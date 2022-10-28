Фиксируется усиление группировки врага на правобережной части Херсона мобилизованными численностью до 1000 человек, - Генштаб ВСУ
На правобережной части Херсона усиливается группировка врага мобилизованными военнослужащими численностью до 1000 человек. Их расселяют в домах местных жителей, покинувших эти территории.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на 6 утра 28 октября сообщает в фейсбуке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
"Продолжается так называемая "эвакуация" с временно занятой территории Херсонской области. Значительное внимание уделяется вывозу медоборудования и имущества, как говорят оккупанты, "национализированных" предприятий. Так, из населенного пункта Белозерка оборудование местной больницы вывозится в города Скадовск и Геническ. В то же время отмечается усиление группировки врага на правобережной части временно занятой территории Херсонской области мобилизованными военнослужащими численностью до 1000 человек. Их расселяют в жилищах местных жителей, покинувших эти территории.
Кроме того сообщается, что командование российских оккупационных войск, во избежание панических настроений среди личного состава, всеми путями пытается скрыть реальные потери военнослужащих.
Пожалуйста, подождите...
До ч/мобілізації вони виставляли, на початках 1 БТГр на добу, потім, у липні-вересні вже могли лише 1/2 БТГр на добу.
Саме тому і оголосили ч/мобілізацію.
В ідеалі, щоб "переварювати" це м'ясо, ЗСУ має робити 600-700 200-х і, відповідно, 1200-1400 300-х на добу.
Індєйці в преріях теж спробували войвоти проти "містера Кольта" ... чим це закінчилося усім відомо .
Так що справа не в кількості гарматного м"яса , а в спроможності тої логістики надати кожній одиниці цього гарматного м"яса хоча б пару зимових портків й якусь гвинтівку Мосіна ...
Але такого не може бути по визначенню , бо вони навіть за останні 10 років не були спроможні поставити щось ******** для 200 тисяч відносних професіоналів . А тоді в них була торгівля з усім світом , а зараз де вони усе це візьмуть ?!
https://t.me/Ukraine_365News/39707
Я так подумал, а стратегия ***** достаточно не дурная. Отмобилизовать без разбору, например 1 млн. чмобиков, половина из них попадут в плен(не важно по каким причинам: добровольно, от небоеспособности, тупости, неопытности, больные, негодные...), а остальные более стойкие, боевые, опытные сформируют более менее боевое пушечное мясо. Одни будут тяжелым балластом в тылу, а другие на фронте.
Казав і кажу - у кацапів великий мобілізаційний ресурс, вони трупами своїх вояків будуть закидувати всю Україну, а як що ці трупи ще трохи вміють стріляти, то це вже проблема.
Нафик это сделано остаётся остаётся ЗЕгадкой.
РюSSkие..повторить сможете! Депилы...🤣🤣