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Большой обмен "всех на всех" пока не устраивает Россию, - Лубинец

лубінець

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что большой обмен "всех на всех" пока не устраивает страну-агрессора Россию, но украинские власти работают над этим вопросом.

"Украинская власть действительно предлагает РФ большой обмен – всех на всех. Это не устраивает пока Российскую Федерацию. Но мы над этим работаем. Часто ли меняются планы? Это уже – детали. А их я сказать не могу, чтобы просто не помешать обменам. Единственное, что могу сказать, что это очень трудно, потому что меняются подходы и условия (со стороны россиян. – Ред.), что-угодно происходит для того, чтобы нам точно не облегчить работу", – сказал он в интервью Укринформу , передает Цензор.НЕТ.

По его словам, обмены являются сложной процедурой.

"Но обмены же происходят – значит, мы неплохо справляемся со своей работой. Когда общество видит результаты нашей деятельности – показатель того, что мы со своей работой справляемся. На 100 процентов? Я уверен, что не все довольны, в том числе и мы. Мы будем довольны, когда вернем всех", – заявил Лубинец.

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Уполномоченный отметил, что насколько он знает, после каждого обмена относительно украинской власти критики только увеличивается. В частности, это касается того, что одних лиц не вернули или других граждан не упомянули, или того, что украинская власть якобы не занимается гражданскими, потому что их возвращается малое количество, заявил он.

"И я всем объясняю, что мы занимаемся всеми. Я абсолютно нормально воспринимаю в целом критику, но я не воспринимаю критику в том смысле, когда говорят, что украинские власти обо всех забыли, что они никем не занимаются, что они ничего не делают. Извините, мы как раз и делаем. Но мы делаем это максимально тихо, спокойно, чтобы был результат", – проинформировал омбудсмен.

По его словам, сейчас общая численность наших героев и героинь, которые уже вернулись домой, составляет более 800 человек. Лубинец заявил, что это – точно не та цифра, на которой украинские власти будут останавливаться.

"До тех пор, пока хотя бы один герой или героиня остаются в плену, хотя бы один гражданский заложник или политический заключенный остается в камерах пыток Российской Федерации, мы будем продолжать делать свою работу и возвращать наших домой", – уточнил он.

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По словам Лубинца, все граждане Украины, вернувшиеся из плена России 21 сентября, получают в полной мере всю необходимую помощь – и медицинскую, и психологическую, и все это происходит за счет нашего государства.
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Топ комментарии
+11
Медведев назвал МИД Польши дегенератами.
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29.10.2022 02:17
+6
Полоненими обмінюються в кінці війни всіх на всіх. А під час війни це торгівля людьми, якщо називати речі своїми іменами. Ти нам ось цього, а ми тобі за нього, відпускаємо ось цих 10.... е ні, за нього нам треба 30, 10 то дуже мало. Це називається "важко але ми працюємо".
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29.10.2022 02:39
+3
бо ворог не ідіот як дехто і не міняє таксистів на диверсантів.
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29.10.2022 02:05
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Ну да... А поторговаться?
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29.10.2022 02:04 Ответить
бо ворог не ідіот як дехто і не міняє таксистів на диверсантів.
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29.10.2022 02:05 Ответить
Прийшов час знову зловити медведчука і зробити "великий обмін".
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29.10.2022 02:14 Ответить
Медведев назвал МИД Польши дегенератами.
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29.10.2022 02:17 Ответить
Лошок еще и умняк из себя корчит.
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29.10.2022 02:38 Ответить
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29.10.2022 03:18 Ответить
Полоненими обмінюються в кінці війни всіх на всіх. А під час війни це торгівля людьми, якщо називати речі своїми іменами. Ти нам ось цього, а ми тобі за нього, відпускаємо ось цих 10.... е ні, за нього нам треба 30, 10 то дуже мало. Це називається "важко але ми працюємо".
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29.10.2022 02:39 Ответить
Для Zeкоманди зараз вкрай важливо позбутися богуслаєва, бо в його кримінальній справі, слідство вийшло... на саму Zeкоманду. І обмін - це єдиний спосіб позбутися цього зашквару.
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29.10.2022 07:05 Ответить
Але народ цього не розуміє, і далі буде ліпити героя із зеленського.
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29.10.2022 07:08 Ответить
Ти поки що маеш можливість писати тут ,завдяки Зеленському і його команді (в яку входить і генерал Заслужений.
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29.10.2022 08:03 Ответить
Велике спасибі Ослу що дозволя нам писати! Якби не він - ми б не змогли писати.
І раніше не могли.
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29.10.2022 08:12 Ответить
по-нашому Залужний.
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29.10.2022 08:16 Ответить
Не потрібно тут брехати, ми вистояли всупереч довпойопу Ze і його команді. А Залужний опинився в своєму кріслі виключно тому, що його пролоббіювали наші партнери. Чи тобі нагадати успіхи міністра тарана, рєзнікова чи хомчака?
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29.10.2022 10:11 Ответить
тю, а чого під VPN ти тут пишеш?
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29.10.2022 11:08 Ответить
Щось мені цей ряжаний клоун не зовсім схожий на українця. Якогось хєра вишиванку на себе натягнув.
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29.10.2022 07:07 Ответить
А зелінській чи дєрмак з арахуєю тобі схожі на українців?
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29.10.2022 07:38 Ответить
Бо ті покидьки ще замало ясиру з України набрали.
Зеків та бурят ім і даром не потрібно.
А де наші викрадені чоловіки, жінки і діти.. Десятки тисяч...
Страшно уявляти.
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29.10.2022 07:27 Ответить
В результаті наші дрібні як завжди віддадуть всіх цапів за 200 наших. Це ж уже було
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29.10.2022 07:35 Ответить
Лубінець як би натякає що в списки на обмін і Богуслаєва треба запхати.
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29.10.2022 08:23 Ответить
Обов'язково.
Щоб менше патякав про своїх спільників з ОПе і особисто президента.
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29.10.2022 08:57 Ответить
https://t.me/tZEinform/21120 tZEinform від 02/10.2022р , повідмляв інсайд з *ОПи, що
"Вивід підрозділів ЗС РФ з оперативного оточення в районі Лиману є результатом домовленостей між політичним керівництвом України і РФ, головною умовою яких з української сторони, є обмін військовополоненими в форматі «всіх на всіх» в середині жовтня 2022".

Вже жовтень, вважай. закінчився. Обміну нема. А тим часом випущені з лиманського котла орки підсилили оборону касапів в Сватовому і в Креміній.
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29.10.2022 11:06 Ответить
 
 