Херсон и Чернобаевка опустели: россияне бегут вместе с техникой, - Хлань
Россияне перебрасывают технику на левый берег Днепра и запугивают местное население.
Из Чернобыевки впервые с момента захвата Херсонской области враг вывез всю технику. В самом Херсоне россиян стало гораздо меньше. Об этом в эфире телемарафона рассказал советник главы Херсонской ОВ Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По словам Хланя, в облцентре россиян стало меньше, но они продолжают грабить город. А Чернобаевка опустела впервые за долгие месяцы.
"Подготовки к уличным боям в городе Херсоне не видно. Укреплений не видно, каких-то новых сооружений и новых там мешков с песком и блокпостов – этого всего не наблюдается. … Они заявили, что якобы эвакуация завершена, но тем не менее продолжают грабить. Вчера отмечалось, что оккупанты продолжали паковать оборудование медицинских учреждений, продолжали вывозить, в том числе и "скорые". Мы увидели спутниковые снимки Чернобаевки, которая выглядит абсолютно пустой. Мы все помним, безусловно, сериалы, когда наша артиллерия отрабатывала технику оккупантов. Но несмотря на это оккупанты всегда Чернобаевку использовали как логистический центр, потому что она логистически удобна для перераспределения техники и оружия. Вот по этим снимкам … Чернобаевка абсолютно опустела от техники и от боеприпасов. И это впервые со дня оккупации города Херсона и Херсонской области", – говорит Хлань.
Чиновник также отмечает, что россияне перебрасывают технику на левый берег Днепра.
"Она не идёт массово на правый, а всё-таки отход техники с левого берега, он виден. Они это осуществляют в районе Каховской ГЭС на переправах в селах Львова и Казацкое, в сторону Новой Каховки видно перемещение техники. Также это перемещение техники в районе Антоновского моста на понтонах, миксуют с гражданскими машинами", – добавляет он.
Что касается гражданских, Хлань отмечает, что несколько тысяч человек поддались панике и покинули Херсон, выехав в Россию.
"Часть людей действительно подверглась панике и поехала вместе с теми коллаборантами, которые целенаправленно уезжали в сторону России. Сообщается о том, что по 1000 сидячих мест в автобусах оккупанты каждый день предоставляли. Хоть они рассказывают, что 30 тысяч переместили в Россию, можно элементарно посчитать: не больше 5-6 тысяч они вывезли в Российскую Федерацию. Обещают по 100 тысяч гривен в эквиваленте единоразовой помощи и какой-то жилищный сертификат. Непонятно что это за сертификат, где он будет применяться. Но рассказывают, что якобы его можно будет использовать как первоначальный взнос по ипотеке. Может, где-то в Хабаровском крае. Людей вывозят Краснодарский край далее связь с людьми теряется", – сообщил Хлань.
Советник главы ОВА также высказал опасения по поводу того, что репрессии в Херсоне могут усилиться, поскольку отказываются выезжать из города преимущественно люди с активной проукраинской позицией.
В настоящее время оккупанты добиваются того, чтобы как можно больше людей покинули город.
"Вот вчера был еще один взрыв в одном из отделений полиции. Давайте отметим, что эти отделения полиции пустые. Это вот второй уже взрыв в отделении полиции. Они пустые, но оккупанты начинают раздувать скандал, якобы "видите, террористические акты". Вот, "Вооруженные силы Украины устраивают террористические акты". То есть происходит нагнетание ситуации, подстегивают, чтобы люди эвакуировались из Херсона", – убеждает он.
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Або мовчіть обоє або договоріться казати щось одне...
З Москви-ріки 29 жовтня дістали тіло російського генерала Олександра Лапіна. Він командував угрупованням загарбницьких військ "Центр". На місці працюють медики та рятувальники. Про це https://24tv.ua/moskvi-riki-distali-tilo-generala-lapina_n2187712 "24 каналу" повідомили джерела у спецслужбах.
Втім, російські ЗМІ та офіційні ресурси наразі не коментують інформацію.
КОМУ БУЛА ВИГІДНА ЛІКВІДАЦІЯ ЛАПІНА
Лапін керував угрупованням, яке воює на лугансько-харківському напрямку. Зауважимо, саме його неодноразово критикував голова Чечні рамзан кадиров. Він звинуватив генерала спочатку у відступі окупантів з Харківської області, потім - у "здачі" Лимана та прориві ЗСУ в інших населених пунктах Донецької області.
Критикував Лапіна і очільник ВПК "Вагнер" Євгеній Пригожин. У мережі зазначали, що Кадиров та Пригожин на початку жовтня розпочали кампанію з дискредитації генерала. Можна припустити, що генерала "прибрали" саме через внутрішні конфлікти російської верхівки.
Зауважимо, що кадирова та пригожина до критики спонукали, ймовірно, саме внутрішня боротьба за вплив та прагнення отримати доступ до коштів воєнного бюджету, ніж хвилювання за поразки окупантів на фронті.
Судячи з того, що відбувається навколо *****, я маю на увазі неймовірний вплив пригожина останнім часом та його всемогутність свідчать лише про те, що військові - це його вороги. Як у справжнього урки-рецидивіста його ненависть до ментів та військових може зробити нам багато корисного. Повбивають своїх генералів, а замість них прийдуть урки без військового досвіду та знань. Гіркін вже фінансується пригожиним та збирає армію одічалих.
Зараз дивилась відео Швеця на цю тему, було цікаво.
https://twitter.com/Yuri57048376/status/1586429925061529602 2 ч
Нехай і фейк, але якщо довго сидіти на березі річки, то рано чи пізно по ній пропливе труп кацапського хінірала))
Из Москвы-реки сегодня достали тело российского генерала Александра Лапина. Он командовал рашистской группировкой захватнических войск "Центр".
Вот теперь точно уволили.