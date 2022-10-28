Украинская авиация в течение суток поразила 20 районов сосредоточения техники оккупантов и 4 позиции ЗРК, - Генштаб ВСУ

Оперативная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 18:00 28.10.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ.

"Слава Украине! Продолжаются 247-е сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем не оставляет попыток вести наступательные действия на Бахмут.

Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения и ведет воздушную разведку. Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и домам гражданского населения. В течение суток противник нанес 3 ракетных и 14 авиационных ударов, совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ударам противника подверглись районы 30 населенных пунктов в Харьковской, Донецкой, Херсонской и Николаевской областях.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию РФ против Украины. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и применения ударных БПЛА по территории Украины.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Рыжевка, Украинское и Фотовиж Сумской области;

на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Ольховатка, Волчанск, Двуречная, Красное и Старица;

на Купянском и Лиманском направлениях – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Невское, Белогоровка, Стельмаховка и Ямполевка;

на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмут, Яковлевка, Клещиевка, Соледар и Майорск;

на Авдеевском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии в районах населенных пунктов Водяное, Павловка, Марьинка и Веселое.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных наступательных действий не вел. Совершал обстрелы по позициям Сил обороны и гражданской инфраструктуре в районах более 25 населенных пунктов вдоль линии столкновения.

На Южнобужском направлении огневому поражению подверглись районы более 25 населенных пунктов. Враг продолжает инженерное оборудование позиций. Для ведения воздушной разведки совершил до 30 вылетов БпЛА разных типов.

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Идет так называемая "эвакуация" с временно захваченной территории Херсонской области. В населенном пункте Качкаровка оккупанты дали жителям населенного пункта двое суток на выселение из собственных домов и эвакуацию. На путях "эвакуации" во временно оккупированный Крым установлены дополнительные блокпосты, где организован тщательный досмотр и проверка гражданского населения. Вместе с тем в населенные пункты Красный Маяк, Новорайск и Змиевка прибыла очередная партия мобилизованных российских военнослужащих. Оккупантами усилены фильтрационные мероприятия в населенном пункте Большая Белозерка Запорожской области.

По уточненной информации, подтверждено поражение живой силы и техники противника на временно захваченных территориях Запорожской области. В частности, артиллерийские подразделения Сил обороны в населенном пункте Нововодяное уничтожили склад боеприпасов, до 5 грузовиков с боекомплектом и 3 орудия Д-30. В районах населенных пунктов Токмак, Молочанск и Конские Роздоры ранены до 110 военнослужащих противника. Число погибших оккупантами тщательно скрывается.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 24 удара. Подтверждено поражение 20 районов сосредоточения вооружения и военной техники и 4 позиций зенитных ракетных комплексов противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 4 склада боеприпасов и другие важные военные объекты оккупантов.

Верим в Вооруженные силы! Вместе победим! Слава Украине!" - говорится в информации Генштаба.

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