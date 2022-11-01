568 населених пунктів деокуповано у Харківській області
Українські військові визволили від російських загарбників уже 568 населених пунктів у Харківській області.
Про це під час брифінгу повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Станом на сьогодні в Харківській області деокуповано – 568 населених пунктів", - зазначив він.
На деокупованих територіях створено 21 військову адміністрацію. У населених пунктах, де поки відсутнє електропостачання, створюється резервний запас обладнання та палива, також виготовляються та закупаються засоби індивідуального обігріву для жителів громад.
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CrossFirenko
показати весь коментар01.11.2022 17:43 Відповісти Мені подобається 5
Олександр Васильєв #516348
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Neftekachka Beznadega
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ALEX 13 #375637
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