор: 

Китай (4582) путін володимир (23798) росія (65122)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+104
Есть страна England где проживают такие люди как англичане, есть страна Deutschland где проживает такой народ как немцы. А есть такое образование как Мразьленд, где проживают не люди и не животные, а тупые и кровожадные мрази, которые даже название для своей помойки придумать не смогли, а украли у Руси
показати весь коментар
27.10.2022 18:45
+92
Мудак мудака видит издалека.
показати весь коментар
27.10.2022 18:45
+81
Китай это будущий агрессор не менее кровожадный чем рашисты. Те кто сегодня инвестирует в Китай, очень скоро, об этом очень сильно пожалеет.
показати весь коментар
27.10.2022 18:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
Це заява..брехливого міду росії. Завтра Китай скаже іншими словами, про інші галузі
показати весь коментар
27.10.2022 22:10 Відповісти
Є повно товарів не китайського виробництва.Як правило ще кращої якості.Товари зрблені в Таіланді,Малайзії,Сінгапурі кращі.До речі спостерігається невеликий рух серед Японських корпорацій по переносу виробництва від китайозів.
показати весь коментар
27.10.2022 22:14 Відповісти
Купил финскую Нокию немного подороже и немного хуже по характеристикам, но не китайскую Сяоми
показати весь коментар
27.10.2022 22:15 Відповісти
Ага, "фінскую"... Designed by HMD Global, Espoo, Finland. Made in China.

А від Nokia там токо сєрьгі тільки шильд з назвою.
показати весь коментар
27.10.2022 22:42 Відповісти
а это не из-за того, что финны портировали производство там - узкоглазым макакам платить надо меньше... но технологии и детали финские...или я ошибаюсь....
показати весь коментар
27.10.2022 22:56 Відповісти
Помиляєтесь. Деталі або китайські, або американські, або європейські, або японські. Жодна мікросхема не спроєктована у Суомі. На жаль. Минули вже ті часи.

(я в темі, якщо що, тому знаю ситуацію докладно)
показати весь коментар
27.10.2022 22:59 Відповісти
Ещё бы не поддерживать такую политику самоуничтожения 😂 , Сибир наш
показати весь коментар
27.10.2022 22:26 Відповісти
СНР или МНР (Маньчжурская нар респ) - это не просто территории (которые очень нужны узкоглазым) и ресурсы (тут не так важно так как узкоглазики итак имеют почти полный доступ к ним) это то что Китаю нужно сейчас в первую очередь для идеологии которая сплотит всех вокруг Си...

