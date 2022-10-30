Россия после выхода из зернового соглашения уже предлагает заменить украинское зерно своим
В российском Минсельхозе после остановки участия страны в "зерновом соглашении" заявили, что Россия готова полностью заменить украинское зерно на мировом рынке.
Об этом заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев, сообщают РИА Новости и "Медуза", передает Цензор.НЕТ.
"С учетом урожая нынешнего года Российская Федерация готова полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки по приемлемым ценам всем заинтересованным странам", - заявил Патрушев.
"С учетом того, что Россия всегда была и остается надежным партнером и готова обеспечить мир необходимым объемом продовольствия, наша страна готова в ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тыс. тонн зерновых. В частности, мы будем делать это с участием нашего надежного партнера – Турции", - добавил он.
Патрушев также заявил, что зерновое соглашение "не только не решила проблемы нуждающихся стран, но и даже в каком-то смысле их усугубила", так как суда из Украины, в основном, направлялись в Европу, что неоднократно опровергалось представителями Украины.
Пожалуйста, подождите...
оонь до кацапії, як мухі на лайно летять - партнери знайшли один одного.
Не совсем...Иран разрабатывал дроны с 1989 года. То, что они получили в распоряжение пару сбитых американсикх дронов, конечно, способствовало разработке, но дроны у них были и до того.
Те, которые терроризируют наши города называются Шахед 136 не просто так - это 136я модель этой серии дронов...а у них есть и другие серии.
И да, у США нет таких дешевых и одновременно мощных дронов, да еще и в таких количествах.
Оборотни...
бо мета в них одна - знищення України, а це, в тому числі, означє позбавити Україну експорту, тобто грошей.
прикриється сомалі, ефіопією, голодаючіми мозамбікцямі, іраном, хріном собачiм - і погодиться на кацапські умови...
1. Всі преференції експорту за зерновою угодою для РФ будуть зняті.
2. РФ вклала кошти в накопичення пропозиції для експорту (нехай їх і куштує).
3. Військовий супровід кораблів з Українським зерном буде дуже ефективним!.
Росія не є надійним партнером ні в чому.
Для них головне - накормити Африку, бо інакше вони будуть вимушені кормити її власним зерном.
У мордорі все через згвалтування.
"Принуждение к миру, любви, закупке газа, зерна."
Тьху, збоченці довбані.
Невже російські та білоруські ракетні удари по наших елеваторах із зерном були не достатньою підставою щоб отравити та знищити все російське зерно і всі їх ферми?