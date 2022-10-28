Фиксируется усиление группировки врага на правобережной части Херсона мобилизованными численностью до 1000 человек, - Генштаб ВСУ

На правобережной части Херсона усиливается группировка врага мобилизованными военнослужащими численностью до 1000 человек. Их расселяют в домах местных жителей, покинувших эти территории.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на 6 утра 28 октября сообщает в фейсбуке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Продолжается так называемая "эвакуация" с временно занятой территории Херсонской области. Значительное внимание уделяется вывозу медоборудования и имущества, как говорят оккупанты, "национализированных" предприятий. Так, из населенного пункта Белозерка оборудование местной больницы вывозится в города Скадовск и Геническ. В то же время отмечается усиление группировки врага на правобережной части временно занятой территории Херсонской области мобилизованными военнослужащими численностью до 1000 человек. Их расселяют в жилищах местных жителей, покинувших эти территории.

Кроме того сообщается, что командование российских оккупационных войск, во избежание панических настроений среди личного состава, всеми путями пытается скрыть реальные потери военнослужащих.

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