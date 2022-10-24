Тіло вбитого окупантами чоловіка виявили в лісі на Київщині, - Нєбитов. ФОТО

Тіло вбитого агресорами мирного жителя виявили поблизу селища Немішаєве на Київщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, останки знайшли в лісі місцеві жителі. Під час огляду трупа поліцейські встановили, що чоловік загинув саме під час окупації Бучанського району.

"Зріст чоловіка - близько 190 сантиметрів, розмір ноги - 43. Одягнений був у синю куртку, сині джинси, чорні туфлі та темну білизну. У нагрудній кишені куртки загиблого ми знайшли православний хрестик. Тіло чоловіка знаходилось неподалік ями, де кілька днів тому поліцейські Київщини вже виявляли вбиту окупантами особу", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тіло ще одного вбитого росіянами мирного жителя виявлено в лісі на Київщині: Їхав велосипедом до сестри. ВІДЕО+ФОТОрепортаж





