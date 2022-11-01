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Новости Агрессия России против Украины Война
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Призываем мир признать Иран соучастником агрессии против Украины, - ОП

президента,оп,офіс

Советник Офиса президента Михаил Подоляк призывает партнеров официально признать Иран соучастником агрессии в Европе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Советник отметил: "Если Иран передает РФ ракеты – он прекрасно знает, что те будут атаковать наши города".

Когда Иран учит россиян управлять дронами – он знает, что те будут атаковать энергетику, провоцируя волны беженцев в ЕС.

Тегеран является соучастником агрессии в Европе и должен быть признан таким официально".

1 ноября спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что баллистические ракеты, которые Россия планирует приобрести у Ирана, предположительно разместят на северной границе Украины.

Иран готовится отправить России около тысячи дополнительных единиц оружия, включая баллистические ракеты малой дальности класса "земля-земля" и ударные беспилотники, партию из более 200 беспилотников отправят уже в начале ноября.

Читайте также: Россия применит иранские ракеты с дальностью 700 км уже в этом месяце, - ГУР

Автор: 

Иран (1796) Офис Президента (1797)


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Топ комментарии
+13
Я перепрошую,а Україна визнала Іран співучасником,чи вислала посла Ірану???

Чи це знову хотілки зебл..ів.
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01.11.2022 18:47
+9
А Зе-влада вже визнала Білорусь та Іран агресорами?
Оголосила їм війну?
(про те, чи оголосила війну Рашці я вже мовчу)
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01.11.2022 18:49
+9
Действия этой ******** власти привели к беспрепятственной оккупации юга севера и востока Украины, а также Запорожской АЭС. Необходимо ставить вопрос о пособничестве терроризму
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01.11.2022 19:08
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А Світ слухає та ість .
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01.11.2022 18:44 Ответить
Є досить цікавий аспект цієї проблеми. Річ у тому що Іранські аятолли ненавидять євреїв з Ізраїлю і одночасно співпрацюють із євреями із Масковського кремля. І підняття питання по такому цікавому феномену поведінки Ірану ніяк не пахне антисемітизмом. За для створення ЯЗМЗ в боротьбі проти Ізраїлю Іран пішов на співпрацю з семітами із Маскви. Бо ніде в публікаціях не описується а чим же розраховується РФія з Іраном за поставки зі сторони останнього наступального озброєння в РФ
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01.11.2022 20:37 Ответить
The term is "AXIS OF EVIL". The world should name it appropriately and isolate all participating countries so they rot until dead.
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01.11.2022 18:47 Ответить
Я перепрошую,а Україна визнала Іран співучасником,чи вислала посла Ірану???

Чи це знову хотілки зебл..ів.
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01.11.2022 18:47 Ответить
Якщо не плутаю, вже більше як місяць.
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01.11.2022 19:28 Ответить
Спивучастником чего?Война не объявлена
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01.11.2022 20:03 Ответить
И что? Ты не знаешь что окурок ссыкун и не может ее объявить?
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01.11.2022 23:31 Ответить
А Зе-влада вже визнала Білорусь та Іран агресорами?
Оголосила їм війну?
(про те, чи оголосила війну Рашці я вже мовчу)
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01.11.2022 18:49 Ответить
оголосити війну? юридично це буде капець.
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01.11.2022 18:53 Ответить
Нападник оголошує війну. Україна ще ні на кого не нападала.
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01.11.2022 23:33 Ответить
Зачем,они с Рацеей дружить собираются и их сырьё лохам с Запада перепродавать.
Плохой только Путин,патаму шо не дает в шоколадный глаз заглянуть
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01.11.2022 20:02 Ответить
У чукчей бородатых выпрашивать оружие… Все что нужно знать о второй армии мира. И они с НАТО хотят воевать. Во дятлы
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01.11.2022 18:53 Ответить
ОПа, ОПа зійшлись ..... та ....!
Опу в ....!
Окрім пістабольства, дурноватих закликів та дерібану... толку 0!
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01.11.2022 19:00 Ответить
Но, против Израиля - вечного недруга Ирана, Украина в ООН исправно проголосовала
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01.11.2022 19:02 Ответить
Действия этой ******** власти привели к беспрепятственной оккупации юга севера и востока Украины, а также Запорожской АЭС. Необходимо ставить вопрос о пособничестве терроризму
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01.11.2022 19:08 Ответить
На рівні радників закликати світ, щоб визнав іран співучасником рашки мабуть не конає.
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01.11.2022 19:15 Ответить
Только иран? А лука мудищев из бульбостана уже хороший парень и с их территории нас не бомбят?
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01.11.2022 19:27 Ответить
та да , закликати опа вміє, а шо там з пдорасами дєрьмаком і татаровим?
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01.11.2022 19:34 Ответить
Опа,в гостях у сказки.
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01.11.2022 19:41 Ответить
Минулого місяця США запровадили санкції проти постачальника авіаперевезень за причетність до відвантаження іранських дронів до Росії. США також готові «орієнтуватися на виробників і замовників», які беруть участь у програмі БПЛА.

І вони відносно дешеві по 20 000 доларів кожен, порівняно з сотнями тисяч для більш досконалої зброї такого типу. Росія змогла модифікувати і ребрендингувати іранські дрони під назвою «Геран-2», керуючись системами супутникового позиціонування, такими як ГЛОНАСС, російський GPS.

Президент Ізраїлю Іссак Герцог заявив: "В черговий раз Іран доводить, що йому не можна довіряти, і де б не було вбивств, ненависті і злиднів, присутній Іран".
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01.11.2022 19:48 Ответить
А як бути із співпрацею Ірану з євреями із Масковського кремля. Щось тут президент Герцог лукавить. Чи Берел Лазар змінив орієнтацію?
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01.11.2022 20:42 Ответить
Якщо хакнути ГЛОНАСС, то можливо перенаправити іранські дрони прямо на кремль і Ізраїль тут може допомогти.
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01.11.2022 21:20 Ответить
Для початку Єлдака визнайте кацапським агентом, а потім щось від інших країн вимагайте, бо виходить якось не логічно.
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01.11.2022 19:53 Ответить
Мені цікаво , а двигуни з Мотор Січі і досі відвантажуються до Росії?
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01.11.2022 20:35 Ответить
Головне щоб Беларусію не признали співучасником агресії, а то 3 роки роботи на Лукашенко пропадуть задарма. І для чого тоді учасників АТО в убивстві Шеремета обвинувачували?
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01.11.2022 21:37 Ответить
це як з абромовичем, він поза санкціями, а інші пуйлівські гаманці під санкціями, білоруси не співучасники, а окуповані, а іран значить співучасник, ви там у цирку визначитеся хто є хто, поки вас не надіслали.
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02.11.2022 08:48 Ответить
 
 