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зерно (1039) Патрушев (77) россия (93015)

Россия после выхода из зернового соглашения уже предлагает заменить украинское зерно своим

дмитрий,патрушев

В российском Минсельхозе после остановки участия страны в "зерновом соглашении" заявили, что Россия готова полностью заменить украинское зерно на мировом рынке.

Об этом заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев, сообщают РИА Новости и "Медуза", передает Цензор.НЕТ.

"С учетом урожая нынешнего года Российская Федерация готова полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки по приемлемым ценам всем заинтересованным странам", - заявил Патрушев.

"С учетом того, что Россия всегда была и остается надежным партнером и готова обеспечить мир необходимым объемом продовольствия, наша страна готова в ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тыс. тонн зерновых. В частности, мы будем делать это с участием нашего надежного партнера  – Турции", - добавил он.

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Патрушев также заявил, что зерновое соглашение "не только не решила проблемы нуждающихся стран, но и даже в каком-то смысле их усугубила", так как суда из Украины, в основном, направлялись в Европу, что неоднократно опровергалось представителями Украины.
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Топ комментарии
+30
Не своє зерно,а пижжене в Україні
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29.10.2022 23:59
+19
Если они выходят из зернового соглашения то и санкции должны на них вернуться соответствующие
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30.10.2022 00:02
+16
Через Туреччину хочуть. Значить, Чорним морем. Тобто, це не кацапське зерно - це теж українське зерно, просто вкрадене кацапами. Наїбуліна вже вихвалалася про "рєкордний уражай", який дивним чином збігся з окупацією зерносховищ Півдня України
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30.10.2022 00:06
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Гроші не пахнуть, щури з оон готові танцювати під кацапську дуду!
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29.10.2022 23:53 Ответить
це може статися...
оонь до кацапії, як мухі на лайно летять - партнери знайшли один одного.
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29.10.2022 23:57 Ответить
куй за щеку им...
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29.10.2022 23:53 Ответить
замінити їм в масквабад ракету ядерну та в бункер на уралі
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29.10.2022 23:54 Ответить
Та вже весь світ знає, які ви "надьожниє партньори"
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29.10.2022 23:56 Ответить
Будущий през рашки
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29.10.2022 23:56 Ответить
Альянс Кадирова з Прігожиним буде проти
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30.10.2022 00:19 Ответить
это не тот патрушев)
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30.10.2022 01:43 Ответить
Той вже старий, він саме цього свого сина й проштовкує на самий верх
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30.10.2022 03:41 Ответить
Лучше потопить весь пиратский флот России и не идти на условия русских пиратов и террористов. Нужно Украине больше подводных дронов и больше ракет всех дальностей и больше беспилотников, эти шахиды иранские же по дронам США создали, Украине нужны оригинальные дроны от США - 5 тысяч дронов!!! Украина уничтожит всю Армию России!!!
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29.10.2022 23:56 Ответить
"эти шахиды иранские же по дронам США создали"

