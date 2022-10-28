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Великобритания в Совбезе ООН: Сколько еще нам терпеть бред России?

вудворд

Великобритании не нравится терпеть бред и теории заговора России, которыми он пытается засорить повестку дня Совбеза ООН.

Об этом представительница Великобритании в ООН Барбара Вудворд заявила на инициированном РФ брифинге Совбеза по разработке биологического оружия в Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет.

Она напомнила, что Россия нарушила международное право, когда вторглась в Украину 24 февраля. Нападение большинством голосов осудила Генассамблея ООН, отметила Вудворд.

"С тех пор РФ неоднократно распространяла дезинформацию, включая дикие заявления о "грязных бомбах", химическом оружии и агрессивных биологических исследованиях. Сколько еще нам придется терпеть этот бред?" – сказала представительница Британии.

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Обвинения РФ были рассмотрены в прошлом месяце по процедурам конвенции о биологическом и токсическом оружии, отметила Вудворд. РФ не предоставила ничего, кроме обезображенных публичных документов и вставленных картинок из Википедии.

По ее словам, реакция государств-участников конвенции была ясной – РФ должна прекратить свою агрессию и дезинформацию против Украины, Москва должна прекратить демонизацию мирного и законного научно-технического сотрудничества.

"Сейчас этот процесс завершился. Претензии России были выслушаны, рассмотрены и отклонены... Совет является серьезным органом и рискует быть опозоренным действиями России... Есть много вопросов, требующих нашего внимания, но Россия засоряет повестку дня теориями заговора", - сказала она.

Также читайте: Россия намерена предъявить Украине обвинения по "грязной бомбе" в Совбезе ООН

По ее словам, вместо попыток очернить Украину, РФ должна сосредоточиться на собственных обязательствах, включая Устав ООН, и закончить эту войну.

Великобритания (4952) россия (95502) Совбез ООН (1106)


