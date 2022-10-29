Оккупанты во время отступления вдвое плотнее минируют территорию, - Монастырский

На недавно освобожденных территориях заминирование вдвое более плотное, чем на деоккупированной части Киевщины или Черниговщины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Укринформ, об этом сообщил в эфире телемарафона "Единые новости" министр внутренних дел Денис Монастырский.

"Если раньше мы могли говорить о разминировании на Луганщине, Донетчине, то, к сожалению, пока мы вынуждены говорить об этом фактически на большей части территории нашего государства. Действительно, заминировано фактически все (на недавно деоккупированных территориях – ред.). Если мы сравниваем с Киевщиной или Черниговщиной, то заминирование вдвое плотнее. Это, конечно, связано и с продолжительностью пребывания там врага, и с тем, что они больше используют этот способ как сдерживание наших войск", - сказал глава МВД.

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Он отметил, что разминированием занимаются фактически две службы – ГСЧС и полиция. В последние месяцы работники ГСЧС обнаружили более 250 тысяч взрывоопасных предметов, еще 130 тысяч - работники полиции.

Украинским пиротехникам помогают и западные специалисты.

По словам Монастырского, когда специалисты по гуманитарному разминированию видят объемы необходимых работ, они говорят, что это продлится десятки лет. Однако, глядя на работу наших специалистов, нужно признать, что их эффективность в разы выше", - отметил министр.

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