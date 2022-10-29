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Великий обмін "всіх на всіх" поки не влаштовує Росію, - Лубінець

лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що великий обмін "всіх на всіх" поки що не влаштовує країну-агресора Росію, але українська влада працює над цим питанням.

"Українська влада справді пропонує РФ великий обмін — всіх на всіх. Це не влаштовує поки що Російську Федерацію. Але ми над цим працюємо. Чи часто змінюються плани? Це вже — деталі. А їх я сказати не можу, щоб просто не зашкодити обмінам. Єдине, що можу сказати, що це – дуже важко, бо змінюються підходи і умови (з боку росіян – ред.), будь-що відбувається для того, щоб нам точно не полегшити роботу", — сказав він сказав в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, обміни є складною процедурою.

"Але обміни ж відбуваються – значить, ми непогано справляємося зі своєю роботою. Коли суспільство бачить результати нашої діяльності – це показник того, що ми зі своєю роботою справляємося. Чи на 100 відсотків? Я впевнений, що не всі задоволені, у тому числі й ми. Ми будемо задоволені, коли повернемо всіх", – заявив Лубінець.

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Уповноважений зазначив, що наскільки він знає, після кожного обміну щодо української влади критики тільки більшає. Зокрема, це стосується того, що одних осіб не повернули, або інших громадян не згадали, чи того, що українська влада нібито не займається цивільними, бо їх повертається мала кількість, заявив він.

"І я всім пояснюю, що ми займаємося усіма. Я абсолютно нормально сприймаю загалом критику, але я не сприймаю критику у тому сенсі, коли кажуть, що українська влада про всіх забула, що вона ніким не займається, що вона нічого не робить. Вибачте, ми саме і робимо. Але ми точно робимо це максимально тихо, спокійно, щоб був результат", – поінформував омбудсмен.

За його словами, наразі загальна чисельність наших героїв та героїнь, які вже повернулися додому, становить понад 800 людей. Лубінець заявив, що це – точно не та цифра, на якій українська влада зупинятиметься.

"Доки хоча б один герой або героїня залишаються у полоні, хоча б один цивільний заручник чи політичний в’язень залишається у катівнях Російської Федерації, ми продовжуватимемо робити свою роботу і повертатимемо наших додому", – уточнив він.

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За словами Лубінця, усі громадяни України, які повернулися з полону Росії 21 вересня, отримують повною мірою усю необхідну допомогу – і медичну, і психологічну, і усе це відбувається за кошт нашої держави.

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Топ коментарі
+11
Медведев назвал МИД Польши дегенератами.
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29.10.2022 02:17
+6
Полоненими обмінюються в кінці війни всіх на всіх. А під час війни це торгівля людьми, якщо називати речі своїми іменами. Ти нам ось цього, а ми тобі за нього, відпускаємо ось цих 10.... е ні, за нього нам треба 30, 10 то дуже мало. Це називається "важко але ми працюємо".
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29.10.2022 02:39
+3
бо ворог не ідіот як дехто і не міняє таксистів на диверсантів.
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29.10.2022 02:05
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Ну да... А поторговаться?
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29.10.2022 02:04 Відповісти
бо ворог не ідіот як дехто і не міняє таксистів на диверсантів.
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29.10.2022 02:05 Відповісти
Прийшов час знову зловити медведчука і зробити "великий обмін".
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29.10.2022 02:14 Відповісти
Медведев назвал МИД Польши дегенератами.
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29.10.2022 02:17 Відповісти
Лошок еще и умняк из себя корчит.
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29.10.2022 02:38 Відповісти
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29.10.2022 03:18 Відповісти
Полоненими обмінюються в кінці війни всіх на всіх. А під час війни це торгівля людьми, якщо називати речі своїми іменами. Ти нам ось цього, а ми тобі за нього, відпускаємо ось цих 10.... е ні, за нього нам треба 30, 10 то дуже мало. Це називається "важко але ми працюємо".
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29.10.2022 02:39 Відповісти
Для Zeкоманди зараз вкрай важливо позбутися богуслаєва, бо в його кримінальній справі, слідство вийшло... на саму Zeкоманду. І обмін - це єдиний спосіб позбутися цього зашквару.
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29.10.2022 07:05 Відповісти
Але народ цього не розуміє, і далі буде ліпити героя із зеленського.
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29.10.2022 07:08 Відповісти
Ти поки що маеш можливість писати тут ,завдяки Зеленському і його команді (в яку входить і генерал Заслужений.
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29.10.2022 08:03 Відповісти
Велике спасибі Ослу що дозволя нам писати! Якби не він - ми б не змогли писати.
І раніше не могли.
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29.10.2022 08:12 Відповісти
по-нашому Залужний.
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29.10.2022 08:16 Відповісти
Не потрібно тут брехати, ми вистояли всупереч довпойопу Ze і його команді. А Залужний опинився в своєму кріслі виключно тому, що його пролоббіювали наші партнери. Чи тобі нагадати успіхи міністра тарана, рєзнікова чи хомчака?
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29.10.2022 10:11 Відповісти
тю, а чого під VPN ти тут пишеш?
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29.10.2022 11:08 Відповісти
Щось мені цей ряжаний клоун не зовсім схожий на українця. Якогось хєра вишиванку на себе натягнув.
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29.10.2022 07:07 Відповісти
А зелінській чи дєрмак з арахуєю тобі схожі на українців?
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29.10.2022 07:38 Відповісти
Бо ті покидьки ще замало ясиру з України набрали.
Зеків та бурят ім і даром не потрібно.
А де наші викрадені чоловіки, жінки і діти.. Десятки тисяч...
Страшно уявляти.
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29.10.2022 07:27 Відповісти
В результаті наші дрібні як завжди віддадуть всіх цапів за 200 наших. Це ж уже було
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29.10.2022 07:35 Відповісти
Лубінець як би натякає що в списки на обмін і Богуслаєва треба запхати.
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29.10.2022 08:23 Відповісти
Обов'язково.
Щоб менше патякав про своїх спільників з ОПе і особисто президента.
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29.10.2022 08:57 Відповісти
https://t.me/tZEinform/21120 tZEinform від 02/10.2022р , повідмляв інсайд з *ОПи, що
"Вивід підрозділів ЗС РФ з оперативного оточення в районі Лиману є результатом домовленостей між політичним керівництвом України і РФ, головною умовою яких з української сторони, є обмін військовополоненими в форматі «всіх на всіх» в середині жовтня 2022".

Вже жовтень, вважай. закінчився. Обміну нема. А тим часом випущені з лиманського котла орки підсилили оборону касапів в Сватовому і в Креміній.
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29.10.2022 11:06 Відповісти
 
 