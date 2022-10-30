Россияне не прекращают ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию по состоянию на 18:00 30 октября о российском вторжении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Продолжаеюся двести сорок девятые сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях, не прекращает ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Враг продолжает обстрелы подразделений Сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Наносит удары по критической инфраструктуре и домам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

В течение суток противник нанес 3 ракетных и 1 авиационный удар, совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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Вражеским ударам подверглись районы более 15 населенных пунктов. Среди них - Купянск Харьковской области, Березнеговатое и Очаков Николаевской области.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины. Российская Федерация продолжает перебрасывание отдельных подразделений на территорию Республики Беларусь. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и применения ударных БПЛА с территории и воздушного пространства этой страны.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Ветеринарное, Двуречная, Старица, Стрелечья и Чугуновка Харьковской области;

на Купянском и Лиманском направлениях – из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Кисловка и Ольговка Харьковской области, Грековка и Невское Луганской области и Заречное в Донецкой области;

на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Майорск, Невское, Опытное, Северск и Соледар Донецкой области;

на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Александрополь Донецкой области;

на Новопавловском и Запорожском направлениях враг нанес огневое поражение в районах населенных пунктов Богоявленка, Времевка, Угледар, Новополь и Пречистовка Донецкой области, Зализничное, Малиновка, Новоданиловка, Ольговское, Чаривное и Красное Запорожской области.

На Южнобужском направлении огневому воздействию подверглись районы около 20 населенных пунктов вдоль линии столкновения.

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Оккупационные власти временно занятой территории Херсонской области пытаются создать на подконтрольной территории условия, непригодные для проживания местного гражданского населения. В частности, в Новой Каховке с 29 октября текущего года отключен доступ к интернету и через громкоговорители распространяют информацию о необходимости выезда из области в течение 48 часов из-за якобы угрозы ракетных ударов со стороны Вооруженных сил Украины. Первоочередной так называемой эвакуации подлежит медперсонал местных больниц и оперативные службы города. Кроме того, оккупационные власти издали указ, обязывающий предпринимателей распродать весь продовольственный товар и закрыть магазины и рынки с 1 ноября 2022 года.

По имеющейся информации, враг осуществляет подготовительные мероприятия по отводу артиллерийских подразделений из правобережной части Херсонской области, с последующим их возможным перебрасыванием на другие направления.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла по врагу 5 ударов: 1 – по району сосредоточения вооружения и военной техники, 2 – по взводным опорным пунктам, а также 2 – по позициям комплексов противовоздушной обороны противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили один пункт управления российских оккупантов".

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