Россияне ночью ударили 14 ракетами по промышленности Краматорска

Российские войска ударили по Краматорску 14 ракетами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в фейсбуке глава городской военной администрации Александр Гончаренко.

"14 ракет за ночь ударили по Краматорской промышленности. Без жертв. Россия - страна-террорист, страна-гной", - написал он.

Также смотрите: Удар по вокзалу Краматорска в апреле нанесла Россия, ракету выпустили из оккупированного Донбасса, - расследование. ФОТОрепортаж