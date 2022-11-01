У Путина нет средств для победы в Украине, Россия проигрывает, - Волкер
Бывший специальный представитель Государственного департамента США по Украине и постоянный представитель США в НАТО в 2008-2009 годах Курт Волкер заявил, что единственный финал российско-украинской войны - это безоговорочное поражение России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью LRT.
Волкер заявил, что не видит перспектив переговоров между Украиной и Россией, поскольку Путин не настроен мирно урегулировать конфликт.
"Я думаю, что Путин поставил перед собой ряд военных целей в Украине, которых он не может достичь. И он все более отчаянно стремится достичь этих целей. Он им предан, и он не отступит. Но единственный вариант, как может закончиться эта война – это поражение России. У него нет средств для победы. Они проиграют, и я думаю, что это также будет иметь последствия для него в самой России. И он это знает, поэтому он в очень затруднительной ситуации, и на этом этапе нет никаких перспектив каких-либо переговоров", - сказал дипломат.
Кроме того, Волкер также считает, что атаки РФ на гражданскую инфраструктуру в Украине свидетельствуют об их слабости.
"Это последние витки конфликта. Это займет немного времени, в этом году война не закончится. Но, во-первых, то, что мы видим удары беспилотников и бомбардировки украинских городов, является признаком слабости России. У них нет возможности продвигаться на поле боя. Они не могут захватить новые территории. Они даже не могут удержать ту территорию, которая у них есть... У них нет собственного оружия, поэтому они едут в Иран, чтобы получить беспилотники, они едут в Северную Корею просить ракеты, они едут в Беларусь, берут боеприпасы со складов", – отметил дипломат.
Также он подчеркнул, что мобилизационные меры в РФ не способны изменить ход войны в ее пользу.
"Они действительно истощили себя. Они бы не пытались призвать 300 тысяч человек, если бы уже не потеряли более ста тысяч. А новые солдаты, которых они вербуют, необучены, непригодны, они не хотят быть там. Поэтому эти отчаянные шаги показывают слабость Путина, который пытается продолжать эту войну", – сказал он.
В то же время Волкер выразил убеждение, что украинская армия в значительно лучшем положении, включая и моральный аспект, что позволит ей добиться ряда успехов на поле боя до наступления зимы.
"Украинцы очень мотивированы, они хорошо оснащены Западом, они заботились о своем личном составе на протяжении всей войны, поэтому они в лучшей форме, и они давят на российские силы. Мы видим сообщения об их новых успехах в Херсонской области, и они, вероятно, вернут город Херсон и всю эту область к западу от реки Днепр до зимы", - отметил он.
Относительно возможности использования Россией ядерного оружия, Волкер считает такой сценарий маловероятным.
"Я не думаю, что это наиболее вероятный сценарий. По-моему, это не достигнет военной цели Путина. Вы не можете захватить и удержать территорию, если вы делаете ее радиоактивной. Это также повредит его собственным силам, они не готовы", - считает дипломат.
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І також ми розуміємо на скільки цей світ блювотиня і виродки.
И ближней.
А висновок "чомусь" затягується? А що можна все писати, якщо це мало і має вплив на події? Питання в іншому. Ці результати дати групі "команди Навального" (їх треба ідентивійкувати більше, як суспільний рух). Подивитися на їх реакцію, "запрошення" цікаве)) Це ще одна причина затримки висновку. Підкасти Ф.Т. мають цінність, щоб наглядно показати нові можливості... на процеси на росії можна вплинути, є нова "література".
Що робити із студією Breakfast Show? Нічого... подивитися, що вони будуть робити, без впливу. Хай творча помучаються із "сіростю", яка там, буквально 31.10, 01.11. Хай "наїдяться" співпраці із "аналітиками" аля подоляк чи лещенко, це вплине на тираж швидко. Що буде робити Ф.Т. зі своїм "рестораном"? Іденфікаваний "фауст" потрібен для експериметів... вони не бачать кольорів, це щось.
Підкасти Ф.Т. та ситуація із Breakfast Show показує, чому має повноцінне ЗМІ російське незалежне від кремля. Коштує це дешевше ніж танк "абрамс"... а вплив набагато сильніший. Західні підходи, що на BBC, чи DW, чи "Радіо свобода" не дієві по факту вже подій. Це було передбачено на перед... Навіть NYT, вважає собчак критиком режиму путіна? О це стан інформаційного поля, який формує "Ехо\живой гвоздь"-кремль на Заході.