Не совсем...Иран разрабатывал дроны с 1989 года. То, что они получили в распоряжение пару сбитых американсикх дронов, конечно, способствовало разработке, но дроны у них были и до того.
Те, которые терроризируют наши города называются Шахед 136 не просто так - это 136я модель этой серии дронов...а у них есть и другие серии.
И да, у США нет таких дешевых и одновременно мощных дронов, да еще и в таких количествах.
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30.10.2022 00:08 Ответить
Та США якось не планували мабуть терористичні атаки , а для ударів по військовим цілям треба інші дрони .
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30.10.2022 00:13 Ответить
Отож.
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30.10.2022 00:14 Ответить
Комар может и в пароход с зерном из кацапии залететь. Случайно.
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29.10.2022 23:57 Ответить
Не своє зерно,а пижжене в Україні
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29.10.2022 23:59 Ответить
Кстати, таки да! и на это МЗС Украины просто обязано обратить внимание Мира.
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30.10.2022 00:06 Ответить
ООН плевать чьё зерно, главное чтобы оно было.
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30.10.2022 00:25 Ответить
Як так розумію "пизжене" уже розпродали ( якось з новин зникло про то шо Україна вимагає зарештувати чи не купувати крадене зерно як раз після "угоди". одна із умов ? (можливо помиляюсь ) , і тепер "угода" стала не потрібна москалям .
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30.10.2022 00:09 Ответить
Надёжный партнёр?Даже не смешно.
Оборотни...
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30.10.2022 00:02 Ответить
Если они выходят из зернового соглашения то и санкции должны на них вернуться соответствующие
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30.10.2022 00:02 Ответить
Усі щось забули, що за цією угодою кацапам послабили санкції та дозволили продавати добрива. Зараз треба ці санкції миттєво повернути!!!
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30.10.2022 00:24 Ответить
Там наверное и не только это
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30.10.2022 00:27 Ответить
Тоді було також розблоковано постачання підсанкційних матеріалів у московитський анклав - Кенінгсбегрську обл.
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30.10.2022 16:50 Ответить
Газ, нефть, алмази - ноу, хоть хліб заберу у населенія, мо чмобілізуватись будуть
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30.10.2022 00:04 Ответить
Рф уже лет 10 в топе экспортёров зерна.
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30.10.2022 00:26 Ответить
І шо?
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30.10.2022 00:35 Ответить
Лось надувной топ - не зерно а понти
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30.10.2022 00:58 Ответить
Твоя рашка в таком же *топ-10* як і *друга армія світу*
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30.10.2022 01:18 Ответить
Про армию сказать сложно, но даже по англоязычным данным по экспорту пшеницы рф обошла США в 2016 году и с тех пор №1.
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30.10.2022 01:25 Ответить
замість того аби сратись друг з другом достатньо відкрити статистику. Я про експорт зерна з раші більший ніж з України знав ще до 2014 року. Курська і інші області разом з Кубанню, що межують з нами більші по площі за Україну. А це - чорноземні області. Та й сіроземи при достатньому удобрюванні дають високі врожаї. Ще є степи поволжья. Можливо кукурудзи у відсотках вони вирощують менше.
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30.10.2022 12:48 Ответить
та кацапи своє і безкоштовно ооні віддадуть,
бо мета в них одна - знищення України, а це, в тому числі, означє позбавити Україну експорту, тобто грошей.
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30.10.2022 00:05 Ответить
Через Туреччину хочуть. Значить, Чорним морем. Тобто, це не кацапське зерно - це теж українське зерно, просто вкрадене кацапами. Наїбуліна вже вихвалалася про "рєкордний уражай", який дивним чином збігся з окупацією зерносховищ Півдня України
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30.10.2022 00:06 Ответить
Не тільки зерносховищ...вони ще й врожай зібрали з Херсонщини і Запорізьскої області....
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30.10.2022 00:09 Ответить
Крадене зерно вони роспродали під час дії зернової угоди, однією з умов було розблокувати платежі за нього, наше зерно пішло лише частково, через те що вони часто затримували відправку....
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30.10.2022 00:16 Ответить
Вони й своє в більшості продавали через Чорноморські порти. Але потужності Новоросійська не надто великі. Тож захопивши Крим вони збільшили свої потужності за рахунок кримських портів. А наші заблокували в Маріуполі, Бердянську, Херсоні і Миколаєві. Тож поки не звільнимо Херсон, то про Миколаїв і говорити нічого. А взагалі для нашої безпеки раша не повинна мати кораблів у Чорному морі. Навіть торгові судна повинні арештовуватись через розбійницьку політику раші.
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30.10.2022 12:54 Ответить
На своє, чи на те, що у нас вкрали?
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30.10.2022 00:08 Ответить
Ну так а с х#я ли им по 500 тыс. тонн бесплатно предлагать африканским нигерам? Понятно,что краденное в Украине.
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30.10.2022 00:11 Ответить
Вывезли зерно с Украины и хотят продать его как свое.
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30.10.2022 00:11 Ответить
Вонючие ублюдки,которым различные гутиереши с радостью сделают минет.
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30.10.2022 00:12 Ответить
Бізнес продовжується.. Невже газу їм не вистачило, щоб повестися на це лайно?
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30.10.2022 00:13 Ответить
Не допоможе, кацапьске вороване зірно в крові, все пропаде та зіпсується.
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30.10.2022 00:16 Ответить
для оон це черговий тест на вшивість і вона знов його не пройде.
прикриється сомалі, ефіопією, голодаючіми мозамбікцямі, іраном, хріном собачiм - і погодиться на кацапські умови...
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30.10.2022 00:17 Ответить
да это дно...
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30.10.2022 00:23 Ответить
Якщо світова спільнота поведе се вірно, то:
1. Всі преференції експорту за зерновою угодою для РФ будуть зняті.
2. РФ вклала кошти в накопичення пропозиції для експорту (нехай їх і куштує).
3. Військовий супровід кораблів з Українським зерном буде дуже ефективним!.
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30.10.2022 00:27 Ответить
До речі варте уваги те, що ******** Патрушева став міністром. Нікакой карупциі на раисе нєт))
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30.10.2022 00:29 Ответить
Який надійний партнер з маніяка і злочинця.
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30.10.2022 00:32 Ответить
Яке своє?Вона сп"здила наше зерно а тепер видає за своє.
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30.10.2022 00:49 Ответить
Патрушев тягне патрушева на президента 🤣 Кадыров в пролёте Скоро там будет море трупов
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30.10.2022 01:13 Ответить
Не вийде. Це такий же шантаж, як і з газом.

