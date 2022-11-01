568 населенных пунктов деоккупировано в Харьковской области

Украинские военные освободили от российских захватчиков 568 населенных пунктов в Харьковской области.

Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сегодняшний день в Харьковской области деоккупировано - 568 населенных пунктов", - отметил он.

На деоккупированных территориях создана 21 военная администрация. В населенных пунктах, где пока отсутствует электроснабжение, создается резервный запас оборудования и топлива, также производятся и закупаются средства индивидуального обогрева для жителей громад.

Читайте также: Последствия обстрела рашистами Купянского района Харьковщины. ФОТОрепортаж