13 человек пострадали в результате утренних обстрелов в Украине
В Украине в результате сегодняшних обстрелов российской армией пострадали 13 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире телемарафона сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.
"На данный момент мы имеем 13 человек, которые были травмированы в результате сегодняшних атак РФ. И мы, конечно, будем вместе с СБУ, с прокуратурой устанавливать те убытки и фиксировать те преступления, которые были совершены сегодня на территории нашей страны", - заявил глава НПУ.
Как сообщалось, утром 31 октября российские войска нанесли массированный удар по территории Украины. Премьер-министр Денис Шмыгаль проинформировал, что поражены 10 регионов Украины, где повреждены 18 объектов, большинство из которых энергетические.
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а все потому что кто то большой и серьезный в самом начале всего этого 3,14-zdeца, жутко засцал закрыть небо над Украиной. Сидели, лепетали, ничтоже сумнясь что "ни в коем случае нельзя допустить эскалации".
В конце концов получат как 3,14-zdeц так и эскалацию.