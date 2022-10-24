Тело убитого оккупантами мужчины обнаружили в лесу на Киевщине, - Небытов. ФОТО

Тело убитого агрессорами мирного жителя обнаружили вблизи поселка Немишаево в Киевской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале начальник полиции Киевщины Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, останки обнаружили в лесу местные жители. В ходе осмотра трупа полицейские установили, что мужчина погиб именно во время оккупации Бучанского района.

"Рост мужчины - около 190 сантиметров, размер ноги - 43. Одет был в синюю куртку, синие джинсы, черные туфли и темное белье. В нагрудном кармане куртки погибшего мы нашли православный крестик. Тело мужчины находилось неподалеку от ямы, где несколько дней назад поле уже обнаруживали убитое оккупантами лицо", - говорится в сообщении.

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