Россия атаковала военные и гражданские инфраструктурные объекты 55 управляемыми ракетами, 45 из них были сбиты, - Генштаб ВСУ

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, не прекращает ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ по поводу российского вторжения по состоянию на 18.00 31.10.2022, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжается двести пятидесятые сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, не прекращает ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Враг продолжает обстрелы подразделений сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Наносит удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

В целом противник нанес до 10 авиационных ударов и совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Кроме того, вражеским ракетным ударам подверглась инфраструктуре в районах Киевской, Полтавской, Запорожской, Харьковской, Черкасской, Черновицкой и других областей. Враг атаковал военные и гражданские инфраструктурные объекты 55 авиационными управляемыми ракетами, 45 из которых наши защитники сбили.

Читайте также: В Киеве из-за повреждений электросети возможны перебои мобильной связи, - Минцифры

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика Белорусь поддерживает вооруженную агрессию российской федерации против Украины. Российская федерация продолжает перебрасывать отдельные подразделения на территорию республики Беларусь. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и применения ударных БПЛА с территории этой страны.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Мезеновка Сумской области;

на Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Двухлетняя, Зеленая и Каменка;

на Купянском и Лиманском направлениях – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Грековка, Заречное, Невское и Стельмаховка;

на Бахмутском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Белогоровка, Клищиевка, Майорск, Опытное, Спорное, Яковлевка и Зеленополье;

на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Водяное, Новобахмутовка и Первомайское;

на Новопавловском и Запорожском направлениях – из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Времовка, Угледар и Павловка.

На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы более 30 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Среди них – Новоданиловка, Красное и Железнодорожное.

На фоне значительных потерь на территории Украины, российское военно-политическое руководство ищет способы пополнения оккупационных войск за счет частных военных компаний. Несмотря на значительные имиджевые и политические потери на международной арене, было принято решение о выводе контингента частных военных кампаний из Республики Мали. Кроме того, российские военные наемники пытаются создать авиационную составляющую, которая применима в Украине. Однако эффективность и обучение летчиков, использующих различные модификации Ми-8, не позволяет выполнять задачи по назначению. Кроме того, на мотивацию лётного состава негативно влияют значительно сниженные, по сравнению с Сирией, выплаты.

Читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 71 820 человек (+620 за сутки), 2686 танков, 1728 артсистем, 5485 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Авиация Сил обороны на протяжении суток нанесла по врагу 14 ударов. 12 из них – по районам сосредоточения вооружения и военной техники; по взводному опорному пункту, а также позиции комплекса противовоздушной обороны противника. Украинские подразделения противовоздушной обороны сбили 2 вертолета (Ка-52 и Ми-8) и 2 вражеских БпЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и другие важные военные объекты", - говорится в строительстве.