Росія не є надійним партнером ні в чому.
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30.10.2022 01:18 Ответить
ООН погодиться на умови терориста та підпише свій некролог .
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30.10.2022 01:51 Ответить
Найцікавіше в цій історії те, що самі "нужденні" ні слова не мовлять. Може вони там не такі голодні??
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30.10.2022 06:14 Ответить
ну так вони можуть за свої купити значно менше. Це оон бідкається аби в недемократичних і воровських режимах люди не вмирали з голоду. Така собі гуманність до одних, а те, що в Україні і раші теж гинуть люди через дії кремля, це оон турбує ще трохи менше ніж папу римського.
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30.10.2022 12:58 Ответить
І ООН погодиться. Їм начхати, що більшою мірою то зерно українське, із захоплених територій, що гроші, які вони заплатять парашці за це, підуть на подальшу війну в Україні, на загибель тичяч українців.
Для них головне - накормити Африку, бо інакше вони будуть вимушені кормити її власним зерном.
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30.10.2022 08:13 Ответить
По любові, взаємній згоді, домовленності, це не про кацапів.
У мордорі все через згвалтування.
"Принуждение к миру, любви, закупке газа, зерна."
Тьху, збоченці довбані.
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30.10.2022 09:45 Ответить
Не обращая внимания на конвульсии молча 3.14ить.
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30.10.2022 09:46 Ответить
Надежный партнёр аххахахаха
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30.10.2022 12:34 Ответить
Да какое нахрен у рашки своё зерно, когда они последний хрен без соли доедают???
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30.10.2022 13:40 Ответить
Питання, а чому це в рф досі існує зерно??? Чому воно досі не було знищено та не було отравлено?

Невже російські та білоруські ракетні удари по наших елеваторах із зерном були не достатньою підставою щоб отравити та знищити все російське зерно і всі їх ферми?
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30.10.2022 15:45 Ответить
А значить нам блокаду вільного мореплавства а загарбнику тепер і санкції зняти і експорт якій їм ніхто і так не блокував...схема нехитра подивимось як безпринципний захід відреагує
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30.10.2022 16:04 Ответить
 
 