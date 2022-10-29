Большой обмен "всех на всех" пока не устраивает Россию, - Лубинец
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что большой обмен "всех на всех" пока не устраивает страну-агрессора Россию, но украинские власти работают над этим вопросом.
"Украинская власть действительно предлагает РФ большой обмен – всех на всех. Это не устраивает пока Российскую Федерацию. Но мы над этим работаем. Часто ли меняются планы? Это уже – детали. А их я сказать не могу, чтобы просто не помешать обменам. Единственное, что могу сказать, что это очень трудно, потому что меняются подходы и условия (со стороны россиян. – Ред.), что-угодно происходит для того, чтобы нам точно не облегчить работу", – сказал он в интервью Укринформу , передает Цензор.НЕТ.
По его словам, обмены являются сложной процедурой.
"Но обмены же происходят – значит, мы неплохо справляемся со своей работой. Когда общество видит результаты нашей деятельности – показатель того, что мы со своей работой справляемся. На 100 процентов? Я уверен, что не все довольны, в том числе и мы. Мы будем довольны, когда вернем всех", – заявил Лубинец.
Уполномоченный отметил, что насколько он знает, после каждого обмена относительно украинской власти критики только увеличивается. В частности, это касается того, что одних лиц не вернули или других граждан не упомянули, или того, что украинская власть якобы не занимается гражданскими, потому что их возвращается малое количество, заявил он.
"И я всем объясняю, что мы занимаемся всеми. Я абсолютно нормально воспринимаю в целом критику, но я не воспринимаю критику в том смысле, когда говорят, что украинские власти обо всех забыли, что они никем не занимаются, что они ничего не делают. Извините, мы как раз и делаем. Но мы делаем это максимально тихо, спокойно, чтобы был результат", – проинформировал омбудсмен.
По его словам, сейчас общая численность наших героев и героинь, которые уже вернулись домой, составляет более 800 человек. Лубинец заявил, что это – точно не та цифра, на которой украинские власти будут останавливаться.
"До тех пор, пока хотя бы один герой или героиня остаются в плену, хотя бы один гражданский заложник или политический заключенный остается в камерах пыток Российской Федерации, мы будем продолжать делать свою работу и возвращать наших домой", – уточнил он.
По словам Лубинца, все граждане Украины, вернувшиеся из плена России 21 сентября, получают в полной мере всю необходимую помощь – и медицинскую, и психологическую, и все это происходит за счет нашего государства.
Пожалуйста, подождите...
І раніше не могли.
Зеків та бурят ім і даром не потрібно.
А де наші викрадені чоловіки, жінки і діти.. Десятки тисяч...
Страшно уявляти.
Щоб менше патякав про своїх спільників з ОПе і особисто президента.
"Вивід підрозділів ЗС РФ з оперативного оточення в районі Лиману є результатом домовленостей між політичним керівництвом України і РФ, головною умовою яких з української сторони, є обмін військовополоненими в форматі «всіх на всіх» в середині жовтня 2022".
Вже жовтень, вважай. закінчився. Обміну нема. А тим часом випущені з лиманського котла орки підсилили оборону касапів в Сватовому і в Креміній.