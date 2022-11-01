Замглавы АП РФ Кириенко является главным идеологом уничтожения энергетической инфраструктуры Украины, - Данилов
Заместитель администрации президента РФ Сергей Кириенко является главным идеологом и лоббистом уничтожения энергетической инфраструктуры Украины.
Об этом в Twitter сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.
"Главным идеологом и лоббистом уничтожения энергетической инфраструктуры Украины является заместитель АП РФ Сергей Кириенко, который по работе в "Росатоме" хорошо разбирается в сфере энергетики. Украина поименно знает, кто и за что на РФ должен ответить", - рассказал он.
"Мы выстоим, как бы ни было трудно, а вот приговор себе в цивилизованном мире Кириенко уже подписал", - добавил секретарь СНБО.
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