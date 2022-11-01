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Новини Агресія Росії проти України
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568 населених пунктів деокуповано у Харківській області

тимошенко

Українські військові визволили від російських загарбників уже 568 населених пунктів у Харківській області.

Про це під час брифінгу повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ

"Станом на сьогодні в Харківській області деокуповано – 568 населених пунктів", - зазначив він.

На деокупованих територіях створено 21 військову адміністрацію. У населених пунктах,  де поки відсутнє електропостачання, створюється резервний запас обладнання та палива, також виготовляються та закупаються засоби індивідуального обігріву для жителів громад.

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Автор: 

Харківщина (6054) деокупація (950) Тимошенко Кирило (558)


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Це ми і самі знаємо. Яким ти тут боком? Розкажи ліпше як машина прижучена? Не тисне нікуди?
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01.11.2022 17:43 Відповісти
Вилізло з гуманітарної машини й залізло на трибуну, чмо зелене!
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01.11.2022 18:16 Відповісти
пусть лучше расскажет сколько еще слуг боневтика, присвоили себе машины, которые передавали для передовой.
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01.11.2022 18:42 Відповісти
Зелене, чмошне, кончене....!!!
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01.11.2022 19:48 Відповісти
 
 