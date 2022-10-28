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армія рф (16180) Генштаб ЗС (6064) Херсонщина (5366)

Фіксується посилення угруповання ворога на правобережній частині Херсонщини мобілізованими чисельністю до 1000 осіб, - Генштаб ЗСУ

росія,мобілізація

На правобережній частині Херсонщини посилюється угруповання ворога мобілізованими військовослужбовцями чисельністю до 1000 осіб. Їх розселяють у помешканнях місцевих жителів, які покинули ці території.

Як передає Цензор.НЕТ, про це станом на 6 ранку 28 жовтня повідомляє у фейсбуці Генеральний штаб Збройних сил України.

"Триває так звана "евакуація" з тимчасово зайнятої території Херсонської області. Значна увага приділяється вивезенню медобладнання та майна, як кажуть окупанти, "націоналізованих" підприємств. Так, з населеного пункту Білозерка, обладнання місцевої лікарні вивозиться до міст Скадовськ та Генічеськ. В той же час, відзначається посилення угруповання ворога на правобережній частині тимчасово зайнятої території Херсонської області мобілізованими військовослужбовцями чисельністю до 1000 осіб. Їх розселяють у помешканнях місцевих жителів, які покинули ці території.

Крім того повідомляється, що командування російських окупаційних військ, з метою уникнення панічних настроїв серед особового складу, всіма шляхами намагається приховати реальні втрати військовослужбовців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ на Херсонщині ведуть активну оборону. Території ми не втрачаємо, - Маляр

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Топ коментарі
+10
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28.10.2022 08:28
+8
це добриво...
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28.10.2022 08:16
+7
Це два дні додаткової роботи
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28.10.2022 08:24
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Тисяча чмобіків? Це не посилення, а розпад і деградація.
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28.10.2022 08:12 Відповісти
це добриво...
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28.10.2022 08:16 Відповісти
Це два дні додаткової роботи
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28.10.2022 08:24 Відповісти
А якщо вони кожного дня стільки будуть присилати?
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28.10.2022 08:35 Відповісти
На даний час середній темп пововнення рашкою теартру бойових дій скадає 2 БТГр на добу.
До ч/мобілізації вони виставляли, на початках 1 БТГр на добу, потім, у липні-вересні вже могли лише 1/2 БТГр на добу.
Саме тому і оголосили ч/мобілізацію.
В ідеалі, щоб "переварювати" це м'ясо, ЗСУ має робити 600-700 200-х і, відповідно, 1200-1400 300-х на добу.
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28.10.2022 08:47 Відповісти
Тю, влажные планы подкорректируют химеры ( на дальни х подступах).
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28.10.2022 10:21 Відповісти
В одних труселях -- та нехай йще 2 тисячи кожного часу ...

Індєйці в преріях теж спробували войвоти проти "містера Кольта" ... чим це закінчилося усім відомо .

