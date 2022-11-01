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Новости Агрессия России против Украины
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568 населенных пунктов деоккупировано в Харьковской области

тимошенко

Украинские военные освободили от российских захватчиков 568 населенных пунктов в Харьковской области.

Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сегодняшний день в Харьковской области деоккупировано - 568 населенных пунктов", - отметил он.

На деоккупированных территориях создана 21 военная администрация. В населенных пунктах, где пока отсутствует электроснабжение, создается резервный запас оборудования и топлива, также производятся и закупаются средства индивидуального обогрева для жителей громад.

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Автор: 

Харьковщина (5577) деоккупация (847) Тимошенко Кирилл (432)


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Це ми і самі знаємо. Яким ти тут боком? Розкажи ліпше як машина прижучена? Не тисне нікуди?
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01.11.2022 17:43 Ответить
Вилізло з гуманітарної машини й залізло на трибуну, чмо зелене!
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01.11.2022 18:16 Ответить
пусть лучше расскажет сколько еще слуг боневтика, присвоили себе машины, которые передавали для передовой.
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01.11.2022 18:42 Ответить
Зелене, чмошне, кончене....!!!
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01.11.2022 19:48 Ответить
 
 