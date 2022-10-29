Буданов о возможном наступлении ВСУ на оккупированный Крым: "Это произойдет в следующем году"
Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил о возможном наступлении ВСУ на оккупированный Крым.
Как передает Ценор.НЕТ, об этом он заявил в интервью The Drive.
В частности, отвечая на вопрос о возможном наступлении на оккупированный Крым, он сказал: "Это произойдет только военной силой, и это произойдет в следующем году".
В то же время Буданов отказался называть конкретную дату наступления.
"Я воздержусь от этого, извините", - сказал глава ГУР МО.
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+13 Urs
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+9 Andrey Shevchenko f5154a7a
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+8 Владимир Сухов e5dee246
показать весь комментарий29.10.2022 13:43
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а чи звертало увагу шановне паньство на виступи головних розвідників інших країн? ні? так ото ж.
схрещуємо пальці на удачу:
https://twitter.com/newkc14/status/1586301911203840000?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Escreen-name%3Anewkc14%7Ctwcon%5Es1 Пишут, что, возможно, «Адмирал Макаров» уже наплавался в Севастопольской бухте.
Але це не питання віри. Ресурсів на це дійсно і близьком немає, тож ні про який Крим сьогодні говорити не можна.
Морозец схватит землю, можно быстро передвигаться.
17.08.2022
Балаболить по типу арестовища