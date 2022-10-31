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13 людей постраждали унаслідок ранкових обстрілів в Україні

ракета

В Україні внаслідок сьогоднішніх обстрілів російською армією постраждали 13 людей.

Як інформує Цензор.НЕТ з псиланням на Укрінформ, про це в ефірі телемарафону повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко

"На цей момент ми маємо 13 осіб, які були травмовані внаслідок сьогоднішніх атак РФ. І ми, звичайно, будемо разом з СБУ, з прокуратурою встановлювати ті збитки і фіксувати ті злочини, які були скоєні сьогодні на території нашої країни", - заявив очільник НПУ.

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Як повідомлялося, вранці 31 жовтня російські війська завдали масованого удару по території України. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль поінформував, що уражено 10 регіонів України, де пошкоджено 18 об'єктів, більшість з яких енергетичні.

Автор: 

обстріл (28523) жертви (1794)


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31.10.2022 14:55 Відповісти
Минимум 7,5 млрд гривен потеряла Украина 31 октября из-за объявленной по всей стране воздушной тревоги, заявил глава финансового комитета Верховной рады Данила Гетманцев. По его словам, атакуя страну в понедельник утром, когда люди идут на работу, "враг не только пытается нанести удар по энергетической инфраструктуре, но и парализовать экономическую активность".
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а все потому что кто то большой и серьезный в самом начале всего этого 3,14-zdeца, жутко засцал закрыть небо над Украиной. Сидели, лепетали, ничтоже сумнясь что "ни в коем случае нельзя допустить эскалации".
В конце концов получат как 3,14-zdeц так и эскалацию.
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31.10.2022 14:10 Відповісти
Закриття неба над Україною можуть лиш країни НАТО котрі поряд - що буде фактично вступом НАТО в цю війну. Бісять українці котрим всі все винні, чому ми самі собі небо не закрили й не вкладались нормально в ППО останні 3 роки? Чому це повинні робити інші країни? Зеленського ще 2021 попередили про майбутню екскалацію конфлікту.
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31.10.2022 14:53 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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31.10.2022 18:20 Відповісти
 
 