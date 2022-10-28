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Велика Британія (5334) росія (63574) Радбез ООН (839)

Велика Британія в Радбезі ООН: Скільки ще нам терпіти маячню Росії?

вудворд

Великій Британії не подобається терпіти маячню та теорії змови Росії, якими вона намагається засмітити порядок денний Радбезу ООН.

Про це представниця Великої Британії в ООН Барбара Вудворд заявила на ініційованому РФ брифінгу Радбезу щодо нібито розробки біологічної зброї в Україні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Вона нагадала, що Росія порушила міжнародне право, коли вторглася в Україну 24 лютого. Напад більшістю голосів засудила Генасамблея ООН, наголосила Вудворд.

"З того часу РФ неодноразово поширювала дезінформацію, включно з дикими заявами про "брудні бомби", хімічну зброю та агресивні біологічні дослідження. Скільки ще нам доведеться терпіти цю маячню?" - сказала представниця Британії.

Читайте: Поширюючи брехню про біологічну зброю, РФ готує підґрунтя для її застосування, – Україна в Радбезі ООН

Звинувачення РФ були розглянуті минулого місяця за процедурами конвенції про біологічну та токсичну зброю, зазначила Вудворд. РФ не надала нічого, крім спотворених публічних документів та вставлених картинок із Вікіпедії.

За її словами, реакція держав-учасниць конвенції була ясною - РФ має припинити свою агресію та дезінформацію проти України, Москва має припинити демонізацію мирного та законного науково-технічного співробітництва.

"Зараз цей процес завершився. Претензії Росії були вислухані, розглянуті та відхилені... Рада є серйозним органом і ризикує бути зганьбленою діями Росії... Є багато питань, які вимагають нашої уваги, але Росія засмічує порядок денний теоріями змови", - сказала вона.

Також читайте: Росія погрожує ООН, намагаючись уникнути розслідування щодо постачання зброї Іраном, - США в Радбезі

За її словами, замість спроб очорнити Україну, РФ має зосередитись на власних зобов'язаннях, включно зі Статутом ООН, та закінчити цю війну.

