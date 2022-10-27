Китай: Ми підтримуємо РФ під керівництвом Путіна та збираємося посилити співпрацю
Китай підтримуватиме Росію під керівництвом президента Володимира Путіна і планує посилити співпрацю між країнами.
Про це заявили в міністерстві закордонних справ Китаю, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
За даними відомства, міністр закордонних справ Китаю Ван І провів телефонну розмову зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим.
"Китайська сторона твердо підтримуватиме російську сторону під керівництвом президента Путіна в об'єднанні та веденні російського народу для подолання проблем, усунення заворушень, реалізації стратегічних цілей розвитку та подальшого утвердження статусу Росії як великої держави на міжнародному етапі. Це законне право Китаю та Росії здійснювати власний розвиток та відродження", - сказано у повідомленні МЗС за підсумками розмови двох міністрів.
Також у міністерстві зазначають, що Китай готовий просувати співпрацю з Росією у різних галузях та вивести її "на більш високий рівень".
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А від Nokia там
токо сєрьгітільки шильд з назвою.
(я в темі, якщо що, тому знаю ситуацію докладно)
Поэтому такая риторика - щенок-хуйло ты давай там скорее для того чтобы ты скорее шевелился с Украиной мы поддержим тебя...щенок обнадежится поднатужится и... пукнет.... загонит себя в яму....а Китай скажет - уважаемый мы тебя поддерживаем но также поддерживаем и коренное китайское население Маньчжурии и Сибири и для их охраны введем войска - ты не против?
нужно их переносить, пока это возможно! пока китай это не заблокировал, как россия сейчас блокирует!
теперь мир поймет, что инвестиции можно вкладывать только в страны с демократическими режимами.
диктаторские режимы остануться совсем без инвестиций.
А кто-то ставил пример сингапура, и говорил, что экономическое развитие не зависит от того, диктаторский режим или демократический.
>Сейчас же когда в Китае зп уже за тысячу уе там невыгодно держать производства. Так что медленно, но уверенно они переносятся
Я нібито мав би знаходитися в центрі подій, але озираюсь довкола і ще ні одного перенесеного "взад" підприємства не помітив. Навіть більше скажу, BMW недавно вирішив перенести значну частину виробництв Mini з Британії ... до Китаю.
Хотілося б, звичайно, щоб це було так, як ви кажете.
Сказать: "Либо мы, либо россия!"
А объем торговли между китаем и западом в 20 раз больше, чем между китаем и россией!
Ван И заявил, что 20-й Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая является съездом единства, победы и съездом, устремленным в будущее. Генеральным секретарем ЦК КПК единогласно избран товарищ Си Цзиньпин, что в полной мере отражает общую волю всей партии и народа всей страны. Утверждение товарища Си Цзиньпина в качестве ядра ЦК партии и ядра всей партии, а также утверждение идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой для новой эры в качестве руководящей идеологии, которой необходимо придерживаться в течение длительного времени, обеспечит самая фундаментальная основа для Китая, чтобы плавно продвигать процесс модернизации в китайском стиле и осуществлять великое омоложение китайской нации, политическая безопасность. На конференции генеральный секретарь Си Цзиньпин призвал не забывать о первоначальном намерении, помнить о миссии, быть смиренным и благоразумным, усердно работать и иметь мужество бороться и быть хорошим в борьбе.Просьба членов партии также является обращение к жителям всей страны.