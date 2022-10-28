Великобритания в Совбезе ООН: Сколько еще нам терпеть бред России?

Великобритании не нравится терпеть бред и теории заговора России, которыми он пытается засорить повестку дня Совбеза ООН.

Об этом представительница Великобритании в ООН Барбара Вудворд заявила на инициированном РФ брифинге Совбеза по разработке биологического оружия в Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет.

Она напомнила, что Россия нарушила международное право, когда вторглась в Украину 24 февраля. Нападение большинством голосов осудила Генассамблея ООН, отметила Вудворд.

"С тех пор РФ неоднократно распространяла дезинформацию, включая дикие заявления о "грязных бомбах", химическом оружии и агрессивных биологических исследованиях. Сколько еще нам придется терпеть этот бред?" – сказала представительница Британии.

Читайте: Премьер-министр Великобритании Сунак и канцлер Германии Шольц договорились продолжать оказывать давление на РФ и обеспечить энергетическую безопасность Европы

Обвинения РФ были рассмотрены в прошлом месяце по процедурам конвенции о биологическом и токсическом оружии, отметила Вудворд. РФ не предоставила ничего, кроме обезображенных публичных документов и вставленных картинок из Википедии.

По ее словам, реакция государств-участников конвенции была ясной – РФ должна прекратить свою агрессию и дезинформацию против Украины, Москва должна прекратить демонизацию мирного и законного научно-технического сотрудничества.

"Сейчас этот процесс завершился. Претензии России были выслушаны, рассмотрены и отклонены... Совет является серьезным органом и рискует быть опозоренным действиями России... Есть много вопросов, требующих нашего внимания, но Россия засоряет повестку дня теориями заговора", - сказала она.

Также читайте: Россия намерена предъявить Украине обвинения по "грязной бомбе" в Совбезе ООН

По ее словам, вместо попыток очернить Украину, РФ должна сосредоточиться на собственных обязательствах, включая Устав ООН, и закончить эту войну.