Поэтому такая риторика - щенок-хуйло ты давай там скорее для того чтобы ты скорее шевелился с Украиной мы поддержим тебя...щенок обнадежится поднатужится и... пукнет.... загонит себя в яму....а Китай скажет - уважаемый мы тебя поддерживаем но также поддерживаем и коренное китайское население Маньчжурии и Сибири и для их охраны введем войска - ты не против?
показати весь коментар
27.10.2022 22:53 Відповісти
так правильно - чому б не посилити співпрацю стосовно наприклад Сибіру тим більше якщо парашею керує лошара: велика частина Сибіру фактично здана в вічну оренду китайцям - там навіть вже є не тільки цілі села а й цілі райони з китайських робітників і їх сімей занятих на вирубках лісу і т. п. потім буде косплей парашки "з метою захисту корінного населення Маньчжурії ми - китайці - змушені ввести війська"...Короче китайози заграють с кацапнею намагаючись максимально зблизитись щоб зручніше було їх поставити в зручну для себе позу....
показати весь коментар
27.10.2022 22:33 Відповісти
Маємо будувати свій світ, вигідний Україні
показати весь коментар
27.10.2022 22:59 Відповісти
пофуй. Кетай зависит от Штатов экономически от слова абсолютно
показати весь коментар
27.10.2022 23:01 Відповісти
Китайские банки давно перестали работать с Россией, рублем и русскими. Хотя этого им никто не запрещал. Был лишь намёк из Федерального резерва ( и здравый смысл ). Подставляться под гнев Федерального Резерва никто (из разумных людей) не будет. А для неразумных (или слишком хитрых) сделали пример: на несколько больших компаний в Индии наложили санкции и штрафы, одномоментн от США, ЕС и Японии. Без предупреждения. Проснулись они утром в понедельник - и вот. Так что бояться нечего.
показати весь коментар
27.10.2022 23:04 Відповісти
Ещё один конченные. Комуняки все такие.
показати весь коментар
27.10.2022 23:07 Відповісти
Мы будем терпеть высказывания китайцев ( придумавших Ковид и погубивших десятки тысяч людей) ,до тех пор пока не научимся шить трусы и носки в своей стране! А так мы зависимы от этих ******** узкоглазых и будим терпеть.их ******** ,,геополитику,,
показати весь коментар
27.10.2022 23:08 Відповісти
Китай пішов тіє. стежкою що і союз їм кришка.
показати весь коментар
27.10.2022 23:10 Відповісти
вот уроды...
показати весь коментар
27.10.2022 23:11 Відповісти
хєр на вас! і нераз
показати весь коментар
27.10.2022 23:19 Відповісти
Почему Китай поддерживает Путина? Да это же очень просто. Чем быстрее этот недофюрер сломает себе шею, тем быстрее Китай получит Сибирь. Си умный, а Путин дурак.
показати весь коментар
27.10.2022 23:33 Відповісти
Ситуація змінилась - Китай після неофіційного банкрутство обрав шлях протистояння з Заходом і паРаша у нього для цього буде в ролі інструмента.
показати весь коментар
27.10.2022 23:55 Відповісти
Зе клоуну облом на швидке закінчення війни, по друге параша відбашляла Китаю весь Сибір скоріш за все.
показати весь коментар
27.10.2022 23:53 Відповісти
А чим це додатково допоможе рашистам??? Наче їм Китай не допомогав до цього....
показати весь коментар
27.10.2022 23:58 Відповісти
Звісно не допомагав, бо були санкції Заходу, а тепер Китай судячи по всьому робить вигляд що ніяких санкцій Заходу немає.
показати весь коментар
28.10.2022 00:00 Відповісти
Ви такий наівний.... мо ще й у Санту вірите.... "недопомогав".... нась тамь нєть.
показати весь коментар
28.10.2022 00:07 Відповісти
Та наївний ви і не по дитячому як що думаєте що Китай активно допомагав кацапам військовою допомогою.
показати весь коментар
28.10.2022 00:12 Відповісти
Таки вирішили примкнути Китайці до нелюдей та терористів рюззкіх.... ну що ж як то кажуть "нехай счастить".... а я вважав що Китай розумнійшій.
показати весь коментар
27.10.2022 23:56 Відповісти
Ну так и идите *****
показати весь коментар
28.10.2022 00:14 Відповісти
Им лучше провести референдум в Сибири, чем поддерживать кремлехунту.
показати весь коментар
28.10.2022 00:23 Відповісти
Здравствуй Третья мировая.... Или КИтай будет торговать у Штатов Тайвань
показати весь коментар
28.10.2022 00:49 Відповісти
Да перестаньте у этого китая покупать их товары.
показати весь коментар
28.10.2022 00:56 Відповісти
дурные американцы, что в китае производства размещали.

нужно их переносить, пока это возможно! пока китай это не заблокировал, как россия сейчас блокирует!

теперь мир поймет, что инвестиции можно вкладывать только в страны с демократическими режимами.

диктаторские режимы остануться совсем без инвестиций.

