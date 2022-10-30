РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12107 посетителей онлайн
Новости Война
6 772 25
переговоры (4780) россия (93015) Кулеба Дмитрий (2880)

Россияне вечером делают гадость, утром предлагают "переговоры", - Кулеба

кулеба

Для россиян типично предлагать "переговоры" после того, как они совершат очередное преступление.

Об этом заявил в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Модель поведения россиян так предсказуема: если они совершат преступление вечером, ждите, что утром они предложат "поговорить". Вчера они подвергли риску голода миллионы людей, сегодня изображают готовность к переговорам. Никто не должен обманываться этим", - написал министр.

Читайте также: Путин готов к переговорам с Западом по снижению напряжения, но есть условия, - Лавров
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+30
Дозвольте не погодитись. Вони цілодобово вчиняють злочини, а як тільки їм дають п#зди - пропонують переговори.
показать весь комментарий
30.10.2022 16:47
+16
показать весь комментарий
30.10.2022 16:53
+11
даже предлагая договориться русня не перестает гадить...
ибо считает что нагнетая обстановку своим смрадом, она заставит согласиться на свои условия...
показать весь комментарий
30.10.2022 17:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дозвольте не погодитись. Вони цілодобово вчиняють злочини, а як тільки їм дають п#зди - пропонують переговори.
показать весь комментарий
30.10.2022 16:47 Ответить
Так точніше.
показать весь комментарий
30.10.2022 16:51 Ответить
показать весь комментарий
30.10.2022 17:47 Ответить
показать весь комментарий
30.10.2022 16:53 Ответить
Так это путлер "Нашу рашу" на вооружение взял. Любит похохохмить престарелый мальчуган...

показать весь комментарий
30.10.2022 16:59 Ответить
на самому ділі я би догледівся до кулеби як на наступного гетьмана - звено з цепи вийняти....
показать весь комментарий
30.10.2022 17:04 Ответить
чи Зеркаль - завжди є вибір!
показать весь комментарий
31.10.2022 06:01 Ответить
Мы живём в самой прекрасной стране на свете, а все остальные страны нам завидуют. Ведь:Это именно МЫ первыми полетели в космос и первыми прилетели из него.Это МЫ придумали водородную бомбу, автомобиль «Жигули» и много других страшных вещей.Это МЫ подняли казахстанскую целину и опустили грузинскую минералку.Это МЫ повернули вспять реки и женщин.Это МЫ можем делать три вещи одновременно: сидеть на унитазе, читать газету и курить.Это НАШИ женщины могут войти в горящую избу и вынести оттуда своих пьяных мужей.Это МЫ приручили пиво и одомашнили колбасу.Это МЫ храним лук в колготках, а «перец» в джинсах.Именно МЫ не подчинились ни Гитлеру, ни утренней гимнастике.Это МЫ придумали душиться одеколоном изнутри.Только МЫ можем пойти на медведя с голыми руками, а в гей-клуб с голыми ногами.Именно МЫ занимаем большую часть Евразии, чем Евразия не очень довольна.Это МЫ уверенно опережаем весь мир в области космоса, балета и навоза. Навоз - коричневое золото России!
показать весь комментарий
30.10.2022 17:04 Ответить
Канада подготовила новый пакет поддержки Украины - Джастин Трюдо



Премьер-министр страны принял участие в церемонии открытия XXVII Трехлетнего Конгресса украинских канадцев в Виннипеге, где и объявил о новых мерах поддержки.

По его словам, в частности планируется:

✔️Выпуск «Облигаций суверенитета Украины», которые помогут украинскому правительству и дальше предоставлять своим гражданам основные услуги.
✔️Канада введет новый пакет санкций против физических и юридических лиц рф, включая энергетический комплекс.
✔️39 бронированных машин боевой поддержки ACSV для ВСУ уже начали поставляться в Европу.
✔️55 млн долларов будет выделено для Красного Креста в помощь украинцам.
✔️15 млн долларов запланировано на организацию разминирования Украины.
показать весь комментарий
30.10.2022 17:04 Ответить
даже предлагая договориться русня не перестает гадить...
ибо считает что нагнетая обстановку своим смрадом, она заставит согласиться на свои условия...
показать весь комментарий
30.10.2022 17:05 Ответить
мені це вдолблювали в лоба - пушкінимі, товстимі, достоєвськими.... - не вдовбили...
показать весь комментарий
30.10.2022 17:18 Ответить
Кулебі давно час порозумнішати і не коментувати нескінченіші висери про якісь переговори.
показать весь комментарий
30.10.2022 17:06 Ответить
у нього нема на це часу... висери цілодобові
показать весь комментарий
30.10.2022 17:20 Ответить
Роблять гидоту кацапи, та Ви що? А в очі вже подивилися? То ж все Порошенко? Як там дороги? А три роки могли робити ракети, вам "бариги" залишили і проекти і гроші, але ви зробили невиправну помилку, а сьогодні говорите так, ніби цих три роки не було. А це ваші "бока".
показать весь комментарий
30.10.2022 17:08 Ответить
в них то зелю несе безупину то кулеба пасть не закриває
показать весь комментарий
30.10.2022 17:09 Ответить


...Ну бо москалі то вороги, я то ще малим від старих людей чув - то закарбувалося, а через життя підтвердилося. То саме знають мої діти і знатимуть (а дехто вже...) і онуки.
показать весь комментарий
30.10.2022 17:36 Ответить
зелені не пробойні - тре їхати шарпати коньки...
показать весь комментарий
30.10.2022 17:38 Ответить
показать весь комментарий
30.10.2022 17:41 Ответить
у нас гидота сидит на банковой. небритая такая гидота...
показать весь комментарий
30.10.2022 17:54 Ответить
Орки в Остросюжетном блокбастере - Увидеть Украину и умереть(с)

https://m.youtube.com/watch?v=sBddM0jOtbY
показать весь комментарий
30.10.2022 18:06 Ответить
а ***** тебе Украiну відеть, орк?
мухосрань свою бач там і ласти клей...
показать весь комментарий
30.10.2022 18:38 Ответить
 
 