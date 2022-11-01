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Новости Война
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Замглавы АП РФ Кириенко является главным идеологом уничтожения энергетической инфраструктуры Украины, - Данилов

кірієнко

Заместитель администрации президента РФ Сергей Кириенко является главным идеологом и лоббистом уничтожения энергетической инфраструктуры Украины.

Об этом в Twitter сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"Главным идеологом и лоббистом уничтожения энергетической инфраструктуры Украины является заместитель АП РФ Сергей Кириенко, который по работе в "Росатоме" хорошо разбирается в сфере энергетики. Украина поименно знает, кто и за что на РФ должен ответить", - рассказал он.

"Мы выстоим, как бы ни было трудно, а вот приговор себе в цивилизованном мире Кириенко уже подписал", - добавил секретарь СНБО.

Читайте: За проведение "референдумов" на оккупированной территории Украины отвечает заместитель главы АП РФ Кириенко, - Госдепартамент США

Данилов Алексей (1066) Кириенко (12) обстрел (27202) энергетика (2562)


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Топ комментарии
+7
Мразотний саєнтолог, який мріє прийти до влади після путлера, він же "кіндер-сюрприз" який оголосив на раісії дефолт в 1998 році.
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01.11.2022 15:43
+5
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01.11.2022 15:51
+4
і що нам це дає?Краще б розказав що наше РНБО робить для забезпечення енергетичної безпеки?надіюся що хоч перестали в білорусі купувати електрику?Чи ще купуємо?
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01.11.2022 15:42
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і що нам це дає?Краще б розказав що наше РНБО робить для забезпечення енергетичної безпеки?надіюся що хоч перестали в білорусі купувати електрику?Чи ще купуємо?
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01.11.2022 15:42 Ответить
Ні не купуємо. Напередодні війни енергосистема була від'єднана від рБ та рФ та синзронізована з ЄС.
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01.11.2022 15:58 Ответить
Пора зайцю притиснути айці
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01.11.2022 15:42 Ответить
Мразотний саєнтолог, який мріє прийти до влади після путлера, він же "кіндер-сюрприз" який оголосив на раісії дефолт в 1998 році.
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01.11.2022 15:43 Ответить
наполовину з "кошерного" народу ...
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01.11.2022 16:01 Ответить
..вот только постеснялся папкину фамилию брать
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01.11.2022 16:16 Ответить
Таке ж миршаве та паршиве як і *****. Як такі паскуди взагалі по землі ходять?!
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01.11.2022 15:43 Ответить
Так делайте что нибудь,все виноваты,а рнбо бессильно, ты за это деньги получаешь.
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01.11.2022 15:45 Ответить
настане день і вони про це гірко пожалкують
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01.11.2022 15:46 Ответить
Зараз війна і не треба чекати якихось гіпотетичних судів. Таким кацапам повинно щось вибухове прилітати з летальними наслідками
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01.11.2022 15:49 Ответить
Повесят по приговору трибунала. Это если кириенку повезёт.
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01.11.2022 15:50 Ответить
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01.11.2022 15:51 Ответить
Менше на "крадівництво"? Ви що, зовсім з глузду з'їхали? Без "крадівництва" блаЗЄнські кинуть владу та виїдуть кудись геть з України, поки йтиме війна
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01.11.2022 16:24 Ответить
"киндерсюрприз" все его называли...
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01.11.2022 15:52 Ответить
Кірієнко це "пташенятко" з гнізда Щєдровіцкого. Страшна і набагато розумніша за ***** особа. Його потрібно знищити негайно. Поки не пізно!
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01.11.2022 15:54 Ответить
В своё время был надеждой и опорой либерасни орков.....в 1998 Задорнов над ним ржал называя киндер сюрпризосюрпризом....а киндер вырос в путиниста гнойного.
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01.11.2022 16:03 Ответить
****** лысая.
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01.11.2022 16:12 Ответить
Запит до СБУ і довго ця мерзота буде ходити по білу світу?
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01.11.2022 16:14 Ответить
Это чмо когда то строило из себя либерала но бабки победили рассудок.
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01.11.2022 16:41 Ответить
Кириенко должен БЫТЬ ОСУЖДЕН СУДОМ УКРАИНЫ НА ПОЖИЗНЕННЫЙ СРОК С ОТБЫВАНИЕМ НАКАЗАНИЯ в любом городе УКРАИНЫ. СЛАВА УКРАИНЕ!
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01.11.2022 16:57 Ответить
Специальное бюро 13
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01.11.2022 18:43 Ответить
Он хочет поработать на строительстве АЭС в наручниках.
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02.11.2022 02:22 Ответить
 
 