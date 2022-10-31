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Новости Война
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Генштаб ВС (5757)

Россия атаковала военные и гражданские инфраструктурные объекты 55 управляемыми ракетами, 45 из них были сбиты, - Генштаб ВСУ

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Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, не прекращает ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ по поводу российского вторжения по состоянию на 18.00 31.10.2022, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжается двести пятидесятые сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, не прекращает ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Враг продолжает обстрелы подразделений сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Наносит удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

В целом противник нанес до 10 авиационных ударов и совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Кроме того, вражеским ракетным ударам подверглась инфраструктуре в районах Киевской, Полтавской, Запорожской, Харьковской, Черкасской, Черновицкой и других областей. Враг атаковал военные и гражданские инфраструктурные объекты 55 авиационными управляемыми ракетами, 45 из которых наши защитники сбили.

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На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика Белорусь поддерживает вооруженную агрессию российской федерации против Украины. Российская федерация продолжает перебрасывать отдельные подразделения на территорию республики Беларусь. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и применения ударных БПЛА с территории этой страны.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Мезеновка Сумской области;

на Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Двухлетняя, Зеленая и Каменка;

на Купянском и Лиманском направлениях – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Грековка, Заречное, Невское и Стельмаховка;

на Бахмутском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Белогоровка, Клищиевка, Майорск, Опытное, Спорное, Яковлевка и Зеленополье;

на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Водяное, Новобахмутовка и Первомайское;

на Новопавловском и Запорожском направлениях – из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Времовка, Угледар и Павловка.

На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы более 30 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Среди них – Новоданиловка, Красное и Железнодорожное.

На фоне значительных потерь на территории Украины, российское военно-политическое руководство ищет способы пополнения оккупационных войск за счет частных военных компаний. Несмотря на значительные имиджевые и политические потери на международной арене, было принято решение о выводе контингента частных военных кампаний из Республики Мали. Кроме того, российские военные наемники пытаются создать авиационную составляющую, которая применима в Украине. Однако эффективность и обучение летчиков, использующих различные модификации Ми-8, не позволяет выполнять задачи по назначению. Кроме того, на мотивацию лётного состава негативно влияют значительно сниженные, по сравнению с Сирией, выплаты.

Читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 71 820 человек (+620 за сутки), 2686 танков, 1728 артсистем, 5485 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Авиация Сил обороны на протяжении суток нанесла по врагу 14 ударов. 12 из них – по районам сосредоточения вооружения и военной техники; по взводному опорному пункту, а также позиции комплекса противовоздушной обороны противника. Украинские подразделения противовоздушной обороны сбили 2 вертолета (Ка-52 и Ми-8) и 2 вражеских БпЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и другие важные военные объекты", - говорится в строительстве.
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Топ комментарии
+15
Всім героям які боронять та визволяють Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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31.10.2022 19:14
+6
слава всім оборонцям,- весь світ спостеригає за вашим героїзмом
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31.10.2022 19:17
+6
Думаю, что вполне пора Западу создать нам возможности утопить их весь черноморский флот и возможность обстреливать кацапию включительно с москвой и уралом. А то они день за днем уничтожают нашу инфраструктуру, а нам по их территории стрелять запрещают.
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31.10.2022 19:49
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Всім героям які боронять та визволяють Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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31.10.2022 19:14 Ответить
А тем временем посмотрим очередной жёсткий и кровавый зашквар орков в Украине. Это видео я назвал "Что с **#ом, Ванятка? Его нема?"
https://www.youtube.com/watch?v=iDgnyFvgtb4
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31.10.2022 19:39 Ответить
55 - 45 =18 саме 18 прильотів по інфраструктурах було сьогодні
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31.10.2022 19:15 Ответить
+ дрони на Півдні...
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31.10.2022 19:20 Ответить
Ймова йде тільки про ракети тому й різниця є.
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31.10.2022 19:23 Ответить
+ С-300 в Харькове...(
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31.10.2022 19:25 Ответить
55-45=18!! )))) выгонят с работы и печенёк не дадуть ))
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31.10.2022 19:57 Ответить
там же есть, мол, + дроны.
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31.10.2022 20:12 Ответить
Ну если до тебя еще не дошло, то повторю. Сбито УПРАВЛЯЕМЫХ РАКЕТ. Прилеты были также от С-300 и иранских мопедов.
Где вы такие беретесь умники
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31.10.2022 20:12 Ответить
подтягий остальных "аборонцев шефов" ))
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31.10.2022 20:13 Ответить
мозги себе купи
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31.10.2022 20:31 Ответить
тогда надо подавать все вместе. А то цифры не бьют
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31.10.2022 21:04 Ответить
слава всім оборонцям,- весь світ спостеригає за вашим героїзмом
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31.10.2022 19:17 Ответить
Ракетами та дронами пошкоджено 18 об'єктів, переважно енергетичних, - Шмигаль Джерело:

Карле
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31.10.2022 19:18 Ответить
45 из 55 = 81%
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31.10.2022 19:19 Ответить
Nado bolse PVO .Iris-t otlycno rabotajet,tak ze Astra30 francuzi s Italijej xocet vam dat, eti toze krutyje dolzni bit.U nix jest 30 sistem,mozet 5 sistem vam dast?
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31.10.2022 19:24 Ответить
Если Украина каким то образом дойдёт до своих границ,кругом будет разруха
конечно
Рацея перестанет тогда Украину со своей территории обстреливать? Что они и сейчас делают ,на 90% стреляют со своей территории.
Так чего ждём?
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31.10.2022 19:24 Ответить
Ждем, когда ты вернёшься со Швейцарии и поведешь нас в атаку!
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31.10.2022 19:27 Ответить
Mne nenado nekuda vernutsia,ja doma.
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31.10.2022 19:40 Ответить
Ja ja, naturlich
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31.10.2022 19:43 Ответить
Не знал,что менять швейцарское гражданство на украинское так престижно.Я поспешу.
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31.10.2022 20:16 Ответить
Друзі! Хто, ще не підписав петицію, до резидента США - Джо Байдена, щодо передачі Україні систем ПРО Patriot, не лінуйтесь, та підписуйте. https://www.change.org/p/give-to-ukraine-air-defense-patriot Підписувати тут

Це займе не більше 1 хвилини вашого часу, а може зберегти життя Українців. Долучайтесь, підписуйте, та допомагайте розповсюджувати.
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31.10.2022 19:25 Ответить
Це все добре, звісно, але в Запоріжжя приліта 10 з 10 , якщо бьють С300. А в основному ними і бьють. Київ захистили добре, але окрім Київа є ще міста, які потребують ********* ПВО. Не здивуюся, якщо і Насамси направлять на Київ. Те що Миколаїв, Харків, Запоріжжя потерпають від ракет, то не варто уваги.
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31.10.2022 19:31 Ответить
по риторике, вы - Васильченков
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31.10.2022 19:34 Ответить
Зате у вас нічого в прізвищі змінювати не треба.
Що не так з риторикою? Не подобається правда?
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31.10.2022 22:27 Ответить
какое Київ захистили добре???? прилет на мост кличко, посреди бульвара Шевченко и детскую площадку в центре - это добре?! даже в центре Киева ПВО дырявое...
А многострадальное Запорожье....держитесь!!!!
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31.10.2022 21:06 Ответить
Сьогодні писали, що ІРІС-Т збив 100% ракет над Києвом. Хоча в пригород таки прилетіло. Міст Кличко був раніше.
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31.10.2022 22:30 Ответить
я вам про "добре захищений Київ" от 10.10.....
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31.10.2022 22:32 Ответить
рашку і такий показник вдовольняє

день за днем вони знищать все

зе-влада хєра, що поновить швидко, навіть якщо красти перестануть
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31.10.2022 19:33 Ответить
Думаю, что вполне пора Западу создать нам возможности утопить их весь черноморский флот и возможность обстреливать кацапию включительно с москвой и уралом. А то они день за днем уничтожают нашу инфраструктуру, а нам по их территории стрелять запрещают.
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31.10.2022 19:49 Ответить
Запад уже 100 раз сказал-это теперь ваше оружие,делайте с ним что хотите.
Но и ответственность тоже ваша.
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31.10.2022 20:18 Ответить
оружие большой дальности нам не дали....
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31.10.2022 21:08 Ответить
Прийде час, коли небо України буде закрито для кацапів як Чорне море.
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31.10.2022 19:56 Ответить
Найшвидше за всіх відреагував єрмак, написав - російські невдахи, мої гаманці та вована - не пошкоджено.
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31.10.2022 22:28 Ответить
 
 