Путін знову напустився на Захід: "Ніхто ніколи не зможе диктувати Росії, яке суспільство будувати", "хто посіяв вітер, пожне бурю". ВIДЕО
Президент Росії Володимир Путін виступив на пленарній сесії щорічного засідання дискусійного клубу "Валдай". Тема засідання - "Світ після гегемонії: справедливість та безпека для всіх".
Свій виступ Путін почав зі звинувачень на адресу Заходу, який буцімто "все звалює" на Кремль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Що з Росії не виходить - це все підступи Кремля. Ну, на себе подивіться. Невже ми такі всемогутні? Будь-яка критика на адресу наших опонентів сприймається як підступи Кремля, рука Кремля. Це маячня якась", - сказав він.
Путін переконаний, що "будь-яка альтернативна точка зору оголошується на Заході підривною пропагандою та загрозою демократії, скрізь бачать підступи Кремля.
За словами агресора, "нацисти спалювали книги, а на Заході зараз скотилися до заборони Достоєвського та Чайковського".
"Навіть у розпал Холодної війни нікому на думку не спадало заперечувати існування культури та мистецтва своїх опонентів… Захід стверджує, що його культура та світогляд мають бути універсальними, принаймні поводяться так", - вважає Путін.
На його думку, на Заході "немає єдності", а "останні роки та місяці Захід зробив низку кроків на розпалювання".
"Розпалювання війни в Україні, це провокації навколо Тайваню, і дестабілізація світового продовольчого та енергетичного ринків", - вважає Путін.
Агресор переконаний: "У сучасному світі відсидітися навряд чи вдасться, хто посіяв вітер, пожне бурю".
Водночас "ніхто ніколи не зможе диктувати Росії, яке суспільство будувати", каже він.
Росія, на його думку, не вважає себе ворогом Заходу. А от політику США він назвав "помилковою".
Засідання дискусійного клубу "Валдай" у Росії проводять з 2004 року, називаючи його міжнародним. Назва походить від місця першої зустрічі, неподалік від озера Валдай.
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- Да, господин Байден.
- У вас говно к шерсти не липнет?
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- Вот и отлично!