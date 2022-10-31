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Новини Війна
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Росія атакувала військові та цивільні інфраструктурні об’єкти 55 керованими ракетами, 45 з них було збито, - Генштаб ЗСУ

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Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18.00 31.10.2022, передає Цензор.НЕТ

"Триває двісті п’ятдесята доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню.

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Ворог продовжує обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Загалом, противник завдав до 10 авіаційних ударів та здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Крім того, ворожих ракетних ударів зазнала інфраструктура в районах Київської, Полтавської, Запорізької, Харківської, Черкаської, Чернівецької та інших областей. Ворог атакував військові та цивільні інфраструктурні об’єкти 55 авіаційними керованими ракетами, 45 з яких наші захисники збили.

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На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка білорусь підтримує збройну агресію російської федерації проти України. Російська федерація і далі перекидає окремі підрозділи на територію республіки білорусь. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних БпЛА з території цієї країни.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районі населеного пункту Мезенівка Сумської області;

на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Дворічна, Зелене та Кам’янка;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Греківка, Зарічне, Невське та Стельмахівка;

на Бахмутському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Білогорівка, Кліщіївка, Майорськ, Опитне, Спірне, Яковлівка та Зеленопілля;

на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Водяне, Новобахмутівка та Первомайське;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з танків та артилерії різних типів, у районах населених пунктів Времівка, Вугледар та Павлівка.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 30 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Серед них - Новоданилівка, Червоне та Залізничне.

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Авіація Сил оборони, протягом доби, завдала по ворогу 14 ударів. 12 з них - по районах зосередження озброєння та військової техніки; по взводному опорному пункту, а також позиції комплексу протиповітряної оборони противника. Українські підрозділи протиповітряної оборони збили 2 гелікоптери (Ка-52 та Мі-8) і 2 ворожих БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та інші важливі військові об’єкти", - сказано у зведенні.

Автор: 

Генштаб ЗС (6582)


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Топ коментарі
+15
Всім героям які боронять та визволяють Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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31.10.2022 19:14
+6
слава всім оборонцям,- весь світ спостеригає за вашим героїзмом
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31.10.2022 19:17
+6
Думаю, что вполне пора Западу создать нам возможности утопить их весь черноморский флот и возможность обстреливать кацапию включительно с москвой и уралом. А то они день за днем уничтожают нашу инфраструктуру, а нам по их территории стрелять запрещают.
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31.10.2022 19:49
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Всім героям які боронять та визволяють Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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31.10.2022 19:14 Відповісти
А тем временем посмотрим очередной жёсткий и кровавый зашквар орков в Украине. Это видео я назвал "Что с **#ом, Ванятка? Его нема?"
https://www.youtube.com/watch?v=iDgnyFvgtb4
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31.10.2022 19:39 Відповісти
55 - 45 =18 саме 18 прильотів по інфраструктурах було сьогодні
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31.10.2022 19:15 Відповісти
+ дрони на Півдні...
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31.10.2022 19:20 Відповісти
Ймова йде тільки про ракети тому й різниця є.
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31.10.2022 19:23 Відповісти
+ С-300 в Харькове...(
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31.10.2022 19:25 Відповісти
55-45=18!! )))) выгонят с работы и печенёк не дадуть ))
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31.10.2022 19:57 Відповісти
там же есть, мол, + дроны.
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31.10.2022 20:12 Відповісти
Ну если до тебя еще не дошло, то повторю. Сбито УПРАВЛЯЕМЫХ РАКЕТ. Прилеты были также от С-300 и иранских мопедов.
Где вы такие беретесь умники
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31.10.2022 20:12 Відповісти
подтягий остальных "аборонцев шефов" ))
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31.10.2022 20:13 Відповісти
мозги себе купи
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31.10.2022 20:31 Відповісти
тогда надо подавать все вместе. А то цифры не бьют
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31.10.2022 21:04 Відповісти
слава всім оборонцям,- весь світ спостеригає за вашим героїзмом
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31.10.2022 19:17 Відповісти
Ракетами та дронами пошкоджено 18 об'єктів, переважно енергетичних, - Шмигаль Джерело:

