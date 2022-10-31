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Тимошенко о гуманитарном Chevrolet Tahoe: Использовал авто как служебное. Инициирую его передачу в прифронтовый регион. ВИДЕО

Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко использовал служебный автомобиль Chevrolet Tahoe для рабочих поездок по Украине.

Об этом он отметил в телеграмм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"О Chevrolet Tahoe. Автомобиль использовался как служебный авто. Без укрывательств, находясь на балансе Государственного Управления Делами. За последние месяцы проехал на этом автомобиле около 40 000 км в рабочих поездках по всей Украине. В дальнейшем пользоваться этим авто не буду", - отметил он. .

Он добавляет, что обратился в ГУД по поводу передачи этого автомобиля в один из прифронтовых регионов, где он будет использоваться в гуманитарных целях.

Проконтролирую, чтобы авто передали в ближайшие дни... На этой неделе передам еще три пикапа для нужд Вооруженных Сил и буду продолжать поддерживать наших защитников", - добавляет Тимошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лещенко о Тимошенко на гуманитарном Chevrolet Tahoe: Если бы не он, ездил бы какой-нибудь другой чиновник

Ранее журналисты выяснили, что заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко ездит на Chevrolet Tahoe, который был передан в качестве гуманитарной помощи. "Эти Шевроле Тахо небронированы, поэтому я не вижу смысла в том, чтобы их передавать именно на фронт, это немного другой автомобиль", - объясняет это Тимошенко.
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Топ комментарии
+71
аж прослезились все...
и этот отдам и еще три отдам...я ж такой белый пушистый (и честными газиками клип-клип...)
а если б не ткнули в нос...то шо? а ничё....ничё б и не шевельнулось...
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31.10.2022 17:05
+38
Не забудь дізельний генератор до нього присобачити, а не до свого маєтку
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31.10.2022 17:05
+37
Де зелені-виродки , там :
- асфальт під час бомбардувань ;
- розкрадання гуманітарки ;
- найбільше колаборантів серед політичних сил .
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31.10.2022 17:06
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А як взагалі це авто у ДУСі опинилося? Це що за фігня? Оце вже ж підставили такого ініціативного, патріотичного заступника Голови! То тре розібратися суворо - а хто ж там такий подонок?! І не дозволяти шмарклі по стінці розмазувати, а раз - і в лещата єйця!
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31.10.2022 19:20 Ответить
Тебе, підара, самого треба у прифронтовий регіон передати разом із цим авто.
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31.10.2022 19:31 Ответить
Навіть не хочеться слухати що ця скотина говорить. Хочеться щоб зразу здох.
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31.10.2022 20:03 Ответить
а шо, у цього бідачки власного авто немає? мусить позичатися? може краще тоді іншу роботу собі підшукав, більш прибуткову?
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31.10.2022 20:04 Ответить
нерадивых слуг надо пи#дить каждый день
по три раза
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31.10.2022 20:32 Ответить
«я не вижу смысла в том, чтобы их передавать именно на фронт, это немного другой автомобиль", - мені то що треба.
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31.10.2022 20:33 Ответить
********** !!!
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31.10.2022 20:38 Ответить
Злодія зловили на гарячому, а де кримінальна справа? Те що злодій віддасть крадене суті справи не змінює. Злочин скоєно. Один він це не провернув, а в компанії з групою осіб, які допущені до розподілу. За груповуху терміни ув'язнення більші, а, якщо врахувати вартість авто, то напрошується додаток - в особливо великих розмірах. Прокат такого авто теж недешево коштує - як не як 40000км намотав. А ті пікапи, що для відмазки обіцяв, де взяв?
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31.10.2022 21:23 Ответить
могу поспорить: этот зеленый ***** тоже тихо уйдет в лес.
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31.10.2022 21:46 Ответить
А заяву на звільнення на капоті машини залишити, слабо?
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31.10.2022 22:00 Ответить
1:23 обмовився, мало бути "як я мародерю"
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01.11.2022 07:55 Ответить
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