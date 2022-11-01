568 населенных пунктов деоккупировано в Харьковской области
Украинские военные освободили от российских захватчиков 568 населенных пунктов в Харьковской области.
Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, информирует Цензор.НЕТ.
"По состоянию на сегодняшний день в Харьковской области деоккупировано - 568 населенных пунктов", - отметил он.
На деоккупированных территориях создана 21 военная администрация. В населенных пунктах, где пока отсутствует электроснабжение, создается резервный запас оборудования и топлива, также производятся и закупаются средства индивидуального обогрева для жителей громад.
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CrossFirenko
показать весь комментарий01.11.2022 17:43 Ответить Мне нравится 5
Олександр Васильєв #516348
показать весь комментарий01.11.2022 18:16 Ответить Мне нравится 5
Neftekachka Beznadega
показать весь комментарий01.11.2022 18:42 Ответить Мне нравится 4
ALEX 13 #375637
показать весь комментарий01.11.2022 19:48 Ответить Мне нравится 1
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