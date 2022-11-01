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Новости Агрессия России против Украины Война
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У Путина нет средств для победы в Украине, Россия проигрывает, - Волкер

волкер

Бывший специальный представитель Государственного департамента США по Украине и постоянный представитель США в НАТО в 2008-2009 годах Курт Волкер заявил, что единственный финал российско-украинской войны - это безоговорочное поражение России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью LRT.

Волкер заявил, что не видит перспектив переговоров между Украиной и Россией, поскольку Путин не настроен мирно урегулировать конфликт.

"Я думаю, что Путин поставил перед собой ряд военных целей в Украине, которых он не может достичь. И он все более отчаянно стремится достичь этих целей. Он им предан, и он не отступит. Но единственный вариант, как может закончиться эта война – это поражение России. У него нет средств для победы. Они проиграют, и я думаю, что это также будет иметь последствия для него в самой России. И он это знает, поэтому он в очень затруднительной ситуации, и на этом этапе нет никаких перспектив каких-либо переговоров", - сказал дипломат.

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Кроме того, Волкер также считает, что атаки РФ на гражданскую инфраструктуру в Украине свидетельствуют об их слабости.

"Это последние витки конфликта. Это займет немного времени, в этом году война не закончится. Но, во-первых, то, что мы видим удары беспилотников и бомбардировки украинских городов, является признаком слабости России. У них нет возможности продвигаться на поле боя. Они не могут захватить новые территории. Они даже не могут удержать ту территорию, которая у них есть... У них нет собственного оружия, поэтому они едут в Иран, чтобы получить беспилотники, они едут в Северную Корею просить ракеты, они едут в Беларусь, берут боеприпасы со складов", – отметил дипломат.

Также он подчеркнул, что мобилизационные меры в РФ не способны изменить ход войны в ее пользу.

Также читайте: Некоторые ключевые территории Украина вернет к концу года, будет успешное контрнаступление, - Волкер

"Они действительно истощили себя. Они бы не пытались призвать 300 тысяч человек, если бы уже не потеряли более ста тысяч. А новые солдаты, которых они вербуют, необучены, непригодны, они не хотят быть там. Поэтому эти отчаянные шаги показывают слабость Путина, который пытается продолжать эту войну", – сказал он.

В то же время Волкер выразил убеждение, что украинская армия в значительно лучшем положении, включая и моральный аспект, что позволит ей добиться ряда успехов на поле боя до наступления зимы.

"Украинцы очень мотивированы, они хорошо оснащены Западом, они заботились о своем личном составе на протяжении всей войны, поэтому они в лучшей форме, и они давят на российские силы. Мы видим сообщения об их новых успехах в Херсонской области, и они, вероятно, вернут город Херсон и всю эту область к западу от реки Днепр до зимы", - отметил он.

Относительно возможности использования Россией ядерного оружия, Волкер считает такой сценарий маловероятным.

"Я не думаю, что это наиболее вероятный сценарий. По-моему, это не достигнет военной цели Путина. Вы не можете захватить и удержать территорию, если вы делаете ее радиоактивной. Это также повредит его собственным силам, они не готовы", - считает  дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Война в Украине продлится как минимум до лета 2023 года. Сверхтяжелые времена еще впереди, - Волкер

путин владимир (31276) россия (95569) Волкер Курт (627)


