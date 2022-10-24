Тіло вбитого окупантами чоловіка виявили в лісі на Київщині, - Нєбитов. ФОТО
Тіло вбитого агресорами мирного жителя виявили поблизу селища Немішаєве на Київщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, останки знайшли в лісі місцеві жителі. Під час огляду трупа поліцейські встановили, що чоловік загинув саме під час окупації Бучанського району.
"Зріст чоловіка - близько 190 сантиметрів, розмір ноги - 43. Одягнений був у синю куртку, сині джинси, чорні туфлі та темну білизну. У нагрудній кишені куртки загиблого ми знайшли православний хрестик. Тіло чоловіка знаходилось неподалік ями, де кілька днів тому поліцейські Київщини вже виявляли вбиту окупантами особу", - йдеться у повідомленні.
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Вася Шевченко #371210
показати весь коментар24.10.2022 14:14 Відповісти Мені подобається 8
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Василий Воробец
показати весь коментар24.10.2022 17:41 Відповісти Мені подобається 0
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