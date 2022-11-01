Призываем мир признать Иран соучастником агрессии против Украины, - ОП
Советник Офиса президента Михаил Подоляк призывает партнеров официально признать Иран соучастником агрессии в Европе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
Советник отметил: "Если Иран передает РФ ракеты – он прекрасно знает, что те будут атаковать наши города".
Когда Иран учит россиян управлять дронами – он знает, что те будут атаковать энергетику, провоцируя волны беженцев в ЕС.
Тегеран является соучастником агрессии в Европе и должен быть признан таким официально".
1 ноября спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что баллистические ракеты, которые Россия планирует приобрести у Ирана, предположительно разместят на северной границе Украины.
Иран готовится отправить России около тысячи дополнительных единиц оружия, включая баллистические ракеты малой дальности класса "земля-земля" и ударные беспилотники, партию из более 200 беспилотников отправят уже в начале ноября.
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Чи це знову хотілки зебл..ів.
Оголосила їм війну?
(про те, чи оголосила війну Рашці я вже мовчу)
Плохой только Путин,патаму шо не дает в шоколадный глаз заглянуть
Опу в ....!
Окрім пістабольства, дурноватих закликів та дерібану... толку 0!
І вони відносно дешеві по 20 000 доларів кожен, порівняно з сотнями тисяч для більш досконалої зброї такого типу. Росія змогла модифікувати і ребрендингувати іранські дрони під назвою «Геран-2», керуючись системами супутникового позиціонування, такими як ГЛОНАСС, російський GPS.
Президент Ізраїлю Іссак Герцог заявив: "В черговий раз Іран доводить, що йому не можна довіряти, і де б не було вбивств, ненависті і злиднів, присутній Іран".