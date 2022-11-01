Росіяни вночі вдарили 14 ракетами по промисловості Краматорська
Російські війська вдарили по Краматорську 14 ракетами.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці очільник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.
"14 ракет за ніч вдарили по промисловості Краматорська. Без жертв. росія - країна-терорист, країна-гній", - написав він.
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Никоай Соловей
показати весь коментар01.11.2022 12:11 Відповісти Мені подобається 0
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