ЗСУ збили ракету "Іскандер-К", що летіла в напрямку Запоріжжя, - ПК "Схід"
Українські захисники збили російську ракету "Іскандер-К".
Про це повідомляє Повітряне Командування "Схід", передає Цензор.НЕТ.
"Ще одна крилата ракета з Ростову не досягла своєї цілі. Сьогодні мобільний розрахунок ПЗРК виявив та здійснив пуск по ворожій ракеті "Іскандер-К", що йшла у напрямку Запоріжжя. В результаті підриву, ракета змінила курс та впала на безлюдному місці.
За вмілі й своєчасні дії солдата оператора ПЗРК буде представлено до нагороди", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+27 Прощай немытая раССея
показати весь коментар29.10.2022 17:27
+20 Михайло Сергієнко
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+20 Оксана Фесенко
показати весь коментар29.10.2022 17:24
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-- Дівчинка , а можно мене показати по інтернету? Я донечку шукаю.
Не знаю де вона, як вона. Любовь Федотовна Коротич из Купянска ищет свою дочь Нелю.
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внєзапна...