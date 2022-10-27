Нам не потрібен ядерний удар по Україні, - Путін
Президент Росії Володимир Путін заявив, що не бачить в ядерному ударі по Україні жодного політичного сенсу.
Про це він сказав під час виступу на пленарній сесії міжнародного дискусійного клубу "Валдай" у Москві, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Нам не потрібен ядерний удар по Україні, сенсу немає - ні політичного, ні військового", - заявив Путін.
При цьому він додав, що "поки існує ядерна зброя - існує ризик її застосування".
Російський диктатор твердить, що нібито в Росії "ніколи не казали про застосування ядерної зброї". За версією Путіна, він завжди лише реагував на слова західних політиків.
Насправді раніше Путін неодноразово погрожував застосуванням ядерної зброї, коли говорив про війну з Україною. Він також перевів ядерні сили РФ в особливий режим.
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не буду нагадувати, що ця стара потвора постійно брехала, бреше і буде, з максимальною ймовірність, брехати далі!
тому весь цей спіч - повна куйня
бо мобилізував 500 000 безмовних тіл
і подумав що все вийде
А коли з цих мобілізованих залишиться в кращому випадку 50%
Цей російський Ірод буде знову погрожувати яо
Шизофрения - хроническое психическое заболевание, для которого характерно нарушение единства процессов мышления, при относительно сохранном интеллекте, что сочетается со значительным эмоциональным обеднением и снижением воли. Нередко присоединяются галлюцинаторные и бредовые расстройства.
И говняный чемоданчик как раз этой теме.
**** этот виноград есть. Он же зелёный.
монолог Лисы ( Басня. Крылов).
Сі Цзиньпін закликав Байдена домовитися по Тайваню і Росії.
Якщо сторони знайдуть порозуміння, китайці просто усунуть путіна від влади, і рашка буде тихою колонією Піднебесної.
🤡І лише на болотах розповідатимуть, як «Путін всєх пєрєіграл».
https://t.me/AFUStratCom/8931
После этого разговора ПаРаша стала лепетать, что она всегда была за "мирный атом".
Ядерні тренування показали - "нічим". Тому "не потрібен".
гребе собі на галерах в удовольствіє поки руки не зітре
істінно русскій чєловєк
PS: Увы, даже для животных, нет ни рая, ни ада, а для свинособак тем более. =(
крысу уже предупредили из Вашингтона, что за 20 минут вся крысиная недоимперия будет на хрен уничтожена даже без использования ЯО: уничтожат просто обычными высокоточными ракетами. Но этих ракет будет 10 тысяч. Снесут на хрен всё.
Бреше падло **********!!!
Злобиве падло парашне!!!
Жадає крові гнида *********!!!
Росія намагалася самостійно ліквідувати наслідки сталінізму в 90-х роках - і не змогла.
Диктатор Владимир [*****] попал в курьезную ситуацию, вспомнив о "мощи российской дипломатии" по налаживанию отношений со странами Запада и НАТО.
Об этом он заявил во время выступления на сессии дискуссионного клуба "Валдай" под названием "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех".
"Мы пытались высрать отношения и с ведущими странами Запада, и с НАТО", - заявил российский диктатор. Вероятно, [*****] имел в виду "выстроить". Впрочем, он не исправил себя.
где гонят шнягу про напасть, мол "мир грозит на нас напасть".