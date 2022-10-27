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Нам не потрібен ядерний удар по Україні, - Путін

путін

Президент Росії Володимир Путін заявив, що не бачить в ядерному ударі по Україні жодного політичного сенсу.

Про це він сказав під час виступу на пленарній сесії міжнародного дискусійного клубу "Валдай" у Москві, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Нам не потрібен ядерний удар по Україні, сенсу немає - ні політичного, ні військового", - заявив Путін.

При цьому він додав, що "поки існує ядерна зброя - існує ризик її застосування".

Російський диктатор твердить, що нібито в Росії "ніколи не казали про застосування ядерної зброї". За версією Путіна, він завжди лише реагував на слова західних політиків.

Насправді раніше Путін неодноразово погрожував застосуванням ядерної зброї, коли говорив про війну з Україною. Він також перевів ядерні сили РФ в особливий режим.

Також дивіться: Путін знову напустився на Захід: "Ніхто ніколи не зможе диктувати Росії, яке суспільство будувати", "хто посіяв вітер, пожне бурю". ВIДЕО

Автор: 

путін володимир (23798) ядерна зброя (1153)


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Топ коментарі
+44
Обсралси
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27.10.2022 20:11
+44
клоун, до войны клялся на всем святом.что на украину никто нападать не будет,так как это братья и вообще "мы один народ", и что такое даже в страшном сне не пприснится,и что этого только Запад и ждет
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27.10.2022 20:13
+28
бреше.
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27.10.2022 20:14
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Обсралси
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27.10.2022 20:11 Відповісти
Походу дедуля обосрался мимо своего чемоданчика и теперь вся ядерная угроза растеклась чем-то желтым и жиденьким и пока персонал ФСБ не соберет все это в волшебный чемоданчик угроз от лысого карлика не будет.
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27.10.2022 20:16 Відповісти
не будьте наївними! це демо для західного суспільства: "дивіться, дід у розумі, контролює рухи і процесси, робить заяви про примирення!" на пересічного західного громадянина це подіє заспокійливо!
не буду нагадувати, що ця стара потвора постійно брехала, бреше і буде, з максимальною ймовірність, брехати далі!
тому весь цей спіч - повна куйня
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27.10.2022 21:23 Відповісти
Це сказав російський Ірод Брехливий

бо мобилізував 500 000 безмовних тіл
і подумав що все вийде

А коли з цих мобілізованих залишиться в кращому випадку 50%

Цей російський Ірод буде знову погрожувати яо
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27.10.2022 22:41 Відповісти
Глава МЗС Латвії про виступ Путіна на Валдаї: майже репетиція захисної промови у Гаазі
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28.10.2022 00:29 Відповісти
Та это понятно. Но сарказм в отношении путлера еще никто не отменял.
Шизофрения - хроническое психическое заболевание, для которого характерно нарушение единства процессов мышления, при относительно сохранном интеллекте, что сочетается со значительным эмоциональным обеднением и снижением воли. Нередко присоединяются галлюцинаторные и бредовые расстройства.
И говняный чемоданчик как раз этой теме.
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28.10.2022 10:32 Відповісти
Да, за Брежневым носили ядерный чемоданчик, за ****** - чемодан, чтобы посрать. Все мельчает.
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28.10.2022 00:49 Відповісти
Також воно запевняло, шо йому не потрібне військове втручання в Україну і взагалі "нас таи нєт".
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27.10.2022 20:20 Відповісти
Ну и как можно хоть минимально верить этому ху.лу? Что не предложение то враньё ! Наглое, бессовестное, нелогичное
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27.10.2022 20:41 Відповісти
На тлі триваючих ядерних погроз Росії Сполучені Штати прискорили розгортання ядерної зброї в Європі.
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28.10.2022 00:43 Відповісти
***** есть ***** -- кровавый скот который должен сдохнуть в муках вместе со своим задроченным гавновойском
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27.10.2022 20:54 Відповісти
Ага. Ага.

**** этот виноград есть. Он же зелёный.
монолог Лисы ( Басня. Крылов).
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27.10.2022 21:27 Відповісти
Якщо воно каже не потрібен, треба розуміти, що потрібен.
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28.10.2022 02:25 Відповісти
🤝Росія перетворилася на товар, яким торгує старший китайський партнер.
Сі Цзиньпін закликав Байдена домовитися по Тайваню і Росії.
Якщо сторони знайдуть порозуміння, китайці просто усунуть путіна від влади, і рашка буде тихою колонією Піднебесної.

