568 населених пунктів деокуповано у Харківській області

Українські військові визволили від російських загарбників уже 568 населених пунктів у Харківській області.

Про це під час брифінгу повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на сьогодні в Харківській області деокуповано – 568 населених пунктів", - зазначив він.

На деокупованих територіях створено 21 військову адміністрацію. У населених пунктах, де поки відсутнє електропостачання, створюється резервний запас обладнання та палива, також виготовляються та закупаються засоби індивідуального обігріву для жителів громад.

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