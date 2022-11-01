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Новости Агрессия России против Украины
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Выявлены 1367 тел гражданских людей на деоккупированной территории Киевской области

нєбитов

На территории Киевской области до сих пор продолжаются эксгумационные работы. На сегодняшний день обнаружено 1367 тел гражданских людей.

Об этом сообщил во время брифинга в Media Center Ukraine – Ukrinform глава Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов, информирует Цензор.НЕТ.

"Остаются пропавшими без вести 384 украинца, мы не знаем их судьбу, надеемся, что они живы, что они вывезены где-то на территорию РФ, возможно заключены, но сегодня мы не знаем где они, поэтому продолжаем нашу полицейскую работу и призываем всех граждан, если вам что-то известно, у вас кто-то исчез, вы не можете с кем-то связаться, обязательно в любом отделении сообщите это национальной полиции", - рассказал глава Нацполиции области.

Небытов отметил, что в настоящее время в Киевской области остается 200 неопознанных тел.

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Автор: 

Киевская область (4137) эксгумация (144) деоккупация (847) Небытов Андрей (163)


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всі ж шашликів чекали???? так???? зе лені ви бл"дки????
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01.11.2022 17:14 Ответить
В Галичині виявляють до цього часу...
І ще правнукам залишиться...
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01.11.2022 19:30 Ответить
а сколько на длительно оккупированной местности... мрак.
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02.11.2022 03:20 Ответить
 
 