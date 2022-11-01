Виявлено 1367 тіл цивільних громадян на деокупованій території Київської області

На території Київської області досі тривають ексгумаційні роботи. На сьогодні виявлено 1367 тіл цивільних громадян.

Про це повідомив під час брифінгу в Media Center Ukraine - Ukrinform голова Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ.

"Залишаються зниклими безвісти 384 українці, ми не знаємо їх долю, сподіваємось, що вони живі, що вони вивезені десь на територію РФ, можливо ув'язнені, але на сьогодні ми не знаємо де вони, тому продовжуємо нашу поліцейську роботу і закликаємо всіх громадян, якщо вам щось відомо, у вас хтось зник, ви не можете з кимось зв’язатись, обов'язково у будь-якому відділені повідомте це національній поліції", - розповів голова Нацполіції області.

Нєбитов зазначив, що на даний час, на Київщині залишається 200 неопізнаних тіл.

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