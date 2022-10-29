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крылатые ракеты (866) ПВО (2490) ракеты (3470) Запорожская область (2837)

ВСУ сбили ракету "Искандер-К", летевшую в направлении Запорожья, - ВК "Схід"

ракета,рф

Украинские защитники сбили российскую ракету "Искандер-К"

Об этом сообщает Воздушное Командование "Схід", передает Цензор.НЕТ.

"Еще одна крылатая ракета из Ростова не достигла своей цели. Сегодня мобильный расчет ПЗРК обнаружил и осуществил пуск по вражеской ракете "Искандер-К", которая шла в направлении Запорожья. В результате подрыва ракета изменила курс и упала на безлюдном месте.

За умелые и своевременные действия солдат оператор ПЗРК будет представлен к награде", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Последствия обстрелов Запорожской области 28 октября. Есть раненые. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+27
Олег Кавун



-- Дівчинка , а можно мене показати по інтернету? Я донечку шукаю.
Не знаю де вона, як вона. Любовь Федотовна Коротич из Купянска ищет свою дочь Нелю.

Пожалуйста, давайте покажем ее по интернету.
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29.10.2022 17:27
+20
Слава Герою!
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29.10.2022 17:23
+20
Слава ЗСУ!
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29.10.2022 17:24
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Слава Герою!
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29.10.2022 17:23 Ответить
Слава ЗСУ!
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29.10.2022 17:24 Ответить
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29.10.2022 17:25 Ответить
Олег Кавун



-- Дівчинка , а можно мене показати по інтернету? Я донечку шукаю.
Не знаю де вона, як вона. Любовь Федотовна Коротич из Купянска ищет свою дочь Нелю.

Пожалуйста, давайте покажем ее по интернету.
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29.10.2022 17:27 Ответить
Какое же хорошее лицо у этой пожилой женщины, дай ей бог чтобы нашла дочь
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29.10.2022 18:16 Ответить
Ось і докази(є уламки), що договори підписані засрашею, дешевші туалетного паперу.
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29.10.2022 17:30 Ответить
Він що.. зі "стінгера" збив? Чи з "ігли"? "Іскандер"?😧
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29.10.2022 17:30 Ответить
Банкою з помідорами. Тільки тсс!
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29.10.2022 17:35 Ответить
Тссссс 🖕🖕🖕🖕
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29.10.2022 17:54 Ответить
Це крилата ракета - Калібр який запускають з пускових Іскандерів тому і Іскандер-К.
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29.10.2022 17:51 Ответить
Точно. Забув. Там же ще така модифікація є.
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29.10.2022 17:53 Ответить
іскандер це балістична ракета. раніше наші Збройні сили такого не вміли.
внєзапна...
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29.10.2022 17:32 Ответить
Искандер-К - это крылатая ракета.
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29.10.2022 17:46 Ответить
ЗАГРУСТИЛИ "ИСКАНДЕРЫ", ПРИУНЫЛИ "ТОПОЛЯ"(с)
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29.10.2022 17:47 Ответить
Значить навчилися і то є дуже файно
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29.10.2022 18:13 Ответить
Так Искандер-К - это де-факто выход КП (Кафырской *********, скорое будущее название РФ) из ДРСМД. Он запрещает ракеты наземного базирования с дальностью свыше 500км (на экспорт до 300км). То есть США, которые де-юре при трампе из него вышли, тоже могут спокойно наземное базирование и производить (томагавки из фуры) и поставлять на экспорт. Нам именно это и нужно, мобильные ракетные комлексы под 1000км дальностью поражения и 300-400кг боевой частью плюс низколетящие и точные.
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29.10.2022 18:28 Ответить
нам нужен тамагавк 1000 км бч 800 кг и цена вего 1.5 кк зелени. У них такие есть .
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29.10.2022 18:48 Ответить
Боєць - без сумніву красунчик!
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29.10.2022 18:45 Ответить
Слава ЗСУ!!
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29.10.2022 19:03 Ответить
наусить все грехи !
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29.10.2022 19:05 Ответить
Слава Украине и Её ВСУ , сбивайте все что летит со стороны ********** !
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29.10.2022 19:06 Ответить
Когда уже вторая ракета будет следовать в место пуска?
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29.10.2022 19:22 Ответить
Сьогоднi був один прилiт по Запорiжжю ,а цю падлюку збив наш герой, дуже дякуемо тобi , це ти спас когось вiд смертi , чи руйнувань нашого мiста . СЛАВА ГЕРОЮ ! СМЕРТЬ *****! СЛАВА ЗСУ!!!
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29.10.2022 19:37 Ответить
20:25 ще один...
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29.10.2022 20:33 Ответить
Искандеры больше не смеются?
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29.10.2022 20:06 Ответить
Гарна робота.
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29.10.2022 20:37 Ответить
 
 