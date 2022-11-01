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У Индии нет "никакого морального конфликта", покупая российскую нефть, - министр Пури

нафта,ембарго

Министр нефти Индии Хардип Сингх Пури заявил, что у него "совершенно" нет морального конфликта по закупке российского топлива на фоне жестокой войны Москвы в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Абсолютно ни одного. Конфликта нет. У нас есть обязательства перед нашими потребителями… У нас 1,34 миллиарда населения, и мы должны обеспечить его энергоснабжением", - сказал он.

Относительно предложенного ограничения на российскую нефть, выдвинутого G7, Пури сказал, что Индия рассмотрит его и ответит "согласно своим высшим национальным интересам". Он добавил, что Индия не испытывает никакого давления на этот счет.

Импорт российской нефти Индией составил 0,2% общего импорта на конец марта, сказал Пури. Reuters сообщает, что в сентябре он вырос до рекордного уровня в 23%. В сентябре США вели переговоры с Дели о пересмотре своей зависимости от российского оружия и энергоносителей, поскольку западные союзники Украины приложили усилия для диверсификации своего энергоснабжения, чтобы отказаться от российской нефти.

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Индия (404) нефть (1918) россия (95569)


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Топ комментарии
+22
Дивно це чути. Звичайно вони не мають ніякого конфлікту. Це ж індуси. В них релігія така. Чим більше ти гівна за життя зʼїв тим в вищу касту переродишся в наступному житті. Ось тому вони і чєрпають великою ложкою.
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01.11.2022 12:56
+22
Зерна не давать.Нехай індуси їдять нафту та газ.
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01.11.2022 13:00
+20
Палка з двома кінцями, індуси-не нийте потім коли жрать один одного будете! Нам теж на вас пох
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01.11.2022 12:59
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Дивно це чути. Звичайно вони не мають ніякого конфлікту. Це ж індуси. В них релігія така. Чим більше ти гівна за життя зʼїв тим в вищу касту переродишся в наступному житті. Ось тому вони і чєрпають великою ложкою.
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01.11.2022 12:56 Ответить
Коли Ізраїль визнає Голодомор геноцидом, буряте?
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01.11.2022 13:02 Ответить
Палка з двома кінцями, індуси-не нийте потім коли жрать один одного будете! Нам теж на вас пох
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01.11.2022 12:59 Ответить
Они раньше и не ныли, когда жрали один одного - были андрофаго-дравидо-каннибалами (до прихода ариев с наших территорий ).
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01.11.2022 13:11 Ответить
Зерна не давать.Нехай індуси їдять нафту та газ.
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01.11.2022 13:00 Ответить
Як завжди, *палка має два кінці*,в наших аптеках третина ліків індійських.
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01.11.2022 13:56 Ответить
Що заважає нам виробляти ліки як виробляє їх Індія. Вони ж або ліцензійні роблять, або дженерики. Хай наші фармкомпанії купують ліцензії як індуси і клепають у нас. Що нам постійно заважає?
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01.11.2022 14:08 Ответить
Та ніби частину вже *клепають*,але ж ціна-якість,не рекомендував би наприклад антіками клепаними лікуватись.
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01.11.2022 15:23 Ответить
1. У раціоні індійців хліб займає можливо 1 відсоток. Їдять вони рис.
2. Поки що Україна сама використовує нафтопродукти походженням із рф.
3 Це до того, що світ не живе Україною, і дуже важка задача у наших дипломатів, що би схилити на бік України великі країни.
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01.11.2022 14:11 Ответить
Не дивлячись на давню релігію, яку сповідують жителі Індії, вона виявляється така ж гнила як і "християнство" на мокве.
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01.11.2022 13:03 Ответить
Религия тут вообще ни при чем, да и в Индии их несколько.
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01.11.2022 13:06 Ответить
Ну да. одна из индусских религий разрешает воровство, с оговркой, мол, если тебе на пользу... Чем не кацапская сущность.
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01.11.2022 13:18 Ответить
Пруфы можно?
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01.11.2022 14:12 Ответить
Я поверил индусу в личной беседе. Также он поведал Что на западе Индии в глухих деревнях, вдоль рек, еще едят человечину. Втихаря подтягивают плот с усопше-полу-обгоревшим и давай ласувати.
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01.11.2022 17:10 Ответить
ЗЫ... за пруфами - в Индию.
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01.11.2022 17:11 Ответить
Агхори. Есть такие, только это небольшая секта.
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01.11.2022 18:19 Ответить
Тада правильно , шо китайцы чмырят на севере индусов... У меня теперь не будет в этом плане жодного морального конфликта, моя хата з краю. И давно кацапы их чмырили своими "Викрамадитьями"(санскр. विक्रमादित्य,типо кодовое парашное название горшков), отстойными самолетами и субмаринами, которые ни с сего , ни с того взрываются у причала.
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01.11.2022 13:05 Ответить
Ну, давайте відверто. Ви так переживали за індусів на півночі, що їсти не могли і спати, а ідучи в магазин, не купували китайських товарів бо душа була не на місці через бідних індусів?
Певно, ні. То нормальне явище, бо переживати постійно за весь світ людина не може.
А для індусів ми такі ж далекі як і вони для нас. І в географічному і в культурному планах.
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01.11.2022 13:23 Ответить
Та не, я синдусами часто соприкасался, жалел их, делал снисхождения... Теперь фиг им от меня сострадания и уступки.
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01.11.2022 13:29 Ответить
Кста, как бы там ни было , мне нравится их музыка...https://youtu.be/fkBTUpeG7WA Thaalam | A.R.Rahman |
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01.11.2022 13:40 Ответить
https://youtu.be/JwTOhoExvh8 Dhoop - Full Audio Song
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01.11.2022 13:43 Ответить
https://youtu.be/ExBAVBR-lZk Karunesh - Solitude
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01.11.2022 13:52 Ответить
Індоп*дор
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01.11.2022 13:06 Ответить
Немає тут чому дивуватися. Як і тій субстанції,яку індєйці називають фільмами.
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01.11.2022 13:07 Ответить
Коли Індія буде воювати з Пакистаном чи Китаєм ми також маємо виходячи з наших національних егоїстичних інтересів вести бізнес з усіма трьома.
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01.11.2022 13:13 Ответить
Ми так і робили. Кацапи продавали Т-90 індусам, а Укроборонпром - Т-80 пакістанцям.
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01.11.2022 13:33 Ответить
Пакистанські новини підтримують Україну та засуджують рососію...
(як в них щодо купівлі нафти не знаю).