А кто-то ставил пример сингапура, и говорил, что экономическое развитие не зависит от того, диктаторский режим или демократический.
показати весь коментар
28.10.2022 01:05 Відповісти
Это была не дурость, а обычный капиталистический расчёт: дешевая рабочая сила в неограниченном количестве. Сейчас же когда в Китае зп уже за тысячу уе там невыгодно держать производства. Так что медленно, но уверенно они переносятся.
показати весь коментар
28.10.2022 01:37 Відповісти
@

>Сейчас же когда в Китае зп уже за тысячу уе там невыгодно держать производства. Так что медленно, но уверенно они переносятся

Я нібито мав би знаходитися в центрі подій, але озираюсь довкола і ще ні одного перенесеного "взад" підприємства не помітив. Навіть більше скажу, BMW недавно вирішив перенести значну частину виробництв Mini з Британії ... до Китаю.

Хотілося б, звичайно, щоб це було так, як ви кажете.
показати весь коментар
28.10.2022 03:21 Відповісти
узкопльоночні кацапи. сі цзіпиня внучок мао цзедуна, як і путін внучок сталіна. кетайози і кацапи - це патологія людства
показати весь коментар
28.10.2022 01:07 Відповісти
Нужно западу уже разобраться с узкоглазыми!

Сказать: "Либо мы, либо россия!"

А объем торговли между китаем и западом в 20 раз больше, чем между китаем и россией!
показати весь коментар
28.10.2022 01:07 Відповісти
Узкоглазые бесы.
показати весь коментар
28.10.2022 01:45 Відповісти
ну, то, что он там на протокольной встрече говорил лаврову, то не имеет особого значения, так реверансы.
показати весь коментар
28.10.2022 02:40 Відповісти
Може таки треба було привітати Сі з "переобранням" генсеком7
показати весь коментар
28.10.2022 03:15 Відповісти
ja toze podderjivaju rossiu pod rukovodstvom putina, tolko on mojet samorazlagatsa
показати весь коментар
28.10.2022 05:31 Відповісти
только разрыв отношений во страной узкоглазых уродов и установление дипотношений в Тайванем...но... пока сидят зеленые сопли, куляйбы и прочая необразованная и непатриотичная шлобабень, так и буду сопли размазывать... 8 месяцев войны и эти чмошники не осудили расию за агрессию... отрезать, как аппендицит, который не лечится, а только вырезается...
показати весь коментар
28.10.2022 06:39 Відповісти
Помню как "Слуги народа" клялись в любви к китаю, ставили в пример, помнится Зеленский даже какой то безвизовый вьезд для их граждан подписывал....
показати весь коментар
28.10.2022 08:50 Відповісти
Китайцы беспринципные дельцы, которых недалекая, руководствующаяся только эмоциями, американская элита настроила против себя.
показати весь коментар
28.10.2022 09:16 Відповісти
Нашему Президенту и МИДу следует иметь хорошие отношения с Китаем, что бы не было таких заявлений китайского МИДа и плєшь ⓒ не козыряла своей дружбой с Китаем
показати весь коментар
28.10.2022 10:09 Відповісти
"27 октября 2022 года состоялся телефонный разговор члена Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, государственного советника, министра иностранных дел Ван И с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Ван И заявил, что 20-й Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая является съездом единства, победы и съездом, устремленным в будущее. Генеральным секретарем ЦК КПК единогласно избран товарищ Си Цзиньпин, что в полной мере отражает общую волю всей партии и народа всей страны. Утверждение товарища Си Цзиньпина в качестве ядра ЦК партии и ядра всей партии, а также утверждение идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой для новой эры в качестве руководящей идеологии, которой необходимо придерживаться в течение длительного времени, обеспечит самая фундаментальная основа для Китая, чтобы плавно продвигать процесс модернизации в китайском стиле и осуществлять великое омоложение китайской нации, политическая безопасность. На конференции генеральный секретарь Си Цзиньпин призвал не забывать о первоначальном намерении, помнить о миссии, быть смиренным и благоразумным, усердно работать и иметь мужество бороться и быть хорошим в борьбе.Просьба членов партии также является обращение к жителям всей страны.
показати весь коментар
28.10.2022 10:24 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 