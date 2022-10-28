Фіксується посилення угруповання ворога на правобережній частині Херсонщини мобілізованими чисельністю до 1000 осіб, - Генштаб ЗСУ

На правобережній частині Херсонщини посилюється угруповання ворога мобілізованими військовослужбовцями чисельністю до 1000 осіб. Їх розселяють у помешканнях місцевих жителів, які покинули ці території.

Як передає Цензор.НЕТ, про це станом на 6 ранку 28 жовтня повідомляє у фейсбуці Генеральний штаб Збройних сил України.

"Триває так звана "евакуація" з тимчасово зайнятої території Херсонської області. Значна увага приділяється вивезенню медобладнання та майна, як кажуть окупанти, "націоналізованих" підприємств. Так, з населеного пункту Білозерка, обладнання місцевої лікарні вивозиться до міст Скадовськ та Генічеськ. В той же час, відзначається посилення угруповання ворога на правобережній частині тимчасово зайнятої території Херсонської області мобілізованими військовослужбовцями чисельністю до 1000 осіб. Їх розселяють у помешканнях місцевих жителів, які покинули ці території.

Крім того повідомляється, що командування російських окупаційних військ, з метою уникнення панічних настроїв серед особового складу, всіма шляхами намагається приховати реальні втрати військовослужбовців.

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