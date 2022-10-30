Профессиональные военные РФ не выдерживают натиска ВСУ и массово пишут рапорты на расторжение контрактов, - перехват СБУ. АУДИО
У военных РФ гораздо лучшая подготовка, чем у мобилизованных рашистов, но даже ее мало, чтобы выжить в Украине. Так что провоевав на нашей земле примерно 2 месяца, они целыми подразделениями разрывают контракты.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует новый телефонный разговор российских захватчиков, который перехватила СБУ.
"Короче, мы сегодня будем писать рапорта о расторжении контракта в связи с несоблюдением условий... Нех*й нам тут делать, это мы так решили… Мы тут уже два месяца воюем, а нам ни копейки не заплатили…", - рассказывает жене контрактник ВС РФ.
Он жалуется на безумные потери из-за ВСУ и на то, что российское командование сильно косячит. Теперь этот доброволец "не готов за них умирать".
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+12 Alexey Chernyavsky
показать весь комментарий30.10.2022 11:27
+12 Bob Fayn
показать весь комментарий30.10.2022 11:30
+9 mrSmith
показать весь комментарий30.10.2022 11:30
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Пожалуйста, подождите...
Якщо цю маячню слухати, то виникає питання: можливо, якщо просто почекати місяць, кацапи самі втечуть?
Кадри від 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.За это он получил пулю https://t.me/AFUStratCom/8995
Тільки так,без жалю,знищувати кацапську наволоч...
і це треба розуміти хоча б для себе.
кадыркиным пофиг кого гнать в стойло... мобиков, чмобиков, контрактников или призывников...
хорохорится по телефону можно бесконечно... только вот жизнь оккупанта не бесконечная...
слава ВСУ !!! (однозначно)
Лиса:
- Устроилась на работу в курятник, продержалась неделю, но там был такой петушок, что не удержалась и съела, не досчитались и выгнали!
Волк:
- А я в псарню устроился, даже гавкать научился и с собаками из одной миски жрал, но не выдержал и съел овцу, не досчитались и турнули!
Медведь:
- А я с кадыровцами в заградотряде, на Украине, служу!
Волк и лиса:
- И что?!
Медведь:
- Нормально. Перед нами - одни «чмобики», их никто не считает Пропал - списали как дезертира !
додому збираються...
наївні...
Тобто починає доходити до них, що вони воюють "за них". І лише "за гроші".