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Топ коментарі
+57
Красиво и смело. Браво Барбара.
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28.10.2022 09:01
+41
здається, більш явно макнути парашку мордою в її власне лайно можна було б тільки фізичною дією.
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28.10.2022 09:02
+35
маячня что страна спонсор терроризма имеет ещё право вето
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28.10.2022 09:03
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Красиво и смело. Браво Барбара.
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28.10.2022 09:01 Відповісти
ну не только она , риторика мировых политических лидеров за последние 3 дня ( а особенно за последние сутки ) сильно набирает вес в противостоянии роисси , экономические и структурные потери за последнюю неделю на роисси составили миллиарды , в перспективе ( 3- 6 месяцев ) это потеря десятков тысяч рабочих мест , что в свою очередь приведет к невозможности погашения ипотек , не выплаты по кредитам , разорение малого частного бизнеса , дестабилизацию банковской системы , и как результат недовольство масс с не предсказуемыми последствиями , карточный домик на понтах посыпался , .....................заявления роисских попов про то , что нужно рожать больше детей , говорит о том , что они уже понимают и оценивают демографическую яму , в которую погружаются , их ждут темные и страшные времена .
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28.10.2022 11:45 Відповісти
здається, більш явно макнути парашку мордою в її власне лайно можна було б тільки фізичною дією.
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28.10.2022 09:02 Відповісти
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28.10.2022 09:51 Відповісти
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28.10.2022 09:53 Відповісти
типо, и шо, у кого-то на нюю замаячит?
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28.10.2022 10:15 Відповісти
Твою ж мать! Оце так страхопудло!
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28.10.2022 12:42 Відповісти
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28.10.2022 12:45 Відповісти
маячня что страна спонсор терроризма имеет ещё право вето
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28.10.2022 09:03 Відповісти
ООН то в основному США, саме вони допустили, що рашка там опинилася без усяких документів, бо кацапендрія фактично навіть не член ООН. І Тайвань викинули з РБ і дали їх місце КНР. США самі собі роблять проблеми тим, що допомагали своїм власним ворогам. Кацапів кормити всі 90-ті, віддали їм нашу ядерну зброю,то Перезавантаження від барака сарая, в Китаї розбудували промисловість, надали технології, а так комуняки зараз тільки від ловлі горобців дійшли би до ловлі голубів.
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28.10.2022 09:33 Відповісти
лучше плохое сша чем хорошая рашка
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28.10.2022 09:35 Відповісти
Бачу, що я написав, чи непрочитали, чи прочитали, але не зрозуміли.
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28.10.2022 10:06 Відповісти
в этом плане американцы(европейцы) как настоящие демократы и не пуганные идиоты - всегда думают о людях лучше чем они есть на самом деле
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28.10.2022 14:14 Відповісти
на счет идиотов есть американская вроде пословица, если ты такой умный то че ты такой бедный...
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29.10.2022 11:10 Відповісти
Тьі боґат? :-[
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13.04.2023 17:09 Відповісти
а толку от этого права? ну допустим примет решение совбез - рашка ******** с Украинской территории и даже китайцы за и что?
у оон НЕТ своих ВОЙСК и будет та же ситуация что и сейчас так что твой наброс пук в воду
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28.10.2022 14:12 Відповісти
Якщо влучно накрити Стару площу, Луб'янку і звісно кремль, то терпіти буде недовго.
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28.10.2022 09:04 Відповісти
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28.10.2022 09:54 Відповісти
А я не сомневался! Вот доказательство существования Машины Времени! Респект тому, кто не поленился и запечатлел расею 2025 года. Месяц, правда, неразборчиво..
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28.10.2022 23:06 Відповісти
Россососія сказилась.
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28.10.2022 09:06 Відповісти
Я только одно не могу понять, почему зеля не применяет биооружие. Зря что ли раболатории строили на деньги налогоплательщиков?
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28.10.2022 09:09 Відповісти
Сейчас осень и гуси полетят в другую сторону.
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28.10.2022 09:13 Відповісти
Бойові гуси летять куди їм накажуть.
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28.10.2022 09:34 Відповісти
Він там вирощує бойових клоунів. Ще не повний комплект.
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28.10.2022 09:20 Відповісти
Усі біолабараторії працюють: то чайки літак в Ейську зібють, то бджоли кацапів до смерті покусають, а наші свинки як смачно доїдать запечених орків🤔
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28.10.2022 13:17 Відповісти
Будете терпіти до тих пір коли перестаните обєстокоюватись
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28.10.2022 09:06 Відповісти
Так наші представники там навіть не "абєспакаєваются" , щось постійно мямлють під носа. В світі взагалі не знають ,що творять свинособаки - бо наші дипломати тільки чекають що ж кацапи нового придумають і виправдовуються кожного разу.
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28.10.2022 11:43 Відповісти
Та пристрелите уже ту ****** прямо в зале, шоб пургу не нес, ***** все равно ничего в ответ не сделает. ведь оон это не територия по которой ожно ударить. Это сборище дурачков
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28.10.2022 09:08 Відповісти
