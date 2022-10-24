Тело убитого оккупантами мужчины обнаружили в лесу на Киевщине, - Небытов. ФОТО
Тело убитого агрессорами мирного жителя обнаружили вблизи поселка Немишаево в Киевской области.
Об этом сообщил в телеграмм-канале начальник полиции Киевщины Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, останки обнаружили в лесу местные жители. В ходе осмотра трупа полицейские установили, что мужчина погиб именно во время оккупации Бучанского района.
"Рост мужчины - около 190 сантиметров, размер ноги - 43. Одет был в синюю куртку, синие джинсы, черные туфли и темное белье. В нагрудном кармане куртки погибшего мы нашли православный крестик. Тело мужчины находилось неподалеку от ямы, где несколько дней назад поле уже обнаруживали убитое оккупантами лицо", - говорится в сообщении.
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Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий24.10.2022 14:14 Ответить Мне нравится 8
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Василий Воробец
показать весь комментарий24.10.2022 17:41 Ответить Мне нравится 0
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