Так що справа не в кількості гарматного м"яса , а в спроможності тої логістики надати кожній одиниці цього гарматного м"яса хоча б пару зимових портків й якусь гвинтівку Мосіна ...
Але такого не може бути по визначенню , бо вони навіть за останні 10 років не були спроможні поставити щось ******** для 200 тисяч відносних професіоналів . А тоді в них була торгівля з усім світом , а зараз де вони усе це візьмуть ?!
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28.10.2022 15:01 Відповісти
...Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от генерал-полковника Александра Лапина, который руководил обороной россиян, выйти с ним на связь из-за прорыва ВСУ в районе населенных пунктов Терны, Торское и Ямполовка Донецкой области.«Что касается генерал-полковника Лапина, то последние несколько дней я пытаюсь через своих командиров спецподразделений установить с ним связь. Но мои ребята не могут его найти. Разве не должен командующий быть на своем месте и на связи с коллегами? А всё потому, что я хочу с ним поговорить о недавнем прорыве врага в районе линии обороны населенных пунктов Терны, Торское и Ямполовка, которую без боя пересекли пять бэтээров и 50 неонацистов, и где ответственным был Лапин. В итоге, чтобы помочь остановить продвижение противника на его участке, было принято решение о снятии с обороны города Рубежное и переброске одного усиленного батальона и одной роты.Целые сутки переброшенные туда силы не могли найти бойцов Лапина. Пришлось самим держать оборону и затем успешно продвигаться вперед. В то же время все эти дни интернет-ресурсы только и рассказывали о великих подвигах ЦВО под руководством Лапина, с которым никто не мог даже элементарно связаться. Как итог - брошенные им без связи, питания и боеприпасов деморализованные бойцы оказались в Рубежном, Кременной, откуда их вылавливают до сих пор и возвращают на передовую, но уже проваленную почти до второго рубежа».
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28.10.2022 08:13 Відповісти
А у них любовь по ходу там... кто кого кого хенераль или ******
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28.10.2022 17:32 Відповісти
Схоже наступає статус-кво...
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28.10.2022 08:15 Відповісти
Тисяча чмобіків? Та це ж на 2-3 дні
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28.10.2022 08:15 Відповісти
https://t.me/Ukraine_365News/39706 Путин ответил на вопрос о том, "не торопятся ли граждане РФ в рай"
https://t.me/Ukraine_365News/39707
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28.10.2022 08:16 Відповісти
А плавать они умеют?
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28.10.2022 08:16 Відповісти
Зачем им плавать, они охотно сдадутся в плен, на наше их обеспечение.
Я так подумал, а стратегия ***** достаточно не дурная. Отмобилизовать без разбору, например 1 млн. чмобиков, половина из них попадут в плен(не важно по каким причинам: добровольно, от небоеспособности, тупости, неопытности, больные, негодные...), а остальные более стойкие, боевые, опытные сформируют более менее боевое пушечное мясо. Одни будут тяжелым балластом в тылу, а другие на фронте.
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28.10.2022 08:32 Відповісти
27 ЖОВТ Група Вагнера Євгена Пригожина, ймовірно, продовжує розвивати свої можливості для ведення повітряної війни та розміщує більш складну техніку нарівні зі звичайними російськими військовими.Російські джерела та BBC підтвердили існування щонайменше одного авіаційного загону Вагнера, який керував літаками Су-25, які діяли на сході України у травні 2022 року.[37] Повідомляється, що елементи Вагнера використовували французький легкий транспортний гелікоптер в операціях у Центральноафриканській Республіці в 2021 році. [38] Російський військовий блогер повідомив, що придбання Вагнером бойових літаків свідчить про те, що група Вагнера є «прикладом контрактної армії, до чого Міноборони Росії прагнуло всі ці роки». [39] Ця мова заслуговує на увагу, оскільки вона підкреслює, наскільки «Вагнер», схоже, стає паралельною армією поряд з Міністерством оборони Росії.https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-october-27/
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28.10.2022 08:23 Відповісти
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28.10.2022 08:28 Відповісти
Посилили окуповані території мобілізованими а не регулярною армією їх за три чотири дні знищать . Тільки Україні треба взагалі перемолоти мобілізованих регулярну армію перемололи треба ще мобілізованих ось тоді буде перемога.
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28.10.2022 08:29 Відповісти
Яка цінність передруку інформації знизу? Читаючи усе це від Штабу,ще тоді подумала що 1000 погоду не зроблять. Контакних боїв майже не має, а арті все одно кого кошмарить
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28.10.2022 08:39 Відповісти
Майже місяць без просування в той чи інший бік. На північному сході вже пішли дощі. На півдні залишилось буквально пару тижнів. Навряд чи за цей час можливо буде захопити Херсон. Мобіки дозволять виграти декілька днів, і це може бути вирішальним на даному етапі. Все відкладується до літа наступного року. А за цей час там зроблять таку лінію оборони, що пройти її буде неможливо.
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28.10.2022 08:46 Відповісти
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28.10.2022 08:51 Відповісти
Для того і організована ці історія з евакуацією. Це пастка для проукраїнського населення. Проросійське населення виїхало, а проукраїнське будуть морити голодом, і їм за місяць доведеться також виїхати. Залишиться територія без населення де ніхто нікого чекати вже не буде.
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28.10.2022 08:59 Відповісти
Guten Appetit, дніпровським рачкам та бичкам ...
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28.10.2022 09:25 Відповісти
Кіло чмобіків - це серйозно. Час починати переговори щодо капітуляції.
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28.10.2022 09:59 Відповісти
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28.10.2022 17:13 Відповісти
Свіже м'ясце для м'ясорубки фірми Хаймарс, ням-ням🤗 Бідний рашкоавтопром план по ладах вапаснасці 😝😝😝😝😝😝😜🤪
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28.10.2022 10:02 Відповісти
Так, знищуйте!!!! На шо чекаэмо?
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28.10.2022 10:27 Відповісти
На шо чекаэмо? На то когда там будет 50 тыс рашистов и они пойдут отвоевывать террирории обратно.
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28.10.2022 18:44 Відповісти
вас ждем
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29.10.2022 22:49 Відповісти
А ми чекаємо, чекааааємо, чекаємо.... Щоб потім сказати "в нас немає сил"!
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28.10.2022 13:35 Відповісти
Шапкозакидатєльство клоуна закінчилося як завжди ганебнею сечею якою смердить від ОП.
Казав і кажу - у кацапів великий мобілізаційний ресурс, вони трупами своїх вояків будуть закидувати всю Україну, а як що ці трупи ще трохи вміють стріляти, то це вже проблема.
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28.10.2022 14:38 Відповісти
Нужно бить химарсами по их казармам или где они там скапливаются!
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28.10.2022 16:10 Відповісти
ВСУ должны были наступать, пока Россия не накопила силы, а командование в Украине дает русским накопить силы. Украине не нужно ничего копить, а нужно все в бой пускать, а Запад не даст ничему закончиться у ВСУ. Нужно беспрерывно наступать и только ротации делать!
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28.10.2022 16:12 Відповісти
Чтобы притормозить наступление ВСУ кем-то и зачем-то оттуда отозвали генерала Марченко...
Нафик это сделано остаётся остаётся ЗЕгадкой.
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28.10.2022 16:48 Відповісти
Херсон кацапи не віддадуть без бою. Там смерть ***** закопана ))
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28.10.2022 16:15 Відповісти
Загадки военной науки. Антоновский мост можно уничтожить, а понтонные переправы нельзя ?
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28.10.2022 16:47 Відповісти
Как же они туда переправляются если все мосты разрушены а переправы под огневым контролем ВСУ? Сказать честно время нашими ВСУ - упущено. Надо было наступать когда не было их мяса вдоволь и пока рашка не накопила и перегрупировала силы. Рашисты не сидят и строят глубокую эшелонированную оборону которую пробить будет ох как тяжело. Хороша ложка к обеду,а не после.
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28.10.2022 18:42 Відповісти
Ржевско-Сычевскую операцию маршал Жюков тоже Пупком рвал... сдохло миллион краснопузых баранов..
РюSSkие..повторить сможете! Депилы...🤣🤣
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28.10.2022 20:28 Відповісти
Генерал Залужный..это не маршал Конев или Жуков..рюSSише депилы... Херсон брать не будем...сами подохните без Логистики и воды с харчами...😛😛😛
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28.10.2022 20:32 Відповісти
 
 