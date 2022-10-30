Россияне вечером делают гадость, утром предлагают "переговоры", - Кулеба
Для россиян типично предлагать "переговоры" после того, как они совершат очередное преступление.
Об этом заявил в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"Модель поведения россиян так предсказуема: если они совершат преступление вечером, ждите, что утром они предложат "поговорить". Вчера они подвергли риску голода миллионы людей, сегодня изображают готовность к переговорам. Никто не должен обманываться этим", - написал министр.
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Премьер-министр страны принял участие в церемонии открытия XXVII Трехлетнего Конгресса украинских канадцев в Виннипеге, где и объявил о новых мерах поддержки.
По его словам, в частности планируется:
✔️Выпуск «Облигаций суверенитета Украины», которые помогут украинскому правительству и дальше предоставлять своим гражданам основные услуги.
✔️Канада введет новый пакет санкций против физических и юридических лиц рф, включая энергетический комплекс.
✔️39 бронированных машин боевой поддержки ACSV для ВСУ уже начали поставляться в Европу.
✔️55 млн долларов будет выделено для Красного Креста в помощь украинцам.
✔️15 млн долларов запланировано на организацию разминирования Украины.
ибо считает что нагнетая обстановку своим смрадом, она заставит согласиться на свои условия...
...Ну бо москалі то вороги, я то ще малим від старих людей чув - то закарбувалося, а через життя підтвердилося. То саме знають мої діти і знатимуть (а дехто вже...) і онуки.
https://m.youtube.com/watch?v=sBddM0jOtbY
мухосрань свою бач там і ласти клей...