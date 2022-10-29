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армия РФ (18042) Херсон (2658) Чернобаевка (67) Хлань (86)

Херсон и Чернобаевка опустели: россияне бегут вместе с техникой, - Хлань

херсон

Россияне перебрасывают технику на левый берег Днепра и запугивают местное население.

Из Чернобыевки впервые с момента захвата Херсонской области враг вывез всю технику. В самом Херсоне россиян стало гораздо меньше. Об этом в эфире телемарафона рассказал советник главы Херсонской ОВ Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По словам Хланя, в облцентре россиян стало меньше, но они продолжают грабить город. А Чернобаевка опустела впервые за долгие месяцы.

"Подготовки к уличным боям в городе Херсоне не видно. Укреплений не видно, каких-то новых сооружений и новых там мешков с песком и блокпостов – этого всего не наблюдается. … Они заявили, что якобы эвакуация завершена, но тем не менее продолжают грабить. Вчера отмечалось, что оккупанты продолжали паковать оборудование медицинских учреждений, продолжали вывозить, в том числе и "скорые". Мы увидели спутниковые снимки Чернобаевки, которая выглядит абсолютно пустой. Мы все помним, безусловно, сериалы, когда наша артиллерия отрабатывала технику оккупантов. Но несмотря на это оккупанты всегда Чернобаевку использовали как логистический центр, потому что она логистически удобна для перераспределения техники и оружия. Вот по этим снимкам … Чернобаевка абсолютно опустела от техники и от боеприпасов. И это впервые со дня оккупации города Херсона и Херсонской области", – говорит Хлань.

Также читайте: В Херсоне и области исчезла российская мобильная связь

Чиновник также отмечает, что россияне перебрасывают технику на левый берег Днепра.

"Она не идёт массово на правый, а всё-таки отход техники с левого берега, он виден. Они это осуществляют в районе Каховской ГЭС на переправах в селах Львова и Казацкое, в сторону Новой Каховки видно перемещение техники. Также это перемещение техники в районе Антоновского моста на понтонах, миксуют с гражданскими машинами", – добавляет он.

Что касается гражданских, Хлань отмечает, что несколько тысяч человек поддались панике и покинули Херсон, выехав в Россию.

"Часть людей действительно подверглась панике и поехала вместе с теми коллаборантами, которые целенаправленно уезжали в сторону России. Сообщается о том, что по 1000 сидячих мест в автобусах оккупанты каждый день предоставляли. Хоть они рассказывают, что 30 тысяч переместили в Россию, можно элементарно посчитать: не больше 5-6 тысяч они вывезли в Российскую Федерацию. Обещают по 100 тысяч гривен в эквиваленте единоразовой помощи и какой-то жилищный сертификат. Непонятно что это за сертификат, где он будет применяться. Но рассказывают, что якобы его можно будет использовать как первоначальный взнос по ипотеке. Может, где-то в Хабаровском крае. Людей вывозят Краснодарский край далее связь с людьми теряется", – сообщил Хлань.

Советник главы ОВА также высказал опасения по поводу того, что репрессии в Херсоне могут усилиться, поскольку отказываются выезжать из города преимущественно люди с активной проукраинской позицией.

Читайте: Российские магазины прекращают работу на правом берегу Херсонщины, оккупанты запрещают поставлять продукты, - Хлань

В настоящее время оккупанты добиваются того, чтобы как можно больше людей покинули город.

"Вот вчера был еще один взрыв в одном из отделений полиции. Давайте отметим, что эти отделения полиции пустые. Это вот второй уже взрыв в отделении полиции. Они пустые, но оккупанты начинают раздувать скандал, якобы "видите, террористические акты". Вот, "Вооруженные силы Украины устраивают террористические акты". То есть происходит нагнетание ситуации, подстегивают, чтобы люди эвакуировались из Херсона", – убеждает он.
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Топ комментарии
+29
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29.10.2022 20:56
+27
Херсон і Чорнобаївка не тому спорожніли. Там всіх зїли генномодифікованы бойові комарі
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29.10.2022 21:03
+23
Якусь підлість готують, козломордим вірити - себе не поважати.
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29.10.2022 20:52
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Напівхороша новина)Техніку та зброю залиште,казли))
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29.10.2022 21:05 Ответить
Это все ни о чем. Если бы реально собирались уходить с правого берега, о чем уже полтора месяца из каждого утюга, ситуациЯ на фронте была бы совершенно иной. Пока продвижений, на считая самого северо-запада правобережной группировки уже два месяца практически нет. Давайте друг другу писаить-"бегут, сдаются", легче от этого не будет.
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29.10.2022 21:07 Ответить
Хланю лавры Гайдая не дают покоя....я по новостям не понимаю уже....,они уходят или накопичують сили на правому березi....
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29.10.2022 21:12 Ответить
Зеленський каже що не відходять цей що відходять. Хер вас поимеш хлопці.
Або мовчіть обоє або договоріться казати щось одне...
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29.10.2022 21:17 Ответить
ЗАЧИСТКА У КРЕМЛІ: З МОСКВИ-РІКИ ДІСТАЛИ ТІЛО ГЕНЕРАЛА ЛАПІНА, ЯКИЙ КОМАНДУВАВ ОКУПАНТАМИ НА СХОДІ УКРАЇНИ - ЗМІ

З Москви-ріки 29 жовтня дістали тіло російського генерала Олександра Лапіна. Він командував угрупованням загарбницьких військ "Центр". На місці працюють медики та рятувальники. Про це https://24tv.ua/moskvi-riki-distali-tilo-generala-lapina_n2187712 "24 каналу" повідомили джерела у спецслужбах.

