Великобритания в Совбезе ООН: Сколько еще нам терпеть бред России?
Великобритании не нравится терпеть бред и теории заговора России, которыми он пытается засорить повестку дня Совбеза ООН.
Об этом представительница Великобритании в ООН Барбара Вудворд заявила на инициированном РФ брифинге Совбеза по разработке биологического оружия в Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет.
Она напомнила, что Россия нарушила международное право, когда вторглась в Украину 24 февраля. Нападение большинством голосов осудила Генассамблея ООН, отметила Вудворд.
"С тех пор РФ неоднократно распространяла дезинформацию, включая дикие заявления о "грязных бомбах", химическом оружии и агрессивных биологических исследованиях. Сколько еще нам придется терпеть этот бред?" – сказала представительница Британии.
Обвинения РФ были рассмотрены в прошлом месяце по процедурам конвенции о биологическом и токсическом оружии, отметила Вудворд. РФ не предоставила ничего, кроме обезображенных публичных документов и вставленных картинок из Википедии.
По ее словам, реакция государств-участников конвенции была ясной – РФ должна прекратить свою агрессию и дезинформацию против Украины, Москва должна прекратить демонизацию мирного и законного научно-технического сотрудничества.
"Сейчас этот процесс завершился. Претензии России были выслушаны, рассмотрены и отклонены... Совет является серьезным органом и рискует быть опозоренным действиями России... Есть много вопросов, требующих нашего внимания, но Россия засоряет повестку дня теориями заговора", - сказала она.
По ее словам, вместо попыток очернить Украину, РФ должна сосредоточиться на собственных обязательствах, включая Устав ООН, и закончить эту войну.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
у оон НЕТ своих ВОЙСК и будет та же ситуация что и сейчас так что твой наброс пук в воду
скільки вас недоумкуватих ще в Україні .. - це жах! коли ви всі в Дініпрі потонете?
все бы и закончилось сразу. значит выгодно придуркам
Гроші, як відомо, ******* тишу. А торгувати з кассабами і мати з ними бізнес США *******.
30 років брехні і блокувань!!
Это вам не Меркель !
Вперто повторюваними мантрами про - брудні бімби і біологічну зброю , кацапня пробує запудрити світу мізки . Діють згідно настановам доктора Геббельса - брехня повторювана сто разів , на сто першому разі починає здаватись - правдою . .
Вони розраховують що - безкінечні обвинувачення України , одного разу змусять світ повірити в те що вона дійсно винувата .