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Топ комментарии
+57
Красиво и смело. Браво Барбара.
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28.10.2022 09:01
+41
здається, більш явно макнути парашку мордою в її власне лайно можна було б тільки фізичною дією.
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28.10.2022 09:02
+35
маячня что страна спонсор терроризма имеет ещё право вето
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28.10.2022 09:03
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Красиво и смело. Браво Барбара.
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28.10.2022 09:01 Ответить
ну не только она , риторика мировых политических лидеров за последние 3 дня ( а особенно за последние сутки ) сильно набирает вес в противостоянии роисси , экономические и структурные потери за последнюю неделю на роисси составили миллиарды , в перспективе ( 3- 6 месяцев ) это потеря десятков тысяч рабочих мест , что в свою очередь приведет к невозможности погашения ипотек , не выплаты по кредитам , разорение малого частного бизнеса , дестабилизацию банковской системы , и как результат недовольство масс с не предсказуемыми последствиями , карточный домик на понтах посыпался , .....................заявления роисских попов про то , что нужно рожать больше детей , говорит о том , что они уже понимают и оценивают демографическую яму , в которую погружаются , их ждут темные и страшные времена .
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28.10.2022 11:45 Ответить
здається, більш явно макнути парашку мордою в її власне лайно можна було б тільки фізичною дією.
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28.10.2022 09:02 Ответить
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28.10.2022 09:51 Ответить
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28.10.2022 09:53 Ответить
типо, и шо, у кого-то на нюю замаячит?
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28.10.2022 10:15 Ответить
Твою ж мать! Оце так страхопудло!
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28.10.2022 12:42 Ответить
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28.10.2022 12:45 Ответить
маячня что страна спонсор терроризма имеет ещё право вето
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28.10.2022 09:03 Ответить
ООН то в основному США, саме вони допустили, що рашка там опинилася без усяких документів, бо кацапендрія фактично навіть не член ООН. І Тайвань викинули з РБ і дали їх місце КНР. США самі собі роблять проблеми тим, що допомагали своїм власним ворогам. Кацапів кормити всі 90-ті, віддали їм нашу ядерну зброю,то Перезавантаження від барака сарая, в Китаї розбудували промисловість, надали технології, а так комуняки зараз тільки від ловлі горобців дійшли би до ловлі голубів.
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28.10.2022 09:33 Ответить
лучше плохое сша чем хорошая рашка
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28.10.2022 09:35 Ответить
Бачу, що я написав, чи непрочитали, чи прочитали, але не зрозуміли.
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28.10.2022 10:06 Ответить
в этом плане американцы(европейцы) как настоящие демократы и не пуганные идиоты - всегда думают о людях лучше чем они есть на самом деле
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28.10.2022 14:14 Ответить
на счет идиотов есть американская вроде пословица, если ты такой умный то че ты такой бедный...
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29.10.2022 11:10 Ответить
Тьі боґат? :-[
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13.04.2023 17:09 Ответить
а толку от этого права? ну допустим примет решение совбез - рашка ******** с Украинской территории и даже китайцы за и что?
у оон НЕТ своих ВОЙСК и будет та же ситуация что и сейчас так что твой наброс пук в воду
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28.10.2022 14:12 Ответить
Якщо влучно накрити Стару площу, Луб'янку і звісно кремль, то терпіти буде недовго.
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28.10.2022 09:04 Ответить
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28.10.2022 09:54 Ответить
А я не сомневался! Вот доказательство существования Машины Времени! Респект тому, кто не поленился и запечатлел расею 2025 года. Месяц, правда, неразборчиво..
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28.10.2022 23:06 Ответить
Россососія сказилась.
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28.10.2022 09:06 Ответить
Я только одно не могу понять, почему зеля не применяет биооружие. Зря что ли раболатории строили на деньги налогоплательщиков?
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28.10.2022 09:09 Ответить
Сейчас осень и гуси полетят в другую сторону.
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28.10.2022 09:13 Ответить
Бойові гуси летять куди їм накажуть.
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28.10.2022 09:34 Ответить
Він там вирощує бойових клоунів. Ще не повний комплект.
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28.10.2022 09:20 Ответить
Усі біолабараторії працюють: то чайки літак в Ейську зібють, то бджоли кацапів до смерті покусають, а наші свинки як смачно доїдать запечених орків🤔
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28.10.2022 13:17 Ответить
Будете терпіти до тих пір коли перестаните обєстокоюватись
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28.10.2022 09:06 Ответить
Так наші представники там навіть не "абєспакаєваются" , щось постійно мямлють під носа. В світі взагалі не знають ,що творять свинособаки - бо наші дипломати тільки чекають що ж кацапи нового придумають і виправдовуються кожного разу.
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28.10.2022 11:43 Ответить
Та пристрелите уже ту ****** прямо в зале, шоб пургу не нес, ***** все равно ничего в ответ не сделает. ведь оон это не територия по которой ожно ударить. Это сборище дурачков
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28.10.2022 09:08 Ответить
