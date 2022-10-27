Нам не нужен ядерный удар по Украине, - Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что не видит в ядерном ударе по Украине никакого политического смысла.
Об этом он сказал, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" в Москве, сообщает Цензор.НЕТ.
"Нам не нужен ядерный удар по Украине, смысла нет – ни политического, ни военного", - заявил Путин.
При этом он добавил, что "пока существует ядерное оружие - существует риск его применения".
Российский диктатор утверждает, что якобы в России "никогда не говорили о применении ядерного оружия". По версии Путина, он всегда реагировал только на слова западных политиков.
На самом деле, ранее Путин неоднократно угрожал применением ядерного оружия, когда говорил о войне с Украиной. Он также перевел ядерные силы РФ в особый режим.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
не буду нагадувати, що ця стара потвора постійно брехала, бреше і буде, з максимальною ймовірність, брехати далі!
тому весь цей спіч - повна куйня
бо мобилізував 500 000 безмовних тіл
і подумав що все вийде
А коли з цих мобілізованих залишиться в кращому випадку 50%
Цей російський Ірод буде знову погрожувати яо
Шизофрения - хроническое психическое заболевание, для которого характерно нарушение единства процессов мышления, при относительно сохранном интеллекте, что сочетается со значительным эмоциональным обеднением и снижением воли. Нередко присоединяются галлюцинаторные и бредовые расстройства.
И говняный чемоданчик как раз этой теме.
**** этот виноград есть. Он же зелёный.
монолог Лисы ( Басня. Крылов).
Сі Цзиньпін закликав Байдена домовитися по Тайваню і Росії.
Якщо сторони знайдуть порозуміння, китайці просто усунуть путіна від влади, і рашка буде тихою колонією Піднебесної.
🤡І лише на болотах розповідатимуть, як «Путін всєх пєрєіграл».
https://t.me/AFUStratCom/8931
После этого разговора ПаРаша стала лепетать, что она всегда была за "мирный атом".
Ядерні тренування показали - "нічим". Тому "не потрібен".
гребе собі на галерах в удовольствіє поки руки не зітре
істінно русскій чєловєк
PS: Увы, даже для животных, нет ни рая, ни ада, а для свинособак тем более. =(
крысу уже предупредили из Вашингтона, что за 20 минут вся крысиная недоимперия будет на хрен уничтожена даже без использования ЯО: уничтожат просто обычными высокоточными ракетами. Но этих ракет будет 10 тысяч. Снесут на хрен всё.
Бреше падло **********!!!
Злобиве падло парашне!!!
Жадає крові гнида *********!!!
Росія намагалася самостійно ліквідувати наслідки сталінізму в 90-х роках - і не змогла.
Диктатор Владимир [*****] попал в курьезную ситуацию, вспомнив о "мощи российской дипломатии" по налаживанию отношений со странами Запада и НАТО.
Об этом он заявил во время выступления на сессии дискуссионного клуба "Валдай" под названием "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех".
"Мы пытались высрать отношения и с ведущими странами Запада, и с НАТО", - заявил российский диктатор. Вероятно, [*****] имел в виду "выстроить". Впрочем, он не исправил себя.
где гонят шнягу про напасть, мол "мир грозит на нас напасть".