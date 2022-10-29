РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3728 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
7 922 44
Буданов (433) Крым (26005) деоккупация (844)

Буданов о возможном наступлении ВСУ на оккупированный Крым: "Это произойдет в следующем году"

крим

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил о возможном наступлении ВСУ на оккупированный Крым.

Как передает Ценор.НЕТ, об этом он заявил в интервью The Drive.

В частности, отвечая на вопрос о возможном наступлении на оккупированный Крым, он сказал: "Это произойдет только военной силой, и это произойдет в следующем году".

В то же время Буданов отказался называть конкретную дату наступления.

"Я воздержусь от этого, извините", - сказал глава ГУР МО.

Читайте также: Освобождение Херсона может продлится до конца ноября, - Буданов
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+13
нихера! Это ему арестовичъ сказал.
показать весь комментарий
29.10.2022 13:46
+9
Пиз..еть не мешки ворочать
показать весь комментарий
29.10.2022 13:47
+8
Вангой працювати краще чим в розвідці.
показать весь комментарий
29.10.2022 13:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Два!
показать весь комментарий
29.10.2022 13:43 Ответить
а в очі пуйлу вже дивитися ніхто не буде? Там всі ж мирні, то війну розпочав Порошенко, щоб збагатитися, чому Володя її не припинив, чи сам збагачується? Скільки лайна в голови наріду лили "слуги", виправдовуючи російський режим. Весь репертуар "95 кварталу" був виключно на обSиранні українців і вихваленні "русского мира".
показать весь комментарий
29.10.2022 15:00 Ответить
Аякже! От тільки чий - не скаже.
показать весь комментарий
29.10.2022 15:21 Ответить
Вангой працювати краще чим в розвідці.
показать весь комментарий
29.10.2022 13:43 Ответить
нихера! Это ему арестовичъ сказал.
показать весь комментарий
29.10.2022 13:46 Ответить
як тільки цього амбітного кловуна на посаді головного розвідника країни в ефірі стає забагато треба очікувати застою як на фронтах так і на банковій.
а чи звертало увагу шановне паньство на виступи головних розвідників інших країн? ні? так ото ж.
показать весь комментарий
29.10.2022 15:55 Ответить
Пиз..еть не мешки ворочать
показать весь комментарий
29.10.2022 13:47 Ответить
Не пізде...ть а сіяти серед ворогів паніку - нехай крисчане спять спокойно
показать весь комментарий
29.10.2022 14:57 Ответить
он прогнозировал до конца года в мае но видим из за медленных поставок оружия+ могилизация сместили термины
показать весь комментарий
29.10.2022 13:48 Ответить
не в тему (не про п.дорасів)
схрещуємо пальці на удачу:
https://twitter.com/newkc14/status/1586301911203840000?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Escreen-name%3Anewkc14%7Ctwcon%5Es1 Пишут, что, возможно, «Адмирал Макаров» уже наплавался в Севастопольской бухте.
показать весь комментарий
29.10.2022 13:49 Ответить
Чем дольше ВСУ не наступает, тем мощнее русские построят оборону и тем больше будет мобилизовано и обучено русских и тем больше потерь будет у ВСУ. ВСУ должны наступать все время и не давать русским успеть готовиться. России только этого и нужно накопить силы и тогда они не только обороняться будут, а будут наступать!
показать весь комментарий
29.10.2022 13:50 Ответить
Яка розумна думка. А якщо ні техніки, ні *********** не достатньо для наступу?
показать весь комментарий
29.10.2022 13:57 Ответить
Тоді не треба ляпати маячню про звільнення Криму.
показать весь комментарий
29.10.2022 17:13 Ответить
Я особисто взагалі к таким планам відношусь скептично. Ніби особи при владі просто блефують для кращої позиції на переговорах, коли говорять про Крим. Але схоже, що вони в це вірять справді.
Але це не питання віри. Ресурсів на це дійсно і близьком немає, тож ні про який Крим сьогодні говорити не можна.
показать весь комментарий
29.10.2022 17:22 Ответить
Они будут наступать уже в конце ноября-декабре. Все недебилы понимают, что могилизация 300 тысяч орков не для того чтобы обороняться.
показать весь комментарий
29.10.2022 13:58 Ответить
Я думаю 25 декабря.
Морозец схватит землю, можно быстро передвигаться.
показать весь комментарий
29.10.2022 14:31 Ответить
показать весь комментарий
29.10.2022 13:51 Ответить
І ця брехлива самозакохана істота називається розвідником? Та в нього з ширінки труси з рашистським прапором виглядають!
показать весь комментарий
29.10.2022 13:54 Ответить
🤣🤣🤣
показать весь комментарий
29.10.2022 15:42 Ответить
Поповнення в подоляцькій зекоманді?
показать весь комментарий
29.10.2022 15:47 Ответить
Знову після попойки з гогілашвілі та похмєлуги настав час о#ухтєльних історій.
показать весь комментарий
29.10.2022 13:57 Ответить
про це він заявив в інтерв'ю https://www.thedrive.com/the-war-zone/ukraines-intel-chief-on-how-the-war-ends-putins-nuclear-threats-iranian-drones-and-more The Drive . так це не ГУР а блогер цілий вже, друге за тиждень роздає інтервью направо наліво мабуть так само роблять в сша і Британіїї звичайна людина тепер знае все, сразу відчуваеться що кварталівський кадр на першому місці шоу
показать весь комментарий
29.10.2022 13:59 Ответить
Буданов решил побыть аферистовичем, - а ведь когда-то была серьезная спецслужба... спецоперация по вагнеровцам, - высшая лига...
показать весь комментарий
29.10.2022 14:01 Ответить
Ванюша, иди домой, - здесь водки нет =)