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28.10.2022 09:09 Ответить
Ну понеслось по трубам значит... И напор будет только нарастать! Великолепная тенденция.
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28.10.2022 09:10 Ответить
ООН потрібно змінювати .
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28.10.2022 09:12 Ответить
на що? на чергових занепокоїнців?
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28.10.2022 09:45 Ответить
нет пля на твоих упоротых кацапов
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28.10.2022 14:16 Ответить
упоротому усюди кацапи мерещаться.... 🤦
скільки вас недоумкуватих ще в Україні .. - це жах! коли ви всі в Дініпрі потонете?
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29.10.2022 02:51 Ответить
Викиніть кацапню нах з ООН і не будете терпіти.
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28.10.2022 09:13 Ответить
оон чисто формальная организация - пока не будет механизма военного наказания ублюдочных стран - все остальные говорильни отмазки для электората
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28.10.2022 14:17 Ответить
Принаймні з РБ (радбезу) 00H!!! :-[
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13.04.2023 17:42 Ответить
дэбилы пургу слушают потому что дэбилы. парашу можно было в барвний рог скрутить за 2 дня. например нах...й выгнат с америки на пар..шу всех студентов и всю шушару с европы туда на пар...шу на красную площадь - пусть бы спасибо сказали карлу и вернулись в родную гавань.
все бы и закончилось сразу. значит выгодно придуркам
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28.10.2022 09:15 Ответить
Те ж і з обмеженим наданням зброї.
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28.10.2022 09:25 Ответить
"Нє фсьо так адназначьна"©
Гроші, як відомо, ******* тишу. А торгувати з кассабами і мати з ними бізнес США *******.
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28.10.2022 09:39 Ответить
Давно пора цю терористичну варварську так звану державу вигнати з ООН.
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28.10.2022 09:26 Ответить
Будете тепіти рівно доти, доки не покладете цьому край.
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28.10.2022 09:27 Ответить
Та тут РПЦ ніяк не кишнуть з України, вже давно не секрет що вона феесбешна секта сатаністів. Там дійсно треба провести десатанізацію.
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28.10.2022 12:49 Ответить
Оскорбительно для любой страны слушать в ООН бредни России, бредни сивой кобылы. Выражение «бред сивой кобылы» используется в русской речи для обозначения пустословия, болтовни и несусветной чуши. Выражение появилось из-за верований славян в то, что сивая лошадь (серая с примесью другого цвета) была самым бестолковым животным. Полностью совпадает с описание Лаврова. Поэтому давно необходимо гнать с ООН Россию вместе с Лавровым
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28.10.2022 09:27 Ответить
Насрати і написати на стіні це одна з головних скрєп русні.
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28.10.2022 09:37 Ответить
Негайно треба з тріском виганяти Росію з Радбезу ООН, а сам Радбез докорінно реформувати. Москалі ж вже відкрито насміхаються над ООН та над її Радбезом. Досить вже...
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28.10.2022 09:45 Ответить
роSSія це ДІАГНОЗ!! а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!!
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28.10.2022 09:51 Ответить
Вигнати московію з РАДБЕЗУ ООН, де вона протизаконно і самовільно себе «призначила» після розвалу СРСРу!!!
30 років брехні і блокувань!!
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28.10.2022 09:59 Ответить
Пора пересоздавать ООН, чтоб это была организация стран цивилизованного мира,где не будет ордынско-азиатских выродков типа рашки,китая,ирана и африканских людоедов.Пусть они себе создают свой отдельный свинарник типа СНГ и там епут друг друга баснями про теории заговоров и плохой и коварный Запад.
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28.10.2022 09:59 Ответить
Вернись домой, Пу с Шойгу ждут тебя .
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28.10.2022 10:13 Ответить
Вот голос здравого неподкупленного смысла.
Это вам не Меркель !
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28.10.2022 10:13 Ответить
Какого параша ещё в совете ООН?
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28.10.2022 10:24 Ответить
До складу Ради входять https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D#cite_note-4 [4] 15 країн-членів - 5 постійних (у т.ч. один нелегальний і самозваний з 1991 року член - так звана "Російська Федерація", офіційно визнана державою-терористом згідно з резолюцією ПАРЄ від 13 жовтня 2022 року,
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28.10.2022 10:38 Ответить
ООН клоунська організація поки там я сосія
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28.10.2022 10:52 Ответить
Все вірно сказала . Кацапи в ООН проводять безперервні - іпсо , і людям з адекватним мисленням , все це вже порядком осточортіло .! .
Вперто повторюваними мантрами про - брудні бімби і біологічну зброю , кацапня пробує запудрити світу мізки . Діють згідно настановам доктора Геббельса - брехня повторювана сто разів , на сто першому разі починає здаватись - правдою . .
Вони розраховують що - безкінечні обвинувачення України , одного разу змусять світ повірити в те що вона дійсно винувата .
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28.10.2022 11:01 Ответить
Будете терпіти доти, доки не купите віагру, імпотенти кончені!
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28.10.2022 13:33 Ответить
Україна в ООН: Скільки ще нам терпіти Росію?
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28.10.2022 13:55 Ответить
Це питання стоїть на порядку денному ООН, ще з війни в Грузії, а віз і досі там.
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28.10.2022 14:47 Ответить
 
 