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Новости Война
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минирование (1442) освобождение (562) Монастырский (335)

Оккупанты во время отступления вдвое плотнее минируют территорию, - Монастырский

мінування,міна,міни

На недавно освобожденных территориях заминирование вдвое более плотное, чем на деоккупированной части Киевщины или Черниговщины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Укринформ, об этом сообщил в эфире телемарафона "Единые новости" министр внутренних дел Денис Монастырский.

"Если раньше мы могли говорить о разминировании на Луганщине, Донетчине, то, к сожалению, пока мы вынуждены говорить об этом фактически на большей части территории нашего государства. Действительно, заминировано фактически все (на недавно деоккупированных территориях – ред.). Если мы сравниваем с Киевщиной или Черниговщиной, то заминирование вдвое плотнее. Это, конечно, связано и с продолжительностью пребывания там врага, и с тем, что они больше используют этот способ как сдерживание наших войск", - сказал глава МВД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Харьковской области нашли 765 тел погибших во время войны, предварительно идентифицировано 453, - Монастырский

Он отметил, что разминированием занимаются фактически две службы – ГСЧС и полиция. В последние месяцы работники ГСЧС обнаружили более 250 тысяч взрывоопасных предметов, еще 130 тысяч - работники полиции.

Украинским пиротехникам помогают и западные специалисты.

По словам Монастырского, когда специалисты по гуманитарному разминированию видят объемы необходимых работ, они говорят, что это продлится десятки лет. Однако, глядя на работу наших специалистов, нужно признать, что их эффективность в разы выше", - отметил министр.

Читайте: Российские террористы заминировали дамбы и агрегаты Каховской ГЭС, - Зеленский
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Топ комментарии
+6
зэ=гнида очередная
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29.10.2022 21:22
+6
Oleksii @chemodanov_di

Голосувалка на одному з рос. телеграмканалів, як правильно бомбити Україну.
50.000 респондентів за 3 години.
12 +4 + 62 = 78%
За те, щоб нищити все живе ковровими бомбардуваннями з використанням ЯЗ.
А так да, то лише тільки путін винний, але ось-ось помре від раку і все буде добре.

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29.10.2022 21:23
+2
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29.10.2022 21:34
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зэ=гнида очередная
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29.10.2022 21:22 Ответить
Тимошенко паскуда -п#дорас, сдохни марадер на крови украинского народа !
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30.10.2022 00:08 Ответить
Oleksii @chemodanov_di

Голосувалка на одному з рос. телеграмканалів, як правильно бомбити Україну.
50.000 респондентів за 3 години.
12 +4 + 62 = 78%
За те, щоб нищити все живе ковровими бомбардуваннями з використанням ЯЗ.
А так да, то лише тільки путін винний, але ось-ось помре від раку і все буде добре.

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29.10.2022 21:23 Ответить
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29.10.2022 21:34 Ответить
Перші слуги та їх теперішні онуки, тищенко, катлєта, тимошенко, корабельна СОСна, аналТабу, МАНА, МАНА блок!!
Генетику не підміниш грошима та МАНДАтом!!
Дезинформація це і є зброя рашистів з часів ще совка!!
‼️❤️🇺🇦⚔️😡👏✌️✊👍🇺🇸🇬🇧😠🇪🇺‼️❤️🇺🇦⚔️ Рекомендую прочитати КНИГУ про дії московіі !!!
Дезинформация. Тайная стратегия абсолютной власти | Автор книги - Ион Михай Пачепа , Рональд Рычлак
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29.10.2022 22:28 Ответить
не читав поки що
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29.10.2022 22:36 Ответить
Таке завжди в будь-яку тему.

Під вечір на каналі Еспресо промайнула інформація, але потім її прибрали..
Ще кацапське джерело повідомило:

"В Москва-реке обнаружено тело бывшего генерала Александра Лапина. На месте работают представители Министерства обороны и полиции."

Добре, щоб це був не фейк.
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29.10.2022 21:26 Ответить
ех не позбираю грибочків під Ізюмом вже ніколи 😕
мамо казала як вони студентами збирали у 67-ому у Занках і вийшли на мвнне поле
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29.10.2022 21:32 Ответить
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29.10.2022 22:12 Ответить
а чому б не прийняти до уваги цікавий досвід, коли німецькі полонені розміновували свої мінні поля у 2-й світовій на узбережжі проливу
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30.10.2022 07:22 Ответить
Я теж дивуюсь, ми їх годуємо, даємо дзвонити матєрям і обмінюємо. Причому, у Золкіна на одному інтерв'ю кацапське бидло сказало, що, якщо відправлять знову- доведеться іти… Треба зробити так, щоб вони не відпочивали, а,хоча б, відпрацьовували те смачне в полоні, на яке ці падли не заслуговують. Це- мінімум, що можна з них мати. Ні! Вони у нас на курорті! Нема слів
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30.10.2022 14:16 Ответить
 
 