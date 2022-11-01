Россияне за сутки убили пятерых гражданских в Украине. ИНФОГРАФИКА
За прошедшие сутки, 31 октября, в результате российской агрессии в Украине погибли пятеро гражданских лиц и девять получили ранения.
Об этом со ссылкой на данные областных военных администраций сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.
"В Донецкой области четыре человека погибли (в том числе обнаружен один убитый ранее) и трое получили ранения. В Николаевской области один человек погиб и пятеро были ранены. В Харьковской области один человек получил ранения", - говорится в сообщении.
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Вадим Карапіщенко
показать весь комментарий01.11.2022 11:25 Ответить Мне нравится 1
Чайка Київ
показать весь комментарий01.11.2022 18:49 Ответить Мне нравится 0
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