Выявлены 1367 тел гражданских людей на деоккупированной территории Киевской области
На территории Киевской области до сих пор продолжаются эксгумационные работы. На сегодняшний день обнаружено 1367 тел гражданских людей.
Об этом сообщил во время брифинга в Media Center Ukraine – Ukrinform глава Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов, информирует Цензор.НЕТ.
"Остаются пропавшими без вести 384 украинца, мы не знаем их судьбу, надеемся, что они живы, что они вывезены где-то на территорию РФ, возможно заключены, но сегодня мы не знаем где они, поэтому продолжаем нашу полицейскую работу и призываем всех граждан, если вам что-то известно, у вас кто-то исчез, вы не можете с кем-то связаться, обязательно в любом отделении сообщите это национальной полиции", - рассказал глава Нацполиции области.
Небытов отметил, что в настоящее время в Киевской области остается 200 неопознанных тел.
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