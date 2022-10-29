Буданов о возможном наступлении ВСУ на оккупированный Крым: "Это произойдет в следующем году"

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил о возможном наступлении ВСУ на оккупированный Крым.

Как передает Ценор.НЕТ, об этом он заявил в интервью The Drive.

В частности, отвечая на вопрос о возможном наступлении на оккупированный Крым, он сказал: "Это произойдет только военной силой, и это произойдет в следующем году".

В то же время Буданов отказался называть конкретную дату наступления.

"Я воздержусь от этого, извините", - сказал глава ГУР МО.

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