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Тіло вбитого окупантами чоловіка виявили в лісі на Київщині, - Нєбитов. ФОТО

Тіло вбитого агресорами мирного жителя виявили поблизу селища Немішаєве на Київщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, останки знайшли в лісі місцеві жителі. Під час огляду трупа поліцейські встановили, що чоловік загинув саме під час окупації Бучанського району.

"Зріст чоловіка - близько 190 сантиметрів, розмір ноги - 43. Одягнений був у синю куртку, сині джинси, чорні туфлі та темну білизну. У нагрудній кишені куртки загиблого ми знайшли православний хрестик. Тіло чоловіка знаходилось неподалік ями, де кілька днів тому поліцейські Київщини вже виявляли вбиту окупантами особу", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тіло ще одного вбитого росіянами мирного жителя виявлено в лісі на Київщині: Їхав велосипедом до сестри. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Тіло вбитого окупантами чоловіка виявили в лісі на Київщині, - Нєбитов 01
Тіло вбитого окупантами чоловіка виявили в лісі на Київщині, - Нєбитов 02
Тіло вбитого окупантами чоловіка виявили в лісі на Київщині, - Нєбитов 03

Автор: 

Київська область (4041) окупація (6717) жертви (1800) Нєбитов Андрій (190)


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24.10.2022 14:14 Відповісти
Скільки ще таких загиблих знайдеться....
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24.10.2022 17:41 Відповісти
 
 