Індія не має "жодного морального конфлікту", купуючи російську нафту, - міністр Пурі
Міністр нафти Індії Хардіп Сінгх Пурі заявив, що у нього "абсолютно" немає морального конфлікту щодо закупівлі російського палива на тлі жорстокої війни Москви в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"Абсолютно жодного. Конфлікту немає. Ми маємо зобов’язання перед нашими споживачами… У нас 1,34 мільярда населення, і ми повинні забезпечити їм енергопостачання", - сказав він.
Щодо запропонованого обмеження на російську нафту, висунутого G7, Пурі сказав, що Індія розгляне його та відповість "відповідно до своїх вищих національних інтересів". Він додав, що Індія не відчуває жодного тиску щодо цього.
Імпорт російської нафти Індією становив 0,2% від загального імпорту на кінець березня, сказав Пурі. Reuters повідомляє, що у вересні він зріс до рекордного рівня в 23%. У вересні США вели переговори з Делі про перегляд своєї залежності від російської зброї та енергоносіїв, оскільки західні союзники України доклали зусиль для диверсифікації свого енергопостачання, щоб відмовитися від російської нафти.
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2. Поки що Україна сама використовує нафтопродукти походженням із рф.
3 Це до того, що світ не живе Україною, і дуже важка задача у наших дипломатів, що би схилити на бік України великі країни.
Певно, ні. То нормальне явище, бо переживати постійно за весь світ людина не може.
А для індусів ми такі ж далекі як і вони для нас. І в географічному і в культурному планах.
(як в них щодо купівлі нафти не знаю).
Спочатку нам треба виграти, а вже потім неторгувати з індо-китаєм...
Найдієвішим був би принцип мита: якщо купуєш рососійську нафту/газ то на всі твої товари, що продаєш за кордоном накладається пеня/мито в якійсь кількості процентів залежно від обсягів придбаного, але не менше ніж якийсь сталий відсоток. Зібрана сумма (так-так і від країн ЄС також) йде на протистояння самій рососії. Так всі притомні країни захочуть відмовится від її енергоресурсів. Таким чином можна було б дуже швидко (а насправді через 3-5 років) той же Китай змусити відмовитися від купівлі в РФ будь-чого і показати всьому світові приклад.
Від багатьох, хто там побував, таке чую
Запад дав технологій китайцям, індійцям, парашиї, але, при найменшій недостачі ресурсів чи войовничий пропаганді ці варвари підуть війною.
Треба дивитися на відношення держави до громадян: якщо держава ставиться до свої громадян як до лайна, то і громадяни не будуть гуманним суспільством!
За гроші, які росія отримує від продажів нафти - вона вбиває українців.
А індуси могли б купувати у інших країн.
Є таке слово в інуській релігії - карма!