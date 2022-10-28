Велика Британія в Радбезі ООН: Скільки ще нам терпіти маячню Росії?

Великій Британії не подобається терпіти маячню та теорії змови Росії, якими вона намагається засмітити порядок денний Радбезу ООН.

Про це представниця Великої Британії в ООН Барбара Вудворд заявила на ініційованому РФ брифінгу Радбезу щодо нібито розробки біологічної зброї в Україні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Вона нагадала, що Росія порушила міжнародне право, коли вторглася в Україну 24 лютого. Напад більшістю голосів засудила Генасамблея ООН, наголосила Вудворд.

"З того часу РФ неодноразово поширювала дезінформацію, включно з дикими заявами про "брудні бомби", хімічну зброю та агресивні біологічні дослідження. Скільки ще нам доведеться терпіти цю маячню?" - сказала представниця Британії.

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Звинувачення РФ були розглянуті минулого місяця за процедурами конвенції про біологічну та токсичну зброю, зазначила Вудворд. РФ не надала нічого, крім спотворених публічних документів та вставлених картинок із Вікіпедії.

За її словами, реакція держав-учасниць конвенції була ясною - РФ має припинити свою агресію та дезінформацію проти України, Москва має припинити демонізацію мирного та законного науково-технічного співробітництва.

"Зараз цей процес завершився. Претензії Росії були вислухані, розглянуті та відхилені... Рада є серйозним органом і ризикує бути зганьбленою діями Росії... Є багато питань, які вимагають нашої уваги, але Росія засмічує порядок денний теоріями змови", - сказала вона.

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За її словами, замість спроб очорнити Україну, РФ має зосередитись на власних зобов'язаннях, включно зі Статутом ООН, та закінчити цю війну.