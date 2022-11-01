У Индии нет "никакого морального конфликта", покупая российскую нефть, - министр Пури
Министр нефти Индии Хардип Сингх Пури заявил, что у него "совершенно" нет морального конфликта по закупке российского топлива на фоне жестокой войны Москвы в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Абсолютно ни одного. Конфликта нет. У нас есть обязательства перед нашими потребителями… У нас 1,34 миллиарда населения, и мы должны обеспечить его энергоснабжением", - сказал он.
Относительно предложенного ограничения на российскую нефть, выдвинутого G7, Пури сказал, что Индия рассмотрит его и ответит "согласно своим высшим национальным интересам". Он добавил, что Индия не испытывает никакого давления на этот счет.
Импорт российской нефти Индией составил 0,2% общего импорта на конец марта, сказал Пури. Reuters сообщает, что в сентябре он вырос до рекордного уровня в 23%. В сентябре США вели переговоры с Дели о пересмотре своей зависимости от российского оружия и энергоносителей, поскольку западные союзники Украины приложили усилия для диверсификации своего энергоснабжения, чтобы отказаться от российской нефти.
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2. Поки що Україна сама використовує нафтопродукти походженням із рф.
3 Це до того, що світ не живе Україною, і дуже важка задача у наших дипломатів, що би схилити на бік України великі країни.
Певно, ні. То нормальне явище, бо переживати постійно за весь світ людина не може.
А для індусів ми такі ж далекі як і вони для нас. І в географічному і в культурному планах.
(як в них щодо купівлі нафти не знаю).
Спочатку нам треба виграти, а вже потім неторгувати з індо-китаєм...
Найдієвішим був би принцип мита: якщо купуєш рососійську нафту/газ то на всі твої товари, що продаєш за кордоном накладається пеня/мито в якійсь кількості процентів залежно від обсягів придбаного, але не менше ніж якийсь сталий відсоток. Зібрана сумма (так-так і від країн ЄС також) йде на протистояння самій рососії. Так всі притомні країни захочуть відмовится від її енергоресурсів. Таким чином можна було б дуже швидко (а насправді через 3-5 років) той же Китай змусити відмовитися від купівлі в РФ будь-чого і показати всьому світові приклад.
Від багатьох, хто там побував, таке чую
Запад дав технологій китайцям, індійцям, парашиї, але, при найменшій недостачі ресурсів чи войовничий пропаганді ці варвари підуть війною.
Треба дивитися на відношення держави до громадян: якщо держава ставиться до свої громадян як до лайна, то і громадяни не будуть гуманним суспільством!
За гроші, які росія отримує від продажів нафти - вона вбиває українців.
А індуси могли б купувати у інших країн.
Є таке слово в інуській релігії - карма!