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Новини Агресія Росії проти України
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Росіяни за добу вбили п’ятьох цивільних в Україні. ІНФОГРАФІКА

Минулої доби, 31 жовтня, внаслідок російської агресії в Україні загинули п’ятеро цивільних громадян і дев’ятеро зазнали поранень.

Про це з посиланням на дані обласних військових адміністрацій повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Донецькій області четверо людей загинули (у тому числі виявлено одного вбитого раніше) і троє дістали поранення. У Миколаївській області одна людина загинула і п'ятеро були поранені. У Харківській області одна людина зазнала поранень", - йдеться в повідомленні.

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Росіяни за добу вбили п’ятьох цивільних в Україні 01

Автор: 

поранення (2804) смерть (6751) Тимошенко Кирило (558)


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01.11.2022 11:25 Відповісти
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01.11.2022 18:49 Відповісти
 
 