🤡І лише на болотах розповідатимуть, як «Путін всєх пєрєіграл».
https://t.me/AFUStratCom/8931
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28.10.2022 10:24 Відповісти
Он обосранный с юношеских лет.Когда начал шестерить мусорам,а потом кгб,проникая в государственные структуры управления.
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28.10.2022 12:27 Відповісти
клоун, до войны клялся на всем святом.что на украину никто нападать не будет,так как это братья и вообще "мы один народ", и что такое даже в страшном сне не пприснится,и что этого только Запад и ждет
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27.10.2022 20:13 Відповісти
У наркомана,нет ничего святого!!!
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27.10.2022 21:08 Відповісти
96%, шо тактическое ядерное оружие параши превратилось в грязные заряды ))
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27.10.2022 20:14 Відповісти
Да,Україна сама па сєбє хочєт ударіть грязнай бомбай-а ми лапатнікі бєлиє і пушистиє..
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27.10.2022 20:14 Відповісти
Конечно же нет.тебе потом ету бомбу в твою плешивую жопу затосуют.
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27.10.2022 20:14 Відповісти
бреше.
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27.10.2022 20:14 Відповісти
Бреше, як Сірко на Місяць. Просто полякало світ і йому дали зрлозуміти, що відповідальності не вникнути і воно усцялося.
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27.10.2022 20:15 Відповісти
************ х#йло врет, как всегда. NUK-шантаж и неопределенность с Китаем - это и все его "козыри".
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27.10.2022 20:15 Відповісти
Из тысячи заявлений этого человека, 99% является ложью и лишь один процент правды, что он - Вова и то возможно спорно.
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27.10.2022 20:15 Відповісти
Останнє правильніше.
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27.10.2022 20:24 Відповісти
Если хочешь слышать правду от *******, то его слова перекручивать наоборот надо, когда оно говорит что не нападёт значит нападёт, когда пидорок говорит что не будет мобилизации, значит будет, если говорит что не нужен ядерный удар, значит план такой ***** рассматривал, но видимо дали понять что ему и его шлюшкам придёт ******
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27.10.2022 20:15 Відповісти
У нього няма шлюшок давненько вже,одні ****** осталісь)
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27.10.2022 21:31 Відповісти
генерал Милле звонил лично начальнику Генштаба РФ Герасимову и на пальцах объяснил ему, что в случае применения даже тактического ЯО малой мощности против Украины американские и НАТОвские ударные соединения уничтожат высокоточными конвенциальными средствами поражения за 30 минут все Вооруженные силы РФ.

