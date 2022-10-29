Херсон и Чернобаевка опустели: россияне бегут вместе с техникой, - Хлань

Россияне перебрасывают технику на левый берег Днепра и запугивают местное население.

Из Чернобыевки впервые с момента захвата Херсонской области враг вывез всю технику. В самом Херсоне россиян стало гораздо меньше. Об этом в эфире телемарафона рассказал советник главы Херсонской ОВ Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По словам Хланя, в облцентре россиян стало меньше, но они продолжают грабить город. А Чернобаевка опустела впервые за долгие месяцы.

"Подготовки к уличным боям в городе Херсоне не видно. Укреплений не видно, каких-то новых сооружений и новых там мешков с песком и блокпостов – этого всего не наблюдается. … Они заявили, что якобы эвакуация завершена, но тем не менее продолжают грабить. Вчера отмечалось, что оккупанты продолжали паковать оборудование медицинских учреждений, продолжали вывозить, в том числе и "скорые". Мы увидели спутниковые снимки Чернобаевки, которая выглядит абсолютно пустой. Мы все помним, безусловно, сериалы, когда наша артиллерия отрабатывала технику оккупантов. Но несмотря на это оккупанты всегда Чернобаевку использовали как логистический центр, потому что она логистически удобна для перераспределения техники и оружия. Вот по этим снимкам … Чернобаевка абсолютно опустела от техники и от боеприпасов. И это впервые со дня оккупации города Херсона и Херсонской области", – говорит Хлань.

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Чиновник также отмечает, что россияне перебрасывают технику на левый берег Днепра.

"Она не идёт массово на правый, а всё-таки отход техники с левого берега, он виден. Они это осуществляют в районе Каховской ГЭС на переправах в селах Львова и Казацкое, в сторону Новой Каховки видно перемещение техники. Также это перемещение техники в районе Антоновского моста на понтонах, миксуют с гражданскими машинами", – добавляет он.

Что касается гражданских, Хлань отмечает, что несколько тысяч человек поддались панике и покинули Херсон, выехав в Россию.

"Часть людей действительно подверглась панике и поехала вместе с теми коллаборантами, которые целенаправленно уезжали в сторону России. Сообщается о том, что по 1000 сидячих мест в автобусах оккупанты каждый день предоставляли. Хоть они рассказывают, что 30 тысяч переместили в Россию, можно элементарно посчитать: не больше 5-6 тысяч они вывезли в Российскую Федерацию. Обещают по 100 тысяч гривен в эквиваленте единоразовой помощи и какой-то жилищный сертификат. Непонятно что это за сертификат, где он будет применяться. Но рассказывают, что якобы его можно будет использовать как первоначальный взнос по ипотеке. Может, где-то в Хабаровском крае. Людей вывозят Краснодарский край далее связь с людьми теряется", – сообщил Хлань.

Советник главы ОВА также высказал опасения по поводу того, что репрессии в Херсоне могут усилиться, поскольку отказываются выезжать из города преимущественно люди с активной проукраинской позицией.

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В настоящее время оккупанты добиваются того, чтобы как можно больше людей покинули город.

"Вот вчера был еще один взрыв в одном из отделений полиции. Давайте отметим, что эти отделения полиции пустые. Это вот второй уже взрыв в отделении полиции. Они пустые, но оккупанты начинают раздувать скандал, якобы "видите, террористические акты". Вот, "Вооруженные силы Украины устраивают террористические акты". То есть происходит нагнетание ситуации, подстегивают, чтобы люди эвакуировались из Херсона", – убеждает он.