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Новости Агрессия России против Украины Война
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армия РФ (18050) контракт (397) СБУ (19470) перехват (338)

Профессиональные военные РФ не выдерживают натиска ВСУ и массово пишут рапорты на расторжение контрактов, - перехват СБУ. АУДИО

У военных РФ гораздо лучшая подготовка, чем у мобилизованных рашистов, но даже ее мало, чтобы выжить в Украине. Так что провоевав на нашей земле примерно 2 месяца, они целыми подразделениями разрывают контракты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует новый телефонный разговор российских захватчиков, который перехватила СБУ.

"Короче, мы сегодня будем писать рапорта о расторжении контракта в связи с несоблюдением условий... Нех*й нам тут делать, это мы так решили… Мы тут уже два месяца воюем, а нам ни копейки не заплатили…", - рассказывает жене контрактник ВС РФ.

Он жалуется на безумные потери из-за ВСУ и на то, что российское командование сильно косячит. Теперь этот доброволец "не готов за них умирать".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Впервые в войне: ВСУ уничтожили сразу целую российскую батарею из 5 САУ 152 мм Мста-С. ВИДЕО
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Топ комментарии
+12
Та оно и понятно.Если по 950 в день косить, бумаги на контракты не хватит.
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30.10.2022 11:27
+12
При здачі в полон один кацапський виродок у спортивках спробував кинути гранату
Кадри від 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.За это он получил пулю https://t.me/AFUStratCom/8995
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30.10.2022 11:30
+9
Це прямо стиль єдиного *********.
Якщо цю маячню слухати, то виникає питання: можливо, якщо просто почекати місяць, кацапи самі втечуть?
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30.10.2022 11:30
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Та оно и понятно.Если по 950 в день косить, бумаги на контракты не хватит.
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30.10.2022 11:27 Ответить
2 армия в мире х...е, но по утилизации - первая.
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30.10.2022 11:33 Ответить
Написати одне а чи іх відпустят .
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30.10.2022 11:29 Ответить
Це прямо стиль єдиного *********.
Якщо цю маячню слухати, то виникає питання: можливо, якщо просто почекати місяць, кацапи самі втечуть?
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30.10.2022 11:30 Ответить
сбу займається теж відосиками, і там 95квартальні метастази
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30.10.2022 11:35 Ответить
не смотри видосики от сбу, и интернет себе выключи. Многим интересно что блеют обосраные кацапы
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30.10.2022 11:44 Ответить
немає впевненості, що це блеють саме кацапи
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30.10.2022 13:20 Ответить
При здачі в полон один кацапський виродок у спортивках спробував кинути гранату
Кадри від 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.За это он получил пулю https://t.me/AFUStratCom/8995
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30.10.2022 11:30 Ответить
Патронов не жалели. Это правильно. Кацап должен стать хорошим гарантировано.
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30.10.2022 11:40 Ответить
Нашим бійцям низький уклін за сміливість,самовідданість.
Тільки так,без жалю,знищувати кацапську наволоч...
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30.10.2022 12:07 Ответить
Что в мозгах было? Героические рассказы про "дидов"? "Рюськие не здаются"? Теперь холодный лежит. Ох,упоротое стадо.
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30.10.2022 12:09 Ответить
Как в кыно - Может меня даже наградят, посмертно.(бриллиантовая рука).
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30.10.2022 12:40 Ответить
не здався в полон і хотів підірвати себе і ворога... це знаєте у всіх арміях світу за будь-яких війн називається подвигом..
і це треба розуміти хоча б для себе.
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30.10.2022 13:27 Ответить
Подвиг і кацапи-діаметрально протилежні поняття. І не теба сьогодні реєструватись на сайті,щоб втирати маячню.
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30.10.2022 14:17 Ответить
я на цьому сайті більш твого. І висловив свою особисту думку. Тієї бабі яка нижче, я навіть і відповідати не буду.
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30.10.2022 14:25 Ответить
Пусті балачки.
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30.10.2022 15:04 Ответить
Ти звідки тут *нарісовался?* що б прославляти *алєксандров матросавих*?? То тобі не подобаються *відосікі от СБУ*..... то вже й рашист. який намагався гранатою вбити українських захисників в тебе *герой*
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30.10.2022 14:22 Ответить
Уніан..https://t.me/uniannet/78203 А тем временем мобики на россии не желают становиться пушечным мясом и засыпают в бак БТРа песок
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30.10.2022 11:31 Ответить
при написанні рапорту смердами, головне - це правильне розривання контракту царем, коли йому холоп цю чєлобитну подає! ))
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30.10.2022 11:34 Ответить
Прикольно що зарплату оркам не виплачують а вони думали поїдуть в Росію мільйонерами
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30.10.2022 11:37 Ответить
і що розірвеш контракт , а тебе просто візьмуть і мобілізують !
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30.10.2022 11:38 Ответить
Да, нет методов против Кости Сапрыкина.
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30.10.2022 11:41 Ответить
А як же духовні скрепи?
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30.10.2022 11:40 Ответить
Скрєпа відоізменилась. Теперь єто стейк, пінта піва і вай фай.
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30.10.2022 11:53 Ответить
а шо заградотряды уже сняли??? )))
кадыркиным пофиг кого гнать в стойло... мобиков, чмобиков, контрактников или призывников...
хорохорится по телефону можно бесконечно... только вот жизнь оккупанта не бесконечная...
слава ВСУ !!! (однозначно)
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30.10.2022 11:48 Ответить
Встречаются лиса, волк и медведь.
Лиса:
- Устроилась на работу в курятник, продержалась неделю, но там был такой петушок, что не удержалась и съела, не досчитались и выгнали!
Волк:
- А я в псарню устроился, даже гавкать научился и с собаками из одной миски жрал, но не выдержал и съел овцу, не досчитались и турнули!
Медведь:
- А я с кадыровцами в заградотряде, на Украине, служу!
Волк и лиса:
- И что?!
Медведь:
- Нормально. Перед нами - одни «чмобики», их никто не считает Пропал - списали как дезертира !
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30.10.2022 12:27 Ответить
Какое расторжение. Сюпрюга Ладу Калина хочет. И её ненаглядный Вазген в ожидании.
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30.10.2022 11:52 Ответить
рапорти будуть писати..

додому збираються...

наївні...
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30.10.2022 12:01 Ответить
Росторгнуть і підуть по чмобілізації
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30.10.2022 12:49 Ответить
"Мы тут 2 месяца за НИХ воюем, а они нам ни копейки еще не заплатили".

Тобто починає доходити до них, що вони воюють "за них". І лише "за гроші".
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30.10.2022 12:49 Ответить
Масово це коли 200 тисяч кацапів розірве контракти, а так звичайні поодинокі випадки.
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30.10.2022 16:08 Ответить
 
 