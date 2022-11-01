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Росіяни вночі вдарили 14 ракетами по промисловості Краматорська

краматорськ

Російські війська вдарили по Краматорську 14 ракетами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці очільник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко. 

"14 ракет за ніч вдарили по промисловості Краматорська. Без жертв. росія - країна-терорист, країна-гній", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські війська обстріляли промислове підприємство у Краматорську

Автор: 

Краматорськ (653) обстріл (28523) ракети (4026)


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01.11.2022 12:11 Відповісти
 
 