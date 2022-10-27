"Нам не потрібен ядерний удар по Україні, - Путін".

Президент Росії Володимир Путін заявив, що не бачить в ядерному ударі по Україні жодного політичного сенсу.

Про це він сказав під час виступу на пленарній сесії міжнародного дискусійного клубу "Валдай" у Москві, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Нам не потрібен ядерний удар по Україні, сенсу немає - ні політичного, ні військового", - заявив Путін.

При цьому він додав, що "поки існує ядерна зброя - існує ризик її застосування".

Російський диктатор твердить, що нібито в Росії "ніколи не казали про застосування ядерної зброї". За версією Путіна, він завжди лише реагував на слова західних політиків.

Насправді раніше Путін неодноразово погрожував застосуванням ядерної зброї, коли говорив про війну з Україною. Він також перевів ядерні сили РФ в особливий режим.

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