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Топ комментарии
+17
ООН пів року морочило голову с зерновим коридором.Хоча як би були яйця спочатку був би воєнний конвой і кисла рожа русні.Пів року захід парив нам мізки про зброю і ППО.Доки світ і захід кидається фразами і лозунгами замість того щоб поставити масово зброю і закрити питання війни ,граються з путлером.А в цей час цьому п"дарасу хватить зброї щоб забрати не одне життя наших воїнів і мирних людей і знищення інфраструктури.Україна воює з потворою заради всього миру і захисту заходу.Нам ваші лозунги і слова до дупи нам потрібна ЗБРОЯ !
І також ми розуміємо на скільки цей світ блювотиня і виродки.
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01.11.2022 01:12
+7
Поки у рашки буде можливість й надалі так успішно руйнувати інфраструктуру, то ні про який програш мова йти не може. Коли тебе починають бити нижче пояса, а ти не можеж тим же ж самим відповідати, то важко однозначно казати про якусь перемогу, в кращому випадку річ може йти про піррову перемогу
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01.11.2022 01:22
+4
Очевидно, что бункерная крыса так и не поняла "китайскую мудрость", может ему узкоглазый дядя Си и не сказал специально, - чем больше тужишься, тем х%й получишь.
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01.11.2022 01:28
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Курт Волкер: Шо по русні? Ну як вам сказать... Ідіть до Тараса Чмута, він пояснить!
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01.11.2022 01:09 Ответить
ООН пів року морочило голову с зерновим коридором.Хоча як би були яйця спочатку був би воєнний конвой і кисла рожа русні.Пів року захід парив нам мізки про зброю і ППО.Доки світ і захід кидається фразами і лозунгами замість того щоб поставити масово зброю і закрити питання війни ,граються з путлером.А в цей час цьому п"дарасу хватить зброї щоб забрати не одне життя наших воїнів і мирних людей і знищення інфраструктури.Україна воює з потворою заради всього миру і захисту заходу.Нам ваші лозунги і слова до дупи нам потрібна ЗБРОЯ !
І також ми розуміємо на скільки цей світ блювотиня і виродки.
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01.11.2022 01:12 Ответить
Занадто багатьом затяжна війна вигідна. І причин цьому також багато.
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01.11.2022 06:38 Ответить
Поки у рашки буде можливість й надалі так успішно руйнувати інфраструктуру, то ні про який програш мова йти не може. Коли тебе починають бити нижче пояса, а ти не можеж тим же ж самим відповідати, то важко однозначно казати про якусь перемогу, в кращому випадку річ може йти про піррову перемогу
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01.11.2022 01:22 Ответить
Очевидно, что бункерная крыса так и не поняла "китайскую мудрость", может ему узкоглазый дядя Си и не сказал специально, - чем больше тужишься, тем х%й получишь.
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01.11.2022 01:28 Ответить
Так, сябри, курва, підинули москалям кількадесят млн. артснарядів. Нахіба їм воювати?.
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01.11.2022 02:04 Ответить
наша людина.
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01.11.2022 03:42 Ответить
Засоби може і мають, а от розум там відсутній повністю..
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01.11.2022 06:13 Ответить
Нам нужны дивайсы для работы с аэродромами дальней авиации.
И ближней.
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01.11.2022 06:36 Ответить
Не кажи "гоп".
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01.11.2022 08:48 Ответить
ПРО и ракеты уже давайте, а то трындеть не мешки таскать.
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01.11.2022 09:32 Ответить
єдиний варіант, як може закінчитись ця війна, - це поразка Росії яка неможлива без нанесення ударів по її території
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01.11.2022 10:06 Ответить
Поява Курта Волкера з тривіальною заявою непросто так)), бо якщо піти за посилання це питання із Литви... що робити із студією Breakfast Show, після експериментів коли зафіксований вплив "Ехо\живой гвоздь"-кремля? Тим більше, що їх просили перед цим піди від цього впливу...

А висновок "чомусь" затягується? А що можна все писати, якщо це мало і має вплив на події? Питання в іншому. Ці результати дати групі "команди Навального" (їх треба ідентивійкувати більше, як суспільний рух). Подивитися на їх реакцію, "запрошення" цікаве)) Це ще одна причина затримки висновку. Підкасти Ф.Т. мають цінність, щоб наглядно показати нові можливості... на процеси на росії можна вплинути, є нова "література".

Що робити із студією Breakfast Show? Нічого... подивитися, що вони будуть робити, без впливу. Хай творча помучаються із "сіростю", яка там, буквально 31.10, 01.11. Хай "наїдяться" співпраці із "аналітиками" аля подоляк чи лещенко, це вплине на тираж швидко. Що буде робити Ф.Т. зі своїм "рестораном"? Іденфікаваний "фауст" потрібен для експериметів... вони не бачать кольорів, це щось.

Підкасти Ф.Т. та ситуація із Breakfast Show показує, чому має повноцінне ЗМІ російське незалежне від кремля. Коштує це дешевше ніж танк "абрамс"... а вплив набагато сильніший. Західні підходи, що на BBC, чи DW, чи "Радіо свобода" не дієві по факту вже подій. Це було передбачено на перед... Навіть NYT, вважає собчак критиком режиму путіна? О це стан інформаційного поля, який формує "Ехо\живой гвоздь"-кремль на Заході.
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01.11.2022 11:37 Ответить
 
 