Карле
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31.10.2022 19:18 Відповісти
45 из 55 = 81%
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31.10.2022 19:19 Відповісти
Nado bolse PVO .Iris-t otlycno rabotajet,tak ze Astra30 francuzi s Italijej xocet vam dat, eti toze krutyje dolzni bit.U nix jest 30 sistem,mozet 5 sistem vam dast?
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31.10.2022 19:24 Відповісти
Если Украина каким то образом дойдёт до своих границ,кругом будет разруха
конечно
Рацея перестанет тогда Украину со своей территории обстреливать? Что они и сейчас делают ,на 90% стреляют со своей территории.
Так чего ждём?
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31.10.2022 19:24 Відповісти
Ждем, когда ты вернёшься со Швейцарии и поведешь нас в атаку!
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31.10.2022 19:27 Відповісти
Mne nenado nekuda vernutsia,ja doma.
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31.10.2022 19:40 Відповісти
Ja ja, naturlich
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31.10.2022 19:43 Відповісти
Не знал,что менять швейцарское гражданство на украинское так престижно.Я поспешу.
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31.10.2022 20:16 Відповісти
Друзі! Хто, ще не підписав петицію, до резидента США - Джо Байдена, щодо передачі Україні систем ПРО Patriot, не лінуйтесь, та підписуйте. https://www.change.org/p/give-to-ukraine-air-defense-patriot Підписувати тут

Це займе не більше 1 хвилини вашого часу, а може зберегти життя Українців. Долучайтесь, підписуйте, та допомагайте розповсюджувати.
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31.10.2022 19:25 Відповісти
Це все добре, звісно, але в Запоріжжя приліта 10 з 10 , якщо бьють С300. А в основному ними і бьють. Київ захистили добре, але окрім Київа є ще міста, які потребують ********* ПВО. Не здивуюся, якщо і Насамси направлять на Київ. Те що Миколаїв, Харків, Запоріжжя потерпають від ракет, то не варто уваги.
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31.10.2022 19:31 Відповісти
по риторике, вы - Васильченков
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31.10.2022 19:34 Відповісти
Зате у вас нічого в прізвищі змінювати не треба.
Що не так з риторикою? Не подобається правда?
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31.10.2022 22:27 Відповісти
какое Київ захистили добре???? прилет на мост кличко, посреди бульвара Шевченко и детскую площадку в центре - это добре?! даже в центре Киева ПВО дырявое...
А многострадальное Запорожье....держитесь!!!!
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31.10.2022 21:06 Відповісти
Сьогодні писали, що ІРІС-Т збив 100% ракет над Києвом. Хоча в пригород таки прилетіло. Міст Кличко був раніше.
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31.10.2022 22:30 Відповісти
я вам про "добре захищений Київ" от 10.10.....
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31.10.2022 22:32 Відповісти
рашку і такий показник вдовольняє

день за днем вони знищать все

зе-влада хєра, що поновить швидко, навіть якщо красти перестануть
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31.10.2022 19:33 Відповісти
Думаю, что вполне пора Западу создать нам возможности утопить их весь черноморский флот и возможность обстреливать кацапию включительно с москвой и уралом. А то они день за днем уничтожают нашу инфраструктуру, а нам по их территории стрелять запрещают.
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31.10.2022 19:49 Відповісти
Запад уже 100 раз сказал-это теперь ваше оружие,делайте с ним что хотите.
Но и ответственность тоже ваша.
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31.10.2022 20:18 Відповісти
оружие большой дальности нам не дали....
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31.10.2022 21:08 Відповісти
Прийде час, коли небо України буде закрито для кацапів як Чорне море.
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31.10.2022 19:56 Відповісти
Найшвидше за всіх відреагував єрмак, написав - російські невдахи, мої гаманці та вована - не пошкоджено.
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31.10.2022 22:28 Відповісти
 
 