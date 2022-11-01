У Индии нет "никакого морального конфликта", покупая российскую нефть, - министр Пури

Министр нефти Индии Хардип Сингх Пури заявил, что у него "совершенно" нет морального конфликта по закупке российского топлива на фоне жестокой войны Москвы в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Абсолютно ни одного. Конфликта нет. У нас есть обязательства перед нашими потребителями… У нас 1,34 миллиарда населения, и мы должны обеспечить его энергоснабжением", - сказал он.

Относительно предложенного ограничения на российскую нефть, выдвинутого G7, Пури сказал, что Индия рассмотрит его и ответит "согласно своим высшим национальным интересам". Он добавил, что Индия не испытывает никакого давления на этот счет.

Импорт российской нефти Индией составил 0,2% общего импорта на конец марта, сказал Пури. Reuters сообщает, что в сентябре он вырос до рекордного уровня в 23%. В сентябре США вели переговоры с Дели о пересмотре своей зависимости от российского оружия и энергоносителей, поскольку западные союзники Украины приложили усилия для диверсификации своего энергоснабжения, чтобы отказаться от российской нефти.

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