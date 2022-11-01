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Россияне ночью ударили 14 ракетами по промышленности Краматорска

краматорськ

Российские войска ударили по Краматорску 14 ракетами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в фейсбуке глава городской военной администрации Александр Гончаренко.

"14 ракет за ночь ударили по Краматорской промышленности. Без жертв. Россия - страна-террорист, страна-гной", - написал он.

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Краматорськ (2276) обстрел (27202) ракеты (3572)


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чому не має відповіді.
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01.11.2022 12:11 Ответить
 
 