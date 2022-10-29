Великий обмін "всіх на всіх" поки не влаштовує Росію, - Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що великий обмін "всіх на всіх" поки що не влаштовує країну-агресора Росію, але українська влада працює над цим питанням.

"Українська влада справді пропонує РФ великий обмін — всіх на всіх. Це не влаштовує поки що Російську Федерацію. Але ми над цим працюємо. Чи часто змінюються плани? Це вже — деталі. А їх я сказати не можу, щоб просто не зашкодити обмінам. Єдине, що можу сказати, що це – дуже важко, бо змінюються підходи і умови (з боку росіян – ред.), будь-що відбувається для того, щоб нам точно не полегшити роботу", — сказав він сказав в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, обміни є складною процедурою.

"Але обміни ж відбуваються – значить, ми непогано справляємося зі своєю роботою. Коли суспільство бачить результати нашої діяльності – це показник того, що ми зі своєю роботою справляємося. Чи на 100 відсотків? Я впевнений, що не всі задоволені, у тому числі й ми. Ми будемо задоволені, коли повернемо всіх", – заявив Лубінець.

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Уповноважений зазначив, що наскільки він знає, після кожного обміну щодо української влади критики тільки більшає. Зокрема, це стосується того, що одних осіб не повернули, або інших громадян не згадали, чи того, що українська влада нібито не займається цивільними, бо їх повертається мала кількість, заявив він.

"І я всім пояснюю, що ми займаємося усіма. Я абсолютно нормально сприймаю загалом критику, але я не сприймаю критику у тому сенсі, коли кажуть, що українська влада про всіх забула, що вона ніким не займається, що вона нічого не робить. Вибачте, ми саме і робимо. Але ми точно робимо це максимально тихо, спокійно, щоб був результат", – поінформував омбудсмен.

За його словами, наразі загальна чисельність наших героїв та героїнь, які вже повернулися додому, становить понад 800 людей. Лубінець заявив, що це – точно не та цифра, на якій українська влада зупинятиметься.

"Доки хоча б один герой або героїня залишаються у полоні, хоча б один цивільний заручник чи політичний в’язень залишається у катівнях Російської Федерації, ми продовжуватимемо робити свою роботу і повертатимемо наших додому", – уточнив він.

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За словами Лубінця, усі громадяни України, які повернулися з полону Росії 21 вересня, отримують повною мірою усю необхідну допомогу – і медичну, і психологічну, і усе це відбувається за кошт нашої держави.