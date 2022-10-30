Россия после выхода из зернового соглашения уже предлагает заменить украинское зерно своим

В российском Минсельхозе после остановки участия страны в "зерновом соглашении" заявили, что Россия готова полностью заменить украинское зерно на мировом рынке.

Об этом заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев, сообщают РИА Новости и "Медуза", передает Цензор.НЕТ.

"С учетом урожая нынешнего года Российская Федерация готова полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки по приемлемым ценам всем заинтересованным странам", - заявил Патрушев.

"С учетом того, что Россия всегда была и остается надежным партнером и готова обеспечить мир необходимым объемом продовольствия, наша страна готова в ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тыс. тонн зерновых. В частности, мы будем делать это с участием нашего надежного партнера – Турции", - добавил он.

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Патрушев также заявил, что зерновое соглашение "не только не решила проблемы нуждающихся стран, но и даже в каком-то смысле их усугубила", так как суда из Украины, в основном, направлялись в Европу, что неоднократно опровергалось представителями Украины.