Втім, російські ЗМІ та офіційні ресурси наразі не коментують інформацію.
КОМУ БУЛА ВИГІДНА ЛІКВІДАЦІЯ ЛАПІНА

Лапін керував угрупованням, яке воює на лугансько-харківському напрямку. Зауважимо, саме його неодноразово критикував голова Чечні рамзан кадиров. Він звинуватив генерала спочатку у відступі окупантів з Харківської області, потім - у "здачі" Лимана та прориві ЗСУ в інших населених пунктах Донецької області.

Критикував Лапіна і очільник ВПК "Вагнер" Євгеній Пригожин. У мережі зазначали, що Кадиров та Пригожин на початку жовтня розпочали кампанію з дискредитації генерала. Можна припустити, що генерала "прибрали" саме через внутрішні конфлікти російської верхівки.
Зауважимо, що кадирова та пригожина до критики спонукали, ймовірно, саме внутрішня боротьба за вплив та прагнення отримати доступ до коштів воєнного бюджету, ніж хвилювання за поразки окупантів на фронті.
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29.10.2022 21:19 Ответить
Это просто УГРЮМСТАН... каароч у пыни должен морозец по шкуре пробежаться... А ШО ДЕЛАТЬ...ЭТО ЖИСТЯ...ХЕХ...
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29.10.2022 22:19 Ответить
Не комментируют потому что вы купились на фейк. Вам простительно, у вас нет возможности это проверить, а вот крупным информагенствам-нет.
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29.10.2022 22:29 Ответить
Я взял инфу с нашего украинского сайта - пятый канал.
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29.10.2022 22:48 Ответить
"Я прямо даже жалею, что написал сегодня эту шутку в Твиттере! Пошла гулять новость по Интернету. Надо будет в конце каждого сообщения ставить знак ЧЮ - чувство юмора" - написал публицист Сергей Талк и прикрепил скриншот опубликованной "сенсации" от СМИ(с)
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29.10.2022 22:58 Ответить
Нажаль, це фейк. Але шкода...
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29.10.2022 23:46 Ответить
Давайте зачекаємо, може і не фейк.

Судячи з того, що відбувається навколо *****, я маю на увазі неймовірний вплив пригожина останнім часом та його всемогутність свідчать лише про те, що військові - це його вороги. Як у справжнього урки-рецидивіста його ненависть до ментів та військових може зробити нам багато корисного. Повбивають своїх генералів, а замість них прийдуть урки без військового досвіду та знань. Гіркін вже фінансується пригожиним та збирає армію одічалих.

Зараз дивилась відео Швеця на цю тему, було цікаво.
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30.10.2022 00:01 Ответить
Yuri@Yuri57048376

https://twitter.com/Yuri57048376/status/1586429925061529602 2 ч

Нехай і фейк, але якщо довго сидіти на березі річки, то рано чи пізно по ній пропливе труп кацапського хінірала))
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30.10.2022 00:34 Ответить
Дивує , з якою легкістю їх випускають! Панянка з " Пвдня " постійно говорила про " вогневий контроль " над переправами! Наразі , замовкла. Те , що прикриваються цивільними , дурня! За цими " цивільними " тюрма "плаче ". Тікають разом з " хазяями " ! Це всі розуміють , но випускають ! Щось не так !
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29.10.2022 21:20 Ответить
Прочитала на канале Саши Сотника:

Из Москвы-реки сегодня достали тело российского генерала Александра Лапина. Он командовал рашистской группировкой захватнических войск "Центр".

Вот теперь точно уволили.
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29.10.2022 21:28 Ответить
рашисти,кадирівці,генерал-потопельник,а в нашій памяті залишилось як нинішня влада кидала за грати в МИРНИЙ час генералів по політичних мотивах і цим послабила АРМІЮ
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29.10.2022 21:28 Ответить
ехай нафуй, навсегда...
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29.10.2022 21:30 Ответить
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29.10.2022 21:31 Ответить
Наведені переправи, курсують баржі, міст через каховську гес знову функціонує, кацапи масово вивозять техніку та людей.
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29.10.2022 21:32 Ответить
Чого ж тоді ВСУ стоять на місці? Мабудь тому що ніхто нічого не виводить.
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29.10.2022 22:45 Ответить
ВСУ вже в Херсоні.
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29.10.2022 22:50 Ответить
А таргани все тікають і тікають і навіть Зе їм нічим допомогти не може 😁
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29.10.2022 21:40 Ответить
Шо,знову "жест доброї волі"?
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29.10.2022 21:44 Ответить
Хлань то базікало. Вірити йому неможна.
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29.10.2022 21:59 Ответить
А в цей час антоновский мост забавовнявiв.
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29.10.2022 22:21 Ответить
Щось про Херсон схоже на черговий пиз№іж.
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29.10.2022 22:32 Ответить
Не думаю что надо принимать в серьёз заявления какого-то там советника.
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29.10.2022 22:43 Ответить
не думаю что было какое-то там заявление.
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29.10.2022 22:47 Ответить
ага, после потери Херсона, верю каждому слову неизвестных людей
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29.10.2022 23:02 Ответить
Нічо так контроль над мостами та переправами
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29.10.2022 23:28 Ответить
Якась маячня. Вже дві неділі тікають, їх що там було, мільйон?
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29.10.2022 23:29 Ответить
Покотилося. Москалі ще самі собі не хочуть признатись. але цей процес вони вже не зможуть зупинити навіть до Волги. За Урал ми точно не підемо, там нехай китайці кацапню по санітарних таборах розподіляють. Недарма ж набудували? А лікувати китайці ******* - їх рисом не годуй, а дай полікувати.
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30.10.2022 00:03 Ответить
Здається,- це- пастка. З «Чєрнобаєвкі»? Вони там поклали стільки своїх дебілів, і тут- тікають… щось, підлота, придумал
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30.10.2022 14:22 Ответить
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