Спочатку нам треба виграти, а вже потім неторгувати з індо-китаєм...

Найдієвішим був би принцип мита: якщо купуєш рососійську нафту/газ то на всі твої товари, що продаєш за кордоном накладається пеня/мито в якійсь кількості процентів залежно від обсягів придбаного, але не менше ніж якийсь сталий відсоток. Зібрана сумма (так-так і від країн ЄС також) йде на протистояння самій рососії. Так всі притомні країни захочуть відмовится від її енергоресурсів. Таким чином можна було б дуже швидко (а насправді через 3-5 років) той же Китай змусити відмовитися від купівлі в РФ будь-чого і показати всьому світові приклад.
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01.11.2022 13:40 Ответить
Так Китай, в отличие от Индии не только самый большой покупатель нефти и газа у рф, но еще и поставляет продукцию двойного назначения. Чипы в том числе.
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01.11.2022 14:18 Ответить
Но вопрос индусов - дайте пожрать - жратвы мало, а вас 1,34 миллиарда. Никаких моральных конфликтов.
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01.11.2022 13:14 Ответить
Страна , в глубинке которой от голода умирают дети , а 48 процентов детей отстают в развитии из-за нехватки еды. Неоднократно бывая в городах Индии , видя их нищету, антисанитарию, попрошайничество, ментальность населения ничего , кроме отрицательных эмоций у меня они не вызывают.
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01.11.2022 13:14 Ответить
У меня друг с Троещины, поехал туда раз. На свадьбу. Сказал, больше никогда!!!!
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01.11.2022 13:23 Ответить
"больше никогда!!!!"