17.08.2022
показать весь комментарий
29.10.2022 14:04 Ответить
Буданов вже як ворожка..
Балаболить по типу арестовища
показать весь комментарий
29.10.2022 14:10 Ответить
все рассказал... после такой информации ***** обоссался и спрятался в бункере
показать весь комментарий
29.10.2022 14:13 Ответить
Цей Буданов такий самий базіка як і його зільоний бос.
показать весь комментарий
29.10.2022 14:23 Ответить
Казали-мазали. А ще казали в березні що за 2 неділі рашистов вигонять, а в липні казали що до кінця жовтня дойдемо до граніц 24.02.22 р. Закриваємо вуха, відкриваємо очі, дивимося карту і все, знімаємо лапшу з вух.
показать весь комментарий
29.10.2022 14:51 Ответить
Бо прогноз ніхто не дає під час війни,хтось прогнозував раніше звільнення харьковской обл за 5 днів ні,це був сюрприз навіть для західн аналітиків?так само і тут,все може перевернуться с ніг на голову
показать весь комментарий
29.10.2022 15:07 Ответить
Як само?
показать весь комментарий
29.10.2022 15:49 Ответить
А чего стесняться ?! Если ты вместо разведчика работаешь клоуном - давай и даты и направления и качественно количественные показатели формирований... #какаяразница: ты публично сдашь или дерьмак втихаря?
показать весь комментарий
29.10.2022 15:38 Ответить
Тріпло.
показать весь комментарий
29.10.2022 17:16 Ответить
Нехай говорить - ми ж до нього не прислухаємось , еге ж ? Прислухаємось до інших ,на кшталт Залужного ,Марченка ,Кривоноса і їм подібних . А Буданова будемо слухати трохи пізніше - за Чонгар , Каховку і Херсон , за Бердянськ ,Мелітополь і Маріуполь і за багато ще чого .
показать весь комментарий
29.10.2022 18:42 Ответить
Як для начальника військової розвідки цей добродій надто балакучий. Він краще б займався своїми справами, а ніж вангувати.
показать весь комментарий
29.10.2022 19:05 Ответить
ищите предателей в окружении зэШки,никаких перекуров
показать весь комментарий
29.10.2022 21:50 Ответить
 
 