Россияне вечером делают гадость, утром предлагают "переговоры", - Кулеба

Для россиян типично предлагать "переговоры" после того, как они совершат очередное преступление.

Об этом заявил в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Модель поведения россиян так предсказуема: если они совершат преступление вечером, ждите, что утром они предложат "поговорить". Вчера они подвергли риску голода миллионы людей, сегодня изображают готовность к переговорам. Никто не должен обманываться этим", - написал министр.

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