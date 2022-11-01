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Новини Агресія Росії проти України
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Виявлено 1367 тіл цивільних громадян на деокупованій території Київської області

нєбитов

На території Київської області досі тривають ексгумаційні роботи. На сьогодні виявлено 1367 тіл цивільних громадян.

Про це повідомив під час брифінгу в Media Center Ukraine - Ukrinform  голова Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ.

"Залишаються зниклими безвісти 384 українці, ми не знаємо їх долю, сподіваємось, що вони живі, що вони вивезені десь на територію РФ, можливо ув'язнені, але на сьогодні ми не знаємо де вони, тому продовжуємо нашу поліцейську роботу і закликаємо всіх громадян, якщо вам щось відомо, у вас хтось зник, ви не можете з кимось зв’язатись, обов'язково у будь-якому відділені повідомте це національній поліції", - розповів голова Нацполіції області.

Нєбитов зазначив, що на даний час, на Київщині залишається 200 неопізнаних тіл.

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Автор: 

Київська область (4028) ексгумація (142) деокупація (950) Нєбитов Андрій (189)


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всі ж шашликів чекали???? так???? зе лені ви бл"дки????
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01.11.2022 17:14 Відповісти
В Галичині виявляють до цього часу...
І ще правнукам залишиться...
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01.11.2022 19:30 Відповісти
а сколько на длительно оккупированной местности... мрак.
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02.11.2022 03:20 Відповісти
 
 