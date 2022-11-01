Призываем мир признать Иран соучастником агрессии против Украины, - ОП

Советник Офиса президента Михаил Подоляк призывает партнеров официально признать Иран соучастником агрессии в Европе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Советник отметил: "Если Иран передает РФ ракеты – он прекрасно знает, что те будут атаковать наши города".

Когда Иран учит россиян управлять дронами – он знает, что те будут атаковать энергетику, провоцируя волны беженцев в ЕС.

Тегеран является соучастником агрессии в Европе и должен быть признан таким официально".

1 ноября спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что баллистические ракеты, которые Россия планирует приобрести у Ирана, предположительно разместят на северной границе Украины.

Иран готовится отправить России около тысячи дополнительных единиц оружия, включая баллистические ракеты малой дальности класса "земля-земля" и ударные беспилотники, партию из более 200 беспилотников отправят уже в начале ноября.

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