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28.10.2022 09:09 Відповісти
Ну понеслось по трубам значит... И напор будет только нарастать! Великолепная тенденция.
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28.10.2022 09:10 Відповісти
ООН потрібно змінювати .
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28.10.2022 09:12 Відповісти
на що? на чергових занепокоїнців?
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28.10.2022 09:45 Відповісти
нет пля на твоих упоротых кацапов
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28.10.2022 14:16 Відповісти
упоротому усюди кацапи мерещаться.... 🤦
скільки вас недоумкуватих ще в Україні .. - це жах! коли ви всі в Дініпрі потонете?
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29.10.2022 02:51 Відповісти
Викиніть кацапню нах з ООН і не будете терпіти.
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28.10.2022 09:13 Відповісти
оон чисто формальная организация - пока не будет механизма военного наказания ублюдочных стран - все остальные говорильни отмазки для электората
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28.10.2022 14:17 Відповісти
Принаймні з РБ (радбезу) 00H!!! :-[
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13.04.2023 17:42 Відповісти
дэбилы пургу слушают потому что дэбилы. парашу можно было в барвний рог скрутить за 2 дня. например нах...й выгнат с америки на пар..шу всех студентов и всю шушару с европы туда на пар...шу на красную площадь - пусть бы спасибо сказали карлу и вернулись в родную гавань.
все бы и закончилось сразу. значит выгодно придуркам
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28.10.2022 09:15 Відповісти
Те ж і з обмеженим наданням зброї.
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28.10.2022 09:25 Відповісти
"Нє фсьо так адназначьна"©
Гроші, як відомо, ******* тишу. А торгувати з кассабами і мати з ними бізнес США *******.
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28.10.2022 09:39 Відповісти
Давно пора цю терористичну варварську так звану державу вигнати з ООН.
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28.10.2022 09:26 Відповісти
Будете тепіти рівно доти, доки не покладете цьому край.
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28.10.2022 09:27 Відповісти
Та тут РПЦ ніяк не кишнуть з України, вже давно не секрет що вона феесбешна секта сатаністів. Там дійсно треба провести десатанізацію.
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28.10.2022 12:49 Відповісти
Оскорбительно для любой страны слушать в ООН бредни России, бредни сивой кобылы. Выражение «бред сивой кобылы» используется в русской речи для обозначения пустословия, болтовни и несусветной чуши. Выражение появилось из-за верований славян в то, что сивая лошадь (серая с примесью другого цвета) была самым бестолковым животным. Полностью совпадает с описание Лаврова. Поэтому давно необходимо гнать с ООН Россию вместе с Лавровым
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28.10.2022 09:27 Відповісти
Насрати і написати на стіні це одна з головних скрєп русні.
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28.10.2022 09:37 Відповісти
Негайно треба з тріском виганяти Росію з Радбезу ООН, а сам Радбез докорінно реформувати. Москалі ж вже відкрито насміхаються над ООН та над її Радбезом. Досить вже...
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28.10.2022 09:45 Відповісти
роSSія це ДІАГНОЗ!! а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!!
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28.10.2022 09:51 Відповісти
Вигнати московію з РАДБЕЗУ ООН, де вона протизаконно і самовільно себе «призначила» після розвалу СРСРу!!!
30 років брехні і блокувань!!
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28.10.2022 09:59 Відповісти
Пора пересоздавать ООН, чтоб это была организация стран цивилизованного мира,где не будет ордынско-азиатских выродков типа рашки,китая,ирана и африканских людоедов.Пусть они себе создают свой отдельный свинарник типа СНГ и там епут друг друга баснями про теории заговоров и плохой и коварный Запад.
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28.10.2022 09:59 Відповісти
Вернись домой, Пу с Шойгу ждут тебя .
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28.10.2022 10:13 Відповісти
Вот голос здравого неподкупленного смысла.
Это вам не Меркель !
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28.10.2022 10:13 Відповісти
Какого параша ещё в совете ООН?
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28.10.2022 10:24 Відповісти
До складу Ради входять https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D#cite_note-4 [4] 15 країн-членів - 5 постійних (у т.ч. один нелегальний і самозваний з 1991 року член - так звана "Російська Федерація", офіційно визнана державою-терористом згідно з резолюцією ПАРЄ від 13 жовтня 2022 року,
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28.10.2022 10:38 Відповісти
ООН клоунська організація поки там я сосія
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28.10.2022 10:52 Відповісти
Все вірно сказала . Кацапи в ООН проводять безперервні - іпсо , і людям з адекватним мисленням , все це вже порядком осточортіло .! .
Вперто повторюваними мантрами про - брудні бімби і біологічну зброю , кацапня пробує запудрити світу мізки . Діють згідно настановам доктора Геббельса - брехня повторювана сто разів , на сто першому разі починає здаватись - правдою . .
Вони розраховують що - безкінечні обвинувачення України , одного разу змусять світ повірити в те що вона дійсно винувата .
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28.10.2022 11:01 Відповісти
Будете терпіти доти, доки не купите віагру, імпотенти кончені!
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28.10.2022 13:33 Відповісти
Україна в ООН: Скільки ще нам терпіти Росію?
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28.10.2022 13:55 Відповісти
Це питання стоїть на порядку денному ООН, ще з війни в Грузії, а віз і досі там.
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28.10.2022 14:47 Відповісти
 
 