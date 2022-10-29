Окупанти під час відступу вдвічі щільніше мінують територію, - Монастирський
На нещодавно визволених територіях замінування вдвічі щільніше, ніж на деокупованій частині Київщини або Чернігівщини.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням Укрінформ, про це повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини" міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.
"Якщо раніше ми могли говорити про розмінування на Луганщині, Донеччині, то, на жаль, наразі ми змушені говорити про це фактично на більшій частині території нашої держави. Дійсно, заміновано фактично все (на нещодавно деокупованих територіях - ред.). Якщо ми порівнюємо з Київщиною або Чернігівщиною, то замінування вдвічі щільніші. Це, звичайно, пов'язано і з тривалістю перебування там ворога, і з тим, що вони більше використовують цей спосіб як стримування наших військ", - сказав глава МВС.
Він зазначив, що розмінуванням займаються фактично дві служби - ДСНС та поліція. Протягом останніх місяців працівники ДСНС виявили понад 250 тисяч вибухонебезпечних предметів, ще 130 тисяч - працівники поліції.
Українським піротехнікам допомагають і західні фахівці.
За словами Монастирського, коли спеціалісти з гуманітарного розмінування бачать обсяги необхідних робіт, вони говорять, що це триватиме десятки років. "Однак, дивлячись на роботу наших спеціалістів, треба визнати, що їхня ефективність у рази вища", - зауважив міністр.
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Голосувалка на одному з рос. телеграмканалів, як правильно бомбити Україну.
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За те, щоб нищити все живе ковровими бомбардуваннями з використанням ЯЗ.
А так да, то лише тільки путін винний, але ось-ось помре від раку і все буде добре.
Генетику не підміниш грошима та МАНДАтом!!
Дезинформація це і є зброя рашистів з часів ще совка!!
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Дезинформация. Тайная стратегия абсолютной власти | Автор книги - Ион Михай Пачепа , Рональд Рычлак
Під вечір на каналі Еспресо промайнула інформація, але потім її прибрали..
Ще кацапське джерело повідомило:
"В Москва-реке обнаружено тело бывшего генерала Александра Лапина. На месте работают представители Министерства обороны и полиции."
Добре, щоб це був не фейк.
мамо казала як вони студентами збирали у 67-ому у Занках і вийшли на мвнне поле