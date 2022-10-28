Фіксується посилення угруповання ворога на правобережній частині Херсонщини мобілізованими чисельністю до 1000 осіб, - Генштаб ЗСУ
На правобережній частині Херсонщини посилюється угруповання ворога мобілізованими військовослужбовцями чисельністю до 1000 осіб. Їх розселяють у помешканнях місцевих жителів, які покинули ці території.
Як передає Цензор.НЕТ, про це станом на 6 ранку 28 жовтня повідомляє у фейсбуці Генеральний штаб Збройних сил України.
"Триває так звана "евакуація" з тимчасово зайнятої території Херсонської області. Значна увага приділяється вивезенню медобладнання та майна, як кажуть окупанти, "націоналізованих" підприємств. Так, з населеного пункту Білозерка, обладнання місцевої лікарні вивозиться до міст Скадовськ та Генічеськ. В той же час, відзначається посилення угруповання ворога на правобережній частині тимчасово зайнятої території Херсонської області мобілізованими військовослужбовцями чисельністю до 1000 осіб. Їх розселяють у помешканнях місцевих жителів, які покинули ці території.
Крім того повідомляється, що командування російських окупаційних військ, з метою уникнення панічних настроїв серед особового складу, всіма шляхами намагається приховати реальні втрати військовослужбовців.
Будь ласка, зачекайте...
До ч/мобілізації вони виставляли, на початках 1 БТГр на добу, потім, у липні-вересні вже могли лише 1/2 БТГр на добу.
Саме тому і оголосили ч/мобілізацію.
В ідеалі, щоб "переварювати" це м'ясо, ЗСУ має робити 600-700 200-х і, відповідно, 1200-1400 300-х на добу.
Індєйці в преріях теж спробували войвоти проти "містера Кольта" ... чим це закінчилося усім відомо .
Так що справа не в кількості гарматного м"яса , а в спроможності тої логістики надати кожній одиниці цього гарматного м"яса хоча б пару зимових портків й якусь гвинтівку Мосіна ...
Але такого не може бути по визначенню , бо вони навіть за останні 10 років не були спроможні поставити щось ******** для 200 тисяч відносних професіоналів . А тоді в них була торгівля з усім світом , а зараз де вони усе це візьмуть ?!
https://t.me/Ukraine_365News/39707
Я так подумал, а стратегия ***** достаточно не дурная. Отмобилизовать без разбору, например 1 млн. чмобиков, половина из них попадут в плен(не важно по каким причинам: добровольно, от небоеспособности, тупости, неопытности, больные, негодные...), а остальные более стойкие, боевые, опытные сформируют более менее боевое пушечное мясо. Одни будут тяжелым балластом в тылу, а другие на фронте.
Казав і кажу - у кацапів великий мобілізаційний ресурс, вони трупами своїх вояків будуть закидувати всю Україну, а як що ці трупи ще трохи вміють стріляти, то це вже проблема.
Нафик это сделано остаётся остаётся ЗЕгадкой.
РюSSkие..повторить сможете! Депилы...🤣🤣