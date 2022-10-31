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обстрел (25742) жертвы (1985)

13 человек пострадали в результате утренних обстрелов в Украине

ракета

В Украине в результате сегодняшних обстрелов российской армией пострадали 13 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире телемарафона сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

"На данный момент мы имеем 13 человек, которые были травмированы в результате сегодняшних атак РФ. И мы, конечно, будем вместе с СБУ, с прокуратурой устанавливать те убытки и фиксировать те преступления, которые были совершены сегодня на территории нашей страны", - заявил глава НПУ.

Как сообщалось, утром 31 октября российские войска нанесли массированный удар по территории Украины. Премьер-министр Денис Шмыгаль проинформировал, что поражены 10 регионов Украины, где повреждены 18 объектов, большинство из которых энергетические.

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31.10.2022 14:55 Ответить
Минимум 7,5 млрд гривен потеряла Украина 31 октября из-за объявленной по всей стране воздушной тревоги, заявил глава финансового комитета Верховной рады Данила Гетманцев. По его словам, атакуя страну в понедельник утром, когда люди идут на работу, "враг не только пытается нанести удар по энергетической инфраструктуре, но и парализовать экономическую активность".
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а все потому что кто то большой и серьезный в самом начале всего этого 3,14-zdeца, жутко засцал закрыть небо над Украиной. Сидели, лепетали, ничтоже сумнясь что "ни в коем случае нельзя допустить эскалации".
В конце концов получат как 3,14-zdeц так и эскалацию.
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31.10.2022 14:10 Ответить
Закриття неба над Україною можуть лиш країни НАТО котрі поряд - що буде фактично вступом НАТО в цю війну. Бісять українці котрим всі все винні, чому ми самі собі небо не закрили й не вкладались нормально в ППО останні 3 роки? Чому це повинні робити інші країни? Зеленського ще 2021 попередили про майбутню екскалацію конфлікту.
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31.10.2022 14:53 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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31.10.2022 18:20 Ответить
 
 