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ЗСУ збили ракету "Іскандер-К", що летіла в напрямку Запоріжжя, - ПК "Схід"

ракета,рф

Українські захисники збили російську ракету "Іскандер-К".

Про це повідомляє Повітряне Командування "Схід", передає Цензор.НЕТ.

"Ще одна крилата ракета з Ростову не досягла своєї цілі. Сьогодні мобільний розрахунок ПЗРК виявив та здійснив пуск по ворожій ракеті "Іскандер-К", що йшла у напрямку Запоріжжя. В результаті підриву, ракета змінила курс та впала на безлюдному місці.

За вмілі й своєчасні дії солдата оператора ПЗРК буде представлено до нагороди", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Росія змінює тактику ракетних обстрілів через нестачу певних ракет, - Повітряні сили

Автор: 
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Топ коментарі
+27
Олег Кавун



-- Дівчинка , а можно мене показати по інтернету? Я донечку шукаю.
Не знаю де вона, як вона. Любовь Федотовна Коротич из Купянска ищет свою дочь Нелю.

Пожалуйста, давайте покажем ее по интернету.
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29.10.2022 17:27
+20
Слава Герою!
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29.10.2022 17:23
+20
Слава ЗСУ!
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29.10.2022 17:24
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Слава Герою!
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29.10.2022 17:23 Відповісти
Слава ЗСУ!
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29.10.2022 17:24 Відповісти
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29.10.2022 17:25 Відповісти
Олег Кавун



-- Дівчинка , а можно мене показати по інтернету? Я донечку шукаю.
Не знаю де вона, як вона. Любовь Федотовна Коротич из Купянска ищет свою дочь Нелю.

Пожалуйста, давайте покажем ее по интернету.
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29.10.2022 17:27 Відповісти
Какое же хорошее лицо у этой пожилой женщины, дай ей бог чтобы нашла дочь
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29.10.2022 18:16 Відповісти
Ось і докази(є уламки), що договори підписані засрашею, дешевші туалетного паперу.
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29.10.2022 17:30 Відповісти
Він що.. зі "стінгера" збив? Чи з "ігли"? "Іскандер"?😧
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29.10.2022 17:30 Відповісти
Банкою з помідорами. Тільки тсс!
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29.10.2022 17:35 Відповісти
Тссссс 🖕🖕🖕🖕
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29.10.2022 17:54 Відповісти
Це крилата ракета - Калібр який запускають з пускових Іскандерів тому і Іскандер-К.
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29.10.2022 17:51 Відповісти
Точно. Забув. Там же ще така модифікація є.
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29.10.2022 17:53 Відповісти
іскандер це балістична ракета. раніше наші Збройні сили такого не вміли.
внєзапна...
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29.10.2022 17:32 Відповісти
Искандер-К - это крылатая ракета.
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29.10.2022 17:46 Відповісти
ЗАГРУСТИЛИ "ИСКАНДЕРЫ", ПРИУНЫЛИ "ТОПОЛЯ"(с)
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29.10.2022 17:47 Відповісти
Значить навчилися і то є дуже файно
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29.10.2022 18:13 Відповісти
Так Искандер-К - это де-факто выход КП (Кафырской *********, скорое будущее название РФ) из ДРСМД. Он запрещает ракеты наземного базирования с дальностью свыше 500км (на экспорт до 300км). То есть США, которые де-юре при трампе из него вышли, тоже могут спокойно наземное базирование и производить (томагавки из фуры) и поставлять на экспорт. Нам именно это и нужно, мобильные ракетные комлексы под 1000км дальностью поражения и 300-400кг боевой частью плюс низколетящие и точные.
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29.10.2022 18:28 Відповісти
нам нужен тамагавк 1000 км бч 800 кг и цена вего 1.5 кк зелени. У них такие есть .
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29.10.2022 18:48 Відповісти
Боєць - без сумніву красунчик!
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29.10.2022 18:45 Відповісти
Слава ЗСУ!!
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29.10.2022 19:03 Відповісти
наусить все грехи !
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29.10.2022 19:05 Відповісти
Слава Украине и Её ВСУ , сбивайте все что летит со стороны ********** !
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29.10.2022 19:06 Відповісти
Когда уже вторая ракета будет следовать в место пуска?
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29.10.2022 19:22 Відповісти
Сьогоднi був один прилiт по Запорiжжю ,а цю падлюку збив наш герой, дуже дякуемо тобi , це ти спас когось вiд смертi , чи руйнувань нашого мiста . СЛАВА ГЕРОЮ ! СМЕРТЬ *****! СЛАВА ЗСУ!!!
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29.10.2022 19:37 Відповісти
20:25 ще один...
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29.10.2022 20:33 Відповісти
Искандеры больше не смеются?
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29.10.2022 20:06 Відповісти
Гарна робота.
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29.10.2022 20:37 Відповісти
 
 