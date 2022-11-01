Індія не має "жодного морального конфлікту", купуючи російську нафту, - міністр Пурі

Міністр нафти Індії Хардіп Сінгх Пурі заявив, що у нього "абсолютно" немає морального конфлікту щодо закупівлі російського палива на тлі жорстокої війни Москви в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Абсолютно жодного. Конфлікту немає. Ми маємо зобов’язання перед нашими споживачами… У нас 1,34 мільярда населення, і ми повинні забезпечити їм енергопостачання", - сказав він.

Щодо запропонованого обмеження на російську нафту, висунутого G7, Пурі сказав, що Індія розгляне його та відповість "відповідно до своїх вищих національних інтересів". Він додав, що Індія не відчуває жодного тиску щодо цього.

Імпорт російської нафти Індією становив 0,2% від загального імпорту на кінець березня, сказав Пурі. Reuters повідомляє, що у вересні він зріс до рекордного рівня в 23%. У вересні США вели переговори з Делі про перегляд своєї залежності від російської зброї та енергоносіїв, оскільки західні союзники України доклали зусиль для диверсифікації свого енергопостачання, щоб відмовитися від російської нафти.

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