После этого разговора ПаРаша стала лепетать, что она всегда была за "мирный атом".
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27.10.2022 22:47 Відповісти
Злилося *****.
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27.10.2022 20:16 Відповісти
Кончений пicтабол. Навiть читати ту йухню не охота.
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27.10.2022 20:16 Відповісти
Ти вже запевняв що не почнеш війни з Україною. Брехун почище Зелі.
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27.10.2022 20:17 Відповісти
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27.10.2022 20:17 Відповісти
проклятому сатане -сыну шлюхи солдатского борделя и вы@****** сатаны БЕСпутину анихристу люциферовичу, да будет имя его поганое проклято во веки-вечные, ДОВЕРИЯ НЕТ!
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27.10.2022 20:19 Відповісти
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27.10.2022 20:19 Відповісти
Щоб ти здох у важких муках, кацапський уйобок
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27.10.2022 20:22 Відповісти
Після того як дали в лоба в Украіні в нього шось з памятю -- тут помню тут непомню .
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27.10.2022 20:23 Відповісти
Чий Крим ?
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27.10.2022 21:21 Відповісти
Вопрос как раз не тупой. Ответ будет ?
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27.10.2022 21:29 Відповісти
так и по курско-ростовских АЭС-ах тебе тоже удары не нужны. так что ж тебе нужно, каракатица ты дурная?
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27.10.2022 20:24 Відповісти
В рот єму нужно,сер)
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27.10.2022 21:33 Відповісти
Не верю ему ни в чем. Он делает все совсем не так как говорит и даже не наоборот. Самый большой лгун в самой лживой стране.
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27.10.2022 20:24 Відповісти
Грiзна бiмба
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27.10.2022 20:25 Відповісти
...у ***** в вагине
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27.10.2022 20:28 Відповісти
байстрюк забыл как откровенничал по аннексии Крыма где был готов применить ядерный удар...казнить падлюку! ***** и нынешняя власть рф это ошибка цивилизации...
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27.10.2022 20:26 Відповісти
В пуйла на лобі написано, що він сцикливий гопник.
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27.10.2022 20:33 Відповісти
Путін, розкажи нам ще раз, як все йде за планом.
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27.10.2022 20:35 Відповісти
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27.10.2022 20:36 Відповісти
🤣🤣🤣
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27.10.2022 21:34 Відповісти
Получил ***** от ВинниПуха и зассал.
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27.10.2022 20:37 Відповісти
Дьявол - отец лжи.
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27.10.2022 20:38 Відповісти
в переводе с *********** значит нужен
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27.10.2022 20:43 Відповісти
Если крысеныш говорит не нужен, значит, точно нужен. Не забывайте, вы имеете дело с патологическим лжецом и трусом.
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27.10.2022 20:57 Відповісти
No emu vzroslye rebiata s Omerigi užo raza tri podrobno objasnili kakim budet "možem povtoritj" s čerenkom tavarisča Muamara K.
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28.10.2022 02:08 Відповісти
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27.10.2022 20:58 Відповісти
Он как Гитлер в последние дни, все время врет и врет. И кто же все это сделал, спрашивало армянское радио. Пришли всякие эстеты, внуки и правнуки НКВДистов, и все спрашывают друг друга. ну то скажет наш великий загребной. А ни хрена, посудина дала течь, капитан ждет амазонок, а штурман шаманит вместе с лоциями.
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27.10.2022 20:58 Відповісти
"Нам не потрібен ядерний удар по Україні, - Путін".
Ядерні тренування показали - "нічим". Тому "не потрібен".
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27.10.2022 20:59 Відповісти
3.14стун всія рабсєї.
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27.10.2022 21:00 Відповісти
всія рабсєя, 3.14стуни! «Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете». (A Russian is the greatest and the cheekiest of all liars in the world.) - Иван Тургенев
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27.10.2022 21:45 Відповісти
цьому рабу на галерах і гроші були не потрібні
гребе собі на галерах в удовольствіє поки руки не зітре
істінно русскій чєловєк
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27.10.2022 21:00 Відповісти
Нам (мне) нужен новый сральный чемодан из кожи колибри, буденновка, велосипед и мороженое. Да! Вотъ!
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27.10.2022 21:09 Відповісти
Вспоминаю что моржовая *****, ******* вместе с другими ***********, про ненападение на Украину! Сказочный *******, надеюсь тебя увидеть в твоём "раю", где главным кочегар ******, будет тебе подбрасывать огромные поленья...
PS: Увы, даже для животных, нет ни рая, ни ада, а для свинособак тем более. =(
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27.10.2022 21:12 Відповісти
************ верить нельзя.......................утопит ***** мир в крови как пить дать.................................................................................................................................................
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27.10.2022 21:12 Відповісти
"Нас там нет", "Мы никогда не нападали", "Нет смысла нападать на Украину".. как то стремно прозвучало
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27.10.2022 21:13 Відповісти
Якби був би впевнений що йому "зійде з рук" то точно влупив би.
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27.10.2022 21:14 Відповісти
путін-йбнуте, тупе, брехливе, сцикотне чьмо.
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27.10.2022 21:15 Відповісти
"в Крыму нет российских войск" "это нам не выгодно значит это не мы" и другие бабушкины сказки
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27.10.2022 21:17 Відповісти
Это умалишенное животное очень хочет жить и как бы страдает склерозом.
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27.10.2022 21:18 Відповісти
Эта плешивая труслива крыса очень хочет жить, причём жить красиво и долго в своих дворцах за 120 миллиардов рублей. Зассыт крыса нанести ядерный удар:

крысу уже предупредили из Вашингтона, что за 20 минут вся крысиная недоимперия будет на хрен уничтожена даже без использования ЯО: уничтожат просто обычными высокоточными ракетами. Но этих ракет будет 10 тысяч. Снесут на хрен всё.
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27.10.2022 22:56 Відповісти
нихера не будет.. як ми бачимо, Захід кишкотонкий....
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27.10.2022 23:38 Відповісти
А нам він не потрібен ще більше ніж тобі.
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27.10.2022 21:31 Відповісти
ПаРаша імперія Зла, Брехні і Крові, а Вава Путлер її типовий представник!
Бреше падло **********!!!
Злобиве падло парашне!!!
Жадає крові гнида *********!!!
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27.10.2022 21:42 Відповісти
Шо, убоге ЧМО поняло, що та п*здюля, що прилетить у відповідь, навіть його роздовбану "різінавую" сраку розірве у лашпорта?
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27.10.2022 21:45 Відповісти
Скоро издадут цитатник хйула, по аналогии с цитатником Мао.
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27.10.2022 21:50 Відповісти
Німеччина та Японія скинули імперіалізм через десятиліття окупації, примусову демілітаризацію та політичні структури, які прийшли ззовні.
Росія намагалася самостійно ліквідувати наслідки сталінізму в 90-х роках - і не змогла.
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27.10.2022 22:12 Відповісти
У росіян залишився єдиний вихід - негайно замочити свого біснуватого фюрера в кремлівському сортирі.
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27.10.2022 22:13 Відповісти
То тебе не нужен удар ядерный по нам. А вот нам очень нужен по тебе!
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27.10.2022 22:13 Відповісти
Ему и Крым был не нужен. Буряты такой народ, он ведь скажет "это не мы".... Они сами подорвали грязную бомбу.....
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27.10.2022 22:18 Відповісти
Заберите у шизофреника кнопку.
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27.10.2022 22:24 Відповісти
Ця **** ******* так і про війну, кожне слово піздьож
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27.10.2022 22:36 Відповісти
Странно: эта декларация произошла в тот же день, что и разговор с министром обороны Китая. И
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27.10.2022 22:45 Відповісти
Если кацап не врёт, он сдох.Этот кацап ещё шевелится значит он врёт. Одна сплошная кацапская ложь!
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27.10.2022 23:24 Відповісти
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27.10.2022 23:36 Відповісти
этот гандон по каким-то биологическим причинам врет даже тогда, когда в этом нет никакого смысла.
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27.10.2022 23:43 Відповісти
Всралося болотяне чмо, хоча це його природний стан.
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27.10.2022 23:56 Відповісти
Сафс€м ашизофренилось
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28.10.2022 00:36 Відповісти
***** треба читать навпаки, значить потрібен!!!
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28.10.2022 00:38 Відповісти
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28.10.2022 01:54 Відповісти
сдулся
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28.10.2022 02:30 Відповісти
Накуя узагалі слухати і цитувати *****, це чмо має бути визнане міжнародним злочинцем і ліквідоване разом з його недокраїною🖕🖕🖕
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28.10.2022 03:11 Відповісти
https://youtu.be/3jMFJrcgc2M "Мы пытались высрать": П*тин оконфузился, вспомнив НАТО (видео)

Диктатор Владимир [*****] попал в курьезную ситуацию, вспомнив о "мощи российской дипломатии" по налаживанию отношений со странами Запада и НАТО.

Об этом он заявил во время выступления на сессии дискуссионного клуба "Валдай" под названием "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех".

"Мы пытались высрать отношения и с ведущими странами Запада, и с НАТО", - заявил российский диктатор. Вероятно, [*****] имел в виду "выстроить". Впрочем, он не исправил себя.
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28.10.2022 04:18 Відповісти
Бреше,мразь така! Міг би,то зробив!
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28.10.2022 07:36 Відповісти
****** ******.
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28.10.2022 09:05 Відповісти
плєш шото задумала поганоє
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28.10.2022 09:52 Відповісти
тоді точно буде
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28.10.2022 10:54 Відповісти
Poutinochio ?
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28.10.2022 12:09 Відповісти
Я расскажу вам про страну, что сдуру вляпалась в войну,

где гонят шнягу про напасть, мол "мир грозит на нас напасть".
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28.10.2022 12:18 Відповісти
 
 