13 людей постраждали унаслідок ранкових обстрілів в Україні

В Україні внаслідок сьогоднішніх обстрілів російською армією постраждали 13 людей.

Як інформує Цензор.НЕТ з псиланням на Укрінформ, про це в ефірі телемарафону повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко

"На цей момент ми маємо 13 осіб, які були травмовані внаслідок сьогоднішніх атак РФ. І ми, звичайно, будемо разом з СБУ, з прокуратурою встановлювати ті збитки і фіксувати ті злочини, які були скоєні сьогодні на території нашої країни", - заявив очільник НПУ.

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Як повідомлялося, вранці 31 жовтня російські війська завдали масованого удару по території України. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль поінформував, що уражено 10 регіонів України, де пошкоджено 18 об'єктів, більшість з яких енергетичні.