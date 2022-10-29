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мінування (1214) визволення (561) Монастирський (392)

Окупанти під час відступу вдвічі щільніше мінують територію, - Монастирський

мінування,міна,міни

На нещодавно визволених територіях замінування вдвічі щільніше, ніж на деокупованій частині Київщини або Чернігівщини.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням Укрінформ, про це повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини" міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

"Якщо раніше ми могли говорити про розмінування на Луганщині, Донеччині, то, на жаль, наразі ми змушені говорити про це фактично на більшій частині території нашої держави. Дійсно, заміновано фактично все (на нещодавно деокупованих територіях - ред.). Якщо ми порівнюємо з Київщиною або Чернігівщиною, то замінування вдвічі щільніші. Це, звичайно, пов'язано і з тривалістю перебування там ворога, і з тим, що вони більше використовують цей спосіб як стримування наших військ", - сказав глава МВС.

Також читайте: На Харківщині знайшли 765 тіл загиблих під час війни, попередньо ідентифіковано 453, - Монастирський

Він зазначив, що розмінуванням займаються фактично дві служби - ДСНС та поліція. Протягом останніх місяців працівники ДСНС виявили понад 250 тисяч вибухонебезпечних предметів, ще 130 тисяч - працівники поліції.

Українським піротехнікам допомагають і західні фахівці.

За словами Монастирського, коли спеціалісти з гуманітарного розмінування бачать обсяги необхідних робіт, вони говорять, що це триватиме десятки років. "Однак, дивлячись на роботу наших спеціалістів, треба визнати, що їхня ефективність у рази вища", - зауважив міністр.

Також читайте: Російські військові активно мінують окуповану Херсонську область, - Центр національного спротиву

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Топ коментарі
+6
зэ=гнида очередная
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29.10.2022 21:22
+6
Oleksii @chemodanov_di

Голосувалка на одному з рос. телеграмканалів, як правильно бомбити Україну.
50.000 респондентів за 3 години.
12 +4 + 62 = 78%
За те, щоб нищити все живе ковровими бомбардуваннями з використанням ЯЗ.
А так да, то лише тільки путін винний, але ось-ось помре від раку і все буде добре.

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29.10.2022 21:23
+2
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29.10.2022 21:34
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зэ=гнида очередная
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29.10.2022 21:22 Відповісти
Тимошенко паскуда -п#дорас, сдохни марадер на крови украинского народа !
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30.10.2022 00:08 Відповісти
Oleksii @chemodanov_di

Голосувалка на одному з рос. телеграмканалів, як правильно бомбити Україну.
50.000 респондентів за 3 години.
12 +4 + 62 = 78%
За те, щоб нищити все живе ковровими бомбардуваннями з використанням ЯЗ.
А так да, то лише тільки путін винний, але ось-ось помре від раку і все буде добре.

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29.10.2022 21:23 Відповісти
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29.10.2022 21:34 Відповісти
Перші слуги та їх теперішні онуки, тищенко, катлєта, тимошенко, корабельна СОСна, аналТабу, МАНА, МАНА блок!!
Генетику не підміниш грошима та МАНДАтом!!
Дезинформація це і є зброя рашистів з часів ще совка!!
‼️❤️🇺🇦⚔️😡👏✌️✊👍🇺🇸🇬🇧😠🇪🇺‼️❤️🇺🇦⚔️ Рекомендую прочитати КНИГУ про дії московіі !!!
Дезинформация. Тайная стратегия абсолютной власти | Автор книги - Ион Михай Пачепа , Рональд Рычлак
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29.10.2022 22:28 Відповісти
не читав поки що
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29.10.2022 22:36 Відповісти
Таке завжди в будь-яку тему.

Під вечір на каналі Еспресо промайнула інформація, але потім її прибрали..
Ще кацапське джерело повідомило:

"В Москва-реке обнаружено тело бывшего генерала Александра Лапина. На месте работают представители Министерства обороны и полиции."

Добре, щоб це був не фейк.
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29.10.2022 21:26 Відповісти
ех не позбираю грибочків під Ізюмом вже ніколи 😕
мамо казала як вони студентами збирали у 67-ому у Занках і вийшли на мвнне поле
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29.10.2022 21:32 Відповісти
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29.10.2022 22:12 Відповісти
а чому б не прийняти до уваги цікавий досвід, коли німецькі полонені розміновували свої мінні поля у 2-й світовій на узбережжі проливу
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30.10.2022 07:22 Відповісти
Я теж дивуюсь, ми їх годуємо, даємо дзвонити матєрям і обмінюємо. Причому, у Золкіна на одному інтерв'ю кацапське бидло сказало, що, якщо відправлять знову- доведеться іти… Треба зробити так, щоб вони не відпочивали, а,хоча б, відпрацьовували те смачне в полоні, на яке ці падли не заслуговують. Це- мінімум, що можна з них мати. Ні! Вони у нас на курорті! Нема слів
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30.10.2022 14:16 Відповісти
 
 