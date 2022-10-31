13 людей постраждали унаслідок ранкових обстрілів в Україні
В Україні внаслідок сьогоднішніх обстрілів російською армією постраждали 13 людей.
Як інформує Цензор.НЕТ з псиланням на Укрінформ, про це в ефірі телемарафону повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко
"На цей момент ми маємо 13 осіб, які були травмовані внаслідок сьогоднішніх атак РФ. І ми, звичайно, будемо разом з СБУ, з прокуратурою встановлювати ті збитки і фіксувати ті злочини, які були скоєні сьогодні на території нашої країни", - заявив очільник НПУ.
Як повідомлялося, вранці 31 жовтня російські війська завдали масованого удару по території України. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль поінформував, що уражено 10 регіонів України, де пошкоджено 18 об'єктів, більшість з яких енергетичні.
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а все потому что кто то большой и серьезный в самом начале всего этого 3,14-zdeца, жутко засцал закрыть небо над Украиной. Сидели, лепетали, ничтоже сумнясь что "ни в коем случае нельзя допустить эскалации".
В конце концов получат как 3,14-zdeц так и эскалацию.