Від багатьох, хто там побував, таке чую
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01.11.2022 13:32 Ответить
Та, вони, ж, курва, однією рукою підтираються, другою риса їдять, а потім своїх індусок дримбають, і все спочатку.......
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01.11.2022 13:41 Ответить
Шо-шо, но в плане не растирать лайно бумагой, тонким слоем по дупi, - то нiц... Пусть от индусов разит за версту , бо давно в бане не мылись, но дупа у них каждый день - чистая. Каждый раз после а-а, подмывают ее левой рукой. Едят тока правой. Не дай бог , вы с ними поздороваетесь левой рукой, получите затрещину, бо це буде оскорбухой -подавать руку якою ковыряешься в дупi.
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01.11.2022 14:12 Ответить
зы... це пам`ятка для рискнувших все же поехать в Индию.
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01.11.2022 14:15 Ответить
Так можно было,оправдать покупку в Рейхе,абажуров с человечены.
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01.11.2022 13:15 Ответить
Пусть не удивляется, когда остальной мир смотрит на них как на кучу дерьма.
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01.11.2022 13:15 Ответить
У Индии проституция образ жизни
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01.11.2022 13:15 Ответить
Сьогодні індуси купують нафту у вбивці, а завтра почнуть самі вбивати, щоб забезпечити 1,34 мільярда циганви енергоносіями.
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01.11.2022 13:18 Ответить
пакістан індії в допомогу
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01.11.2022 13:21 Ответить
Ще б пак! Бамбуси, мля....
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01.11.2022 13:21 Ответить
якщо нема моралі то немає і конфлікту
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01.11.2022 13:21 Ответить
пусть сдохнут 1,34 миллиарда голов грязных скотов, "никакого морального конфликта" и мир станет намного просторней и чище!
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01.11.2022 13:25 Ответить
Це показує що теорія "нагодуй варвара, навчи його **********" не робить з варвара високоморальну людину. Можливо вона перестане відбирати їжу у сусідів бо вже сита за чужий рахунок, але це її максимум людяності!
Запад дав технологій китайцям, індійцям, парашиї, але, при найменшій недостачі ресурсів чи войовничий пропаганді ці варвари підуть війною.
Треба дивитися на відношення держави до громадян: якщо держава ставиться до свої громадян як до лайна, то і громадяни не будуть гуманним суспільством!
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01.11.2022 13:32 Ответить
Баклажины-сцыкуны и стукачи....знаю не по наслышке...работал с ними
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01.11.2022 13:44 Ответить
Нафта -нафта , ача-ача --- заспівав міністр і покинув пресконференцію в танці.
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01.11.2022 13:47 Ответить
Це не дивно. Індуси занурені у свій величезний внутрішній світ і інші їм досить нецікаві. А чи знаєте ви що в подекуди Індії Гітлер зовсім не асоціюється з жахами, а навпаки є поп-символом?
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01.11.2022 13:55 Ответить
Та в них один ворог - США. Спитай чого, сказать не можуть, але "всі біди через Америку"
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01.11.2022 14:48 Ответить
Індуси?
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01.11.2022 15:02 Ответить
Так. Разом з арабами
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01.11.2022 15:12 Ответить
Індуси не мають жодного морального конфлікту коли купаються у річці де поряд сруть і сцють священні корови та плаває купа людських кісток. Так що в них моралі шукати не варто. Вони всюди у світі підтримують тільки власну націю ідучи по головам інших.
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01.11.2022 13:57 Ответить
за немного рупий хинди руси бхай бхай навек.
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01.11.2022 14:03 Ответить
Эти твари союзники Китая пошли в жопу лицемеры.
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01.11.2022 14:05 Ответить
Индусы с китайцами - враги, как мы с кацапами, из-за территорий, которые подмял Китай.
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01.11.2022 14:16 Ответить
Одразу ж геополітиків, погрожуючих "великими" санкціями про зерно та розглядаючих Індію як союзника Китаю в тему навалило...
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01.11.2022 14:26 Ответить
Вони заробляють на крові!
За гроші, які росія отримує від продажів нафти - вона вбиває українців.
А індуси могли б купувати у інших країн.

Є таке слово в інуській релігії - карма!
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01.11.2022 16:03 Ответить
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01.11.2022 16:38 Ответить
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01.11.2